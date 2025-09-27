પહેલાં પુષ્પા 2, પછી RCB ઈવેન્ટ, હવે અભિનેતા વિજય...ભાગદોડની દુર્ઘટનાઓમાંથી પ્રશાસન કેમ નથી લેતું બોધપાઠ?
Actor Vijay Karur Rally Stampede: તમિળનાડુના કરુર ખાતે અભિનેતા વિજયની રેલી દરમિયાન શનિવારે થયેલી ભાગદોડમાં ઓછામાં ઓછા 20 લોકોના મોત થવાની આશંકા છે, જ્યારે અનેક લોકો બેભાન થયા છે. આ પહેલાં ફિલ્મ પુષ્પા 2ના સ્ક્રીનિંગ અને બેંગલુરુમાં આરસીબી (RCB)ની જીતની ઉજવણીમાં પણ ભાગદોડ મચી ચૂકી હતી. વારંવાર આવા અકસ્માતો થવાથી સવાલ ઉઠી રહ્યા છે કે પ્રશાસન હજી સુધી કેમ કોઈ બોધપાઠ નથી લઈ રહ્યું.
Vijay rally in Tamil Nadu: તમિળનાડુના કરુર ખાતે આયોજિત TVK (તમિલ વેત્રી કઝગમ)ની રેલીમાં શનિવારે ભાગદોડ મચી ગઈ હતી. પ્રારંભિક માહિતી મુજબ આ અકસ્માતમાં અત્યાર સુધીમાં લગભગ 20 લોકોના મોત થવાની આશંકા છે, જ્યારે ડઝનબંધ કાર્યકરો બેભાન થઈને પડી ગયા હતા. અનેક બાળકોને તાત્કાલિક હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવા પડ્યા હતા. આ દુર્ઘટના ત્યારે થઈ જ્યારે TVKના પ્રમુખ વિજય મંચ પરથી સંબોધન કરી રહ્યા હતા. હાલમાં, મુખ્યમંત્રી એમ.કે. સ્ટાલિન એ ઘટનાની તપાસના આદેશો જારી કર્યા છે.
આ પહેલાં, ફિલ્મ 'પુષ્પા 2'ના સ્ક્રીનિંગ અને બેંગલુરુમાં રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ (RCB) ની જીતની ઉજવણી દરમિયાન ભાગદોડ મચી ગઈ હતી, જેમાં અનેક લોકોના જીવ ગયા હતા. આવી પરિસ્થિતિમાં સૌથી મોટો સવાલ એ છે કે શું હજી સુધી આ અકસ્માતોમાંથી કોઈ શીખ લેવામાં આવી નથી.
ફિલ્મ 'પુષ્પા'ના સ્ક્રીનિંગ દરમિયાન ભાગદોડ
અભિનેતા અલ્લુ અર્જુનની ફિલ્મ 'પુષ્પા 2'ના સ્ક્રીનિંગ દરમિયાન ભાગદોડ મચી ગઈ હતી. આ દુર્ઘટનામાં ફિલ્મ 'પુષ્પા 2'ના અભિનેતા અલ્લુ અર્જુનની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. બાદમાં તેમને હાઈકોર્ટમાંથી જામીન મળી ગયા હતા. આ અકસ્માતમાં એક મહિલાનું મોત થયું હતું જ્યારે એક બાળક બેભાન થઈ ગયું હતું. અકસ્માત બાદ મૃતક મહિલાના પરિજનોની ફરિયાદ પર ચિક્કડપલ્લી પોલીસ સ્ટેશનમાં કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો.
આમાં, ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS) ની અનેક કલમો હેઠળ અભિનેતા અલ્લુ અર્જુન, તેમની સુરક્ષા ટીમ અને થિયેટર મેનેજમેન્ટને આરોપી બનાવવામાં આવ્યા હતા. પોલીસે 13 ડિસેમ્બર 2024ના રોજ મહિલાના મોત સંબંધે અર્જુનની ધરપકડ કરી હતી.
રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુની જીતની ઉજવણી દરમિયાન ભાગદોડ
બેંગલુરુમાં રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ (RCB) ની જીતની ઉજવણી દરમિયાન ભાગદોડ મચી ગઈ હતી. ભાગદોડના આ મામલામાં પોલીસે IPL ટીમ RCB વિરુદ્ધ કેસ દાખલ કર્યો હતો. આ દુર્ઘટનામાં રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ, ઈવેન્ટ કંપની DNA નેટવર્ક્સ અને કર્ણાટક સ્ટેટ ક્રિકેટ એસોસિએશન વિરુદ્ધ અનેક કલમો હેઠળ કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો. આ અકસ્માત ત્યારે થયો જ્યારે ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમમાં RCBની 18 વર્ષ બાદ IPL ખિતાબ જીતની ઉજવણી કરવા માટે વિશાળ ભીડ ઉમટી પડી હતી.
ટીમની વિક્ટરી પરેડ જોવા માટે હજારો ચાહકો સ્ટેડિયમની બહાર અને અંદર એકઠા થયા હતા. પ્રત્યક્ષદર્શીઓ અનુસાર, અચાનક ભીડનું નિયંત્રણ ખોરવાઈ ગયું અને ભાગદોડ જેવી પરિસ્થિતિ સર્જાઈ. આ દરમિયાન અનેક લોકો કચડાઈ ગયા, જ્યારે ડઝનબંધ દર્શકો ઘાયલ થયા હતા.
