Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

શિમલા ફરીને પરત ફરતા ગુજરાતીઓને કાળ ભરખી ગયો! પંજાબમાં અકસ્માતમાં મહિલા કોન્સ્ટેબલ સહિત 5ના મોત

Punjab Road Accident : પંજાબના ભઠીંડામાં ભયાનક અકસ્માતમાં પાંચ ગુજરાતીઓના મોત, ફોરચ્યુનર કારને ઘુમ્મસને કારણે નડ્યો અકસ્માત, તમામ મૃતકો બનાસકાંઠા જિલ્લાના રહેવાસી છે 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Jan 17, 2026, 02:34 PM IST

Trending Photos

શિમલા ફરીને પરત ફરતા ગુજરાતીઓને કાળ ભરખી ગયો! પંજાબમાં અકસ્માતમાં મહિલા કોન્સ્ટેબલ સહિત 5ના મોત

Bathinda Accident : શિમલા ફરવા ગયેલા ગુજરાતીઓને અકસ્માતમાં કાળનો ભેટો થયો. પંજાબના ભઠીંડામાં થયેલા રોડ અકસ્માતમાં ગુજરાના બનાસકાંઠાના 5 લોકોના કમકમાટીભર્યા મોત નિપજ્યા છે. જેમાં એક મહિલા પોલીસકર્મી પણ સામેલ છે. આ તમામ લોકો શિમલા ફરીને પરત ફરી રહ્યા હતા, ત્યારે અકસ્માત સર્જાયો હતો. 

પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, પંજાબના ભઠીંડા બીકાનેર નેશનલ હાઈવે પર વહેલી સવારે ગાઢ ધુમ્મસને કારણે આ અકસ્માત સર્જાયો હતો. આ દુર્ઘટનમાં ગુજરાતની ફોરચ્યુનર કાર ડિવાઈડર સાથે ભટકાઈ હતી. જેમાં એક મહિલા કોન્સ્ટેબલ સહિત પાંચ લોકોએ જીવ ગુમાવ્યો છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

અકસ્મતા ભઠીંડાના પથરાલા ગામ પાસે સર્જાયો હતો. ઘટનાની જાણ થતા જ સ્થાનિક પોલીસ તાત્કાલિક ઘટના સ્થળે પહોંચી હતી અને મૃતકોને પોસ્ટમોર્ટમ માટે ખસેડ્યા હતા. 

મૃતકોમાં કોણ

  • અમિતાબહેન કરશનભાઈ રાજપૂત (રહે. રાટીલા, દિયોદર)
  • અરજણભાઇ સુબાભાઇ રાજપૂત (રહે. રાટીલા, દિયોદર)
  • ભરતભાઈ અજાભાઇ રાજપૂત (રહે. અછવાડીયા, લાખણી) 
  • જનકભાઈ રાજપૂત (રહે. જેતડા, થરાદ) 
  • સતીષ 
  • તમામની ઉંમર 25થી 30 વર્ષની વચ્ચે છે.
  • મૃતક અમીતા રાજપૂતે ગુજરાત પોલીસમાં કોન્સ્ટેબલ તરીકે તૈનાત હતા

કાર શિમલાથી પરત ફરી રહી હતી
ભઠીંડાના એસપી નારિન્દર સિંહે અકસ્માતની માહિતી આપતા જણાવ્યું કે, ફોરચ્યુનર કાર ભઠીંડાથી ડબવાલી જઈ રહી હતી. તમામ મૃતકો ગુજરાતના રહેવાસી છે, અને ગુજરાતથી શિમલા ફરવા ગયા હતા. તેઓ ભઠીંડામા રોકાયા હતા. તેના બાદ આજે સવાર તેઓ કારમાં ભઠીંડાથી આગળ જવા નીકળ્યા હતા, ત્યારે ઘુમ્મસને કારણે આ અકસ્માત સર્જાયો હતો. ઘુમ્મસ હોવાને કારણે કારે કાબૂ ગુમાવ્યો હતો, જેના બાદ કાર ડિવાઈડર સાથે જઈને ટકરાઈ હતી. પોલીસ સમગ્ર મામલાની તપાસ કરી રહી છે.  
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
accidentdeathPunjabઅકસ્માતપંજાબ

Trending news