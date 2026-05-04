બંગાળમાં ભાજપની જીતના '5 ધુરંધર', જેની રણનીતિથી મમતાનો અભેદ કિલ્લો ધરાશાયી

ભાજપે પશ્ચિમ બંગાળમાં મમતા બેનર્જીના અભેદ કિલ્લાને ભેદવામાં સફળતા મેળવી લીધી છે. અમિત શાહની આક્રમક રણનીતિ, જમીની પકડ અને સતત બેઠકોએ ભાજપ કાર્યકર્તાઓ માટે આ ચૂંટણીને મિશનમાં બદલી નાખી. તેમણે 50થી વધુ રેલીઓ અને રોડ શો કર્યાં, ખુદ માઇક્રો-મેનેજમેન્ટની જવાબદારી સંભાળી, જેણે કાર્યકર્તાઓને ઉર્જા આપી. સાથે તેમની ટીમમાં સામેલ પાંચ પ્રમુખ નેતાઓએ સંગઠન, રણનીતિ અને ડિજિટલ નેરેટિવ પર કામ કરી માહોલ ભાજપના પક્ષમાં બનાવ્યો.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: May 04, 2026, 06:22 PM IST
  • આખરે ભાજપે પશ્ચિમ બંગાળમાં રચી દીધો ઈતિહાસ
  • આઝાદી બાદ પ્રથમવાર બંગાળમાં ભાજપની સરકાર
  • આ પાંચ લોકોએ લખી બંગાળમાં ભાજપની જીતની કહાની

પશ્ચિમ બંગાળની રાજનીતિમાં આ વખતે જે ચિત્ર સામે આવ્યું, તેણે લાંબા સમયથી અજેય મનાતા કિલ્લાને ધરાશાયી કર્યો છે. આ પરિવર્તનના કેન્દ્રમાં અમિત શાહ, જેમની રણનીતિ અને સંગઠન પર પકડને આ જીતના મુખ્ય આધાર માનવામાં આવી રહ્યાં છે. આશરે 15 દિવસ સુધી બંગાળમાં રહી અમિત શાહે ચૂંટણી અભિયાનને માત્ર ભાષણ સુધી સીમિત ન રાખ્યું, પરંતુ તેને એક સંગઠિત મિશનમાં પરિવર્તિત કર્યું.

મોડી રાત સુધી ચાલનારી બેઠકોમાં તેઓ પાર્ટી નેતાઓને દિશા આપતા, રણનીતિ નક્કી કરતા અને આગામી દિવસે તે યોજનાને જમીન પર ઉતારતા. દિવસમાં રેલી અને રોડ શો દ્વારા માહોલ બનાવ્યો, મોડી રાત સુધી બેઠકો કરી સંગઠનને ધાર આપી. પચાસથી વધુ રેલીઓ અને રોડ શો દ્વારા તેમણે કાર્યકર્તાઓમાં ઉર્જા ભરી અને મતદારો સુધી સંદેશ પહોંચાડ્યો.

ચૂંટણી દરમિયાન તેમના દ્વારા કરવામાં આવેલી ઘોષણાઓ, જેમ કે કર્મચારીઓ માટે સાતમું પગાર પંચ લાગૂ કરવું અને કાયદો-વ્યવસ્થા કડક કરવી, જેનાથી સ્પષ્ટ સંદેશ ગયો. પ્રથમ તબક્કાના મતદાન બાદ શાહે દાવો કર્યો કે ભાજપ 110થી વધુ સીટો જીતી રહી છે, એક મનોવૈજ્ઞાનિક લીડ મળી. બીજા તબક્કામાં મતદાતાઓ વચ્ચે તે ધારણા બની કે સત્તા પરિવર્તન સંભવ છે અને આ ધારણા ચૂંટણી વલણને પલટવામાં મહત્વની રહી.

પરંતુ આ જીત માત્ર એક વ્યક્તિની રણનીતિનું પરિણામ નહોતું. અમિત શાહની સાથે પાંચ નેતાઓની ટીમે દરેક મોર્ચા પર સમન્વય સાધી કામ કર્યું. 

ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન
ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને અભિયાનના મુખ્ય રણનીતિકારના રૂપમાં ભૂમિકા નિભાવી. તેમણે વિવિધ સામાજિક અને જાતીય સમૂહો વચ્ચે સંતુલન બનાવતા કેન્દ્ર અને રાજ્ય એકમ વચ્ચે મજબૂત કડીનું કામ કર્યું, જેનાથી સંસાધનો અને નેતૃત્વનો પ્રભાવી ઉપયોગ થયો.

ભૂપેન્દ્ર યાદવ
ભૂપેન્દ્ર યાદવે સંગઠનના માઇક્રો-મેનેજમેન્ટ પર ધ્યાન કેન્દ્રીત કર્યું. બૂથ સ્તર સુધી કાર્યકર્તાઓને સક્રિય કરવા અને ચૂંટણી પ્રક્રિયાની કાયદાકીય પડકારને સંભાળવા ખાસિયત રહી, જેમણે જમીની સ્તર પર પાર્ટીને મજબૂતી આપી.

સુનીલ બંસલ
સુનીલ બંસલે સંગઠનને ધાર આપવાનું કામ કર્યું. પેજ પ્રમુખ મોડલ દ્વારા તેમણે કાર્યકર્તાઓનું નેટવર્ક બનાવ્યું, જેણે ટીએમસીના કેડરને પડકાર ફેંક્યો. બધા નેતાઓના વિવાદને ઘટાડવાનું કામ કર્યું. છેલ્લા ચાર વર્ષમાં દરેક સીટના ફીડબેકના આધાર પર ખામીઓ દૂર કરવાની સાથે-સાથે જમીન પર મમતા બેનર્જીની સરકાર વિરુદ્ધ મુદ્દાને લઈને પાર્ટી કેડરને રસ્તા પર ઉતારી.

બિપ્લબ કુમાર દેવ
બિપ્લબ કુમાર દેવે પોતાના અનુભવનો ઉપયોગ કરતા ખાસ તેવા ક્ષેત્રોમાં કામ કર્યું, જ્યાં સામાજિક-સાંસ્કૃતિક સમાનતાઓ ત્રિપુરા જેવી છે. તેમની આક્રમક શૈલીએ કાર્યકર્તાઓમાં નવો જોશ ભરી દીધો.

અમિત માલવિય
અમિત માલવિયે ડિજિટલ મોર્ચા પર નેરેટિવની લડાઈ સંભાળી. સોશિયલ મીડિયા દ્વારા તેમણે ઘણા મુદ્દા ઉઠાવ્યા અને વિપક્ષી પ્રચાર તંત્રનો મજબૂતીથી જવાબ આપ્યો, જેનાથી જનમતને પ્રભાવિત કરવામાં મદદ મળી.

આ બધા નેતાઓના સામૂહિક પ્રયાસથી ભાજપ માટે પશ્ચિમ બંગાળમાં નવી સંભાવનાના દ્વાર ખુલ્યા. આ જીત માત્ર ચૂંટણી પરિણામ નહીં, પરંતુ એક વ્યવસ્થિત રણનીતિ, મજબૂત સંગઠન અને સતત પ્રયાસનું પરિણામ છે, જેણે બંગાળની રાજનીતિમાં એક નવો અધ્યાય લખી દીધો.

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

