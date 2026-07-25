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કોકરચ જનતા પાર્ટીએ આંદોલનના પૂર્ણ કરવાની કરી જાહેરાત, સરકારે માની લીધી બાકીની બે માગણીઓ, જાણો

CJP Protest: છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી દિલ્હીના જંતર મંતર ખાતે આંદોલન કરી રહેલા વિધાર્થીઓએ આખરે આંદોલનના અંતની જાહેરાત કરી છે, NEET પેપરલીક મુદ્દે શિક્ષણ મંત્રીના રાજીનામાની માંગ સાથે વિરોધ પ્રદર્શન ચાલી રહ્યું હતું, ત્યારે આજે શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને રાજીનામું આપતા આંદોલનનો અંત આવ્યો છે. જો સરકારે તેમની બીજી માગણીઓ પણ માની હોવાથી આંદોલન પૂર્ણ કરવાની જાહેરાત કરી છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 25, 2026, 05:48 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 05:58 PM IST
કોકરચ જનતા પાર્ટીએ આંદોલનના પૂર્ણ કરવાની કરી જાહેરાત, સરકારે માની લીધી બાકીની બે માગણીઓ, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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