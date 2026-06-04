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દિલ્હી જેવી ઘટના બિહારના મુઝફ્ફરપુરમાં ઘટી, પ્રસાદ હોસ્પિટલમાં 4 દર્દીઓ જીવતા ભૂંજાયા, અનેક ઘાયલ

Bihar Muzaffarpur Hospital Fire: દિલ્હીની એક હોટલમાં ભયંકર આગની ઘટનામાં 21 લોકો હોમાઈ ગયા અને હજુ તો એ ઘટનાને  24 કલાક પણ નથી થયા ત્યાં બિહારની એક હોસ્પિટલમાં ભીષણ આગની ઘટના જોવા મળી છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 04, 2026, 08:39 AM IST|Updated: Jun 04, 2026, 10:12 AM IST
દિલ્હી જેવી ઘટના બિહારના મુઝફ્ફરપુરમાં ઘટી, પ્રસાદ હોસ્પિટલમાં 4 દર્દીઓ જીવતા ભૂંજાયા, અનેક ઘાયલ

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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