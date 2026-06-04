/દિલ્હી જેવી ઘટના બિહારના મુઝફ્ફરપુરમાં ઘટી, પ્રસાદ હોસ્પિટલમાં 4 દર્દીઓ જીવતા ભૂંજાયા, અનેક ઘાયલ

Bihar Muzaffarpur Hospital Fire: દિલ્હીના માલવીય નગરમાં હોટલમાં બનેલી ભીષણ આગની ઘટના બાદ હવે બિહારના મુઝફ્ફરપુરમાં પણ આવી જ એક આગની ઘટના સામે આવી છે. અહીં બ્રહ્મપુરા સ્થિત પ્રસાદ હોસ્પિટલમાં ગુરુવારે ભીષણ આગ લાગી. એવું કહેવાય છે કે આગ હોસ્પિટલના આઈસીયુ વોર્ડમાં લાગી હતી. આગ લાગતા જ આખી હોસ્પિટલમાં ધૂમાડો ફેલાઈ ગયો અને અફરાતફરીની સ્થિતિ પેદા થઈ ગઈ છે. આ અકસ્માતમાં 4 દર્દીઓના મોત થયા છે. જ્યારે અનેક દર્દીઓ ઘાયલ થયા છે. ફાયર બ્રિગેડની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ચૂકી છે.
પ્રત્યક્ષદર્શીઓના જણાવ્યાં મુજબ આગ લાગતા હોસ્પિટલમાં દાખલ દર્દીઓ અને તેમના પરિજનોએ બૂમાબૂમ કરી મૂકી. આગ હોસ્પિટલના આઈસીયુ વોર્ડમાં લાગી હોવાની વાત સામે આવી છે. એવું કહેવાય છે કે જે સમયે આગ લાગી ત્યારે અનેક દર્દીઓ વોર્ડમાં સારવાર હેઠળ હતા. આગની જાણ થતા જ અફરાતફરીમાં આઈસીયુમાં દાખલ દર્દીઓને બહાર કાઢવામાં આવ્યા. આ કામમાં રાહત અને બચાવ દળને ઘણી મુશ્કેલીઓ પડી. સૂત્રો પાસેથી મળેલી જાણકારી મુજબ આ અકસ્માતમાં લગભગ 3 દર્દીઓના મોત થયા છે. જ્યારે અનેક લોકો ઘાયલ થયા છે.
#WATCH | Four people dead in a fire in a private hospital in Bihar's Muzaffarpur
A firefighter says, "I rescued around 15 people. There was a lot of smoke as we were busy rescuing people. My job was to extinguish the fire." pic.twitter.com/GrVm46TptM
— ANI (@ANI) June 4, 2026
ઘટનાની જાણ થતા જ ફાયરની લગભગ એક ડઝન ગાડીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ. ફાયરકર્મીઓએ તત્કાળ રેસ્ક્યૂ ઓપરેશન શરૂ કરી દીધુ અને હોસ્પિટલના વિવિધ વોર્ડમાં ફસાયેલા દર્દીઓને બહાર કાઢવાનો પ્રયત્ન કર્યો. અનેક દર્દીઓ બારીઓ અને દરવાજા તોડીને બહાર નીકળી ગયા. જ્યારે આ દર્દનાક અકસ્માત બાદ હોસ્પિટલ પ્રશાસનની કાર્યશૈલી પર ગંભીર સવાલ ઊભા થયા છે. મૃતકો અને ઘાયલોના પરિજનોએ હોસ્પિટલ મેનેજમેન્ટ પર બેદરકારીનો આરોપ લગાવ્યો છે.
ઘટનાકાંડની તસવીરો વાયરલ
આ અગ્નિકાંડની જે તસવીરો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહી છે તે વિચલિત કરનારી છે. એવું કહેવાય છે કે આગ હોસ્પિટલના પાંચમા માળ પર બનેલા આઈસીયુ વોર્ડમાં લાગી હતી. ત્યારબાદ સમગ્ર હોસ્પિટલને લપેટમાં લઈ લીધી. આ ઘટનાને લઈને દર્દીઓના પરિજનોમાં ખુબ આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે.
દર્દીઓના પરિજનોના ગંભીર આરોપ
હોસ્પિટલમાં દાખલ દર્દીઓના પરિજનોએ હોસ્પિટલ પ્રશાસન પર ગંભીર આરોપ લગાવ્યા છે. તેમનું કહેવું છે કે જ્યારે હોસ્પિટલમાં આગ લાગી તો હોસ્પિટલનો સ્ટાફ ઘટનાસ્થળેથી રફૂચક્કર થઈ ગયો. એક દર્દીના પરિજને મીડિયાને જણાવ્યું કે અમે પોતે અંદર જઈને દર્દીઓને બહાર કાઢ્યા, હોસ્પિટલનો કોઈ સ્ટાફ મદદે આવ્યો નહતો. એક વડીલે જણાવ્યું કે મારી બહેન દાખલ હતી. તેમનું મોત થયું છે. એક અન્ય દર્દીના પરિજને કહ્યું કે ઘટના સમયે આઈસીયુ વોર્ડમાં લગભગ 25થી 26 દર્દીઓ દાખલ હતા. અમે લોકોએ પાંચને બહાર કાઢ્યા. મારા ભાઈને કાઢ્યો તે વેન્ટિલેટર સપોર્ટ પર હતો જેનું મોત થયું છે.
એક મહિલાએ રડતા રડતા કહ્યું કે મારા સસરા દાખલ હતા. જે એક્સિડેન્ટ બાદ અહીં સારવાર અર્થે હતા. જ્યારે પહોંચ્યા તો તેઓ દાઝી ગયા હતા. તેમણે જણાવ્યું કે ઘટના સમયે દર્દીઓને બચાવવા માટે તેમના પરિજનો પોતે ધૂમાડા વચ્ચે સંઘર્ષ કરતા હતા અને હોસ્પિટલનો સ્ટાફ ભાગી ગયો હતો. બીજી બાજુ આ ઘટનાને લઈને ફાયરના અધિકારી આર એન પાંડેયએ જણાવ્યું કે ફાયરકર્મીઓએ 20થી વધુ દર્દીઓને રેસ્ક્યૂ કર્યા છે. તેમણે કહ્યું કે પ્રાથમિક તપાસમાં આગ લાગવાનું કારણ શોર્ટ સર્કિટ કહેવાઈ રહ્યું છે. હાલ તપાસ ચાલુ છે.