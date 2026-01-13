Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

જલ્દી કરો ! ફક્ત ₹1499માં મળી રહી છે ફ્લાઈટની ટિકિટ, 16 જાન્યુઆરી સુધી કરી શકો છો બુકિંગ, જાણો

Sail Into 2026: આ સેલ દ્વારા, મુસાફરો 20 જાન્યુઆરીથી 30 એપ્રિલ, 2026 વચ્ચે મુસાફરી કરી શકશે. ખાસ વાત એ છે કે આ ઓફર ડોમેસ્ટિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય બંને પસંદગીની ફ્લાઇટ્સ પર લાગુ થશે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Jan 13, 2026, 04:11 PM IST

જલ્દી કરો ! ફક્ત ₹1499માં મળી રહી છે ફ્લાઈટની ટિકિટ, 16 જાન્યુઆરી સુધી કરી શકો છો બુકિંગ, જાણો

Sail Into 2026: ઇન્ડિગો એરલાઇન્સે "સેલ ઇનટુ 2026" નામનો નવા વર્ષની સેલ શરૂ કર્યો છે, જે નવા વર્ષની શરૂઆતમાં પ્રવાસીઓને નોંધપાત્ર રાહત આપે છે. ટિકિટ બુકિંગ 13 જાન્યુઆરીથી 16 જાન્યુઆરી સુધી ખુલ્લું રહેશે. મુસાફરો 20 જાન્યુઆરીથી 30 એપ્રિલ, 2026 દરમિયાન આ સેલ હેઠળ મુસાફરી કરી શકે છે. ખાસ વાત એ છે કે આ ઓફર પસંદગીની સ્થાનિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય ફ્લાઇટ્સ પર લાગુ પડે છે.

ટિકિટના ભાવ

આ ઇન્ડિગો સેલમાં, સ્થાનિક ફ્લાઇટ્સ માટે એક તરફી ટિકિટ 1,499 રૂપિયાથી શરૂ થાય છે, જ્યારે આંતરરાષ્ટ્રીય રૂટ પર ભાડું 4,499 રૂપિયા થી શરૂ થાય છે. પ્રીમિયમ ઇન્ડિગોસ્ટ્રેચ ટિકિટ પસંદગીના સ્થાનિક રૂટ પર 9,999 રૂપિયાથી શરૂ થાય છે. વધુમાં, બે વર્ષ સુધીના બાળકો માટે સ્થાનિક ફ્લાઇટ્સ પર ટિકિટ ફક્ત 1 રૂપિયામાં ઉપલબ્ધ છે, જો બુકિંગ ઇન્ડિગોના પ્લેટફોર્મ દ્વારા સીધા કરવામાં આવે તો.

ડિસ્કાઉન્ટ શું છે?

એરલાઇન્સે મુસાફરો માટે વધારાની સેવાઓ પર નોંધપાત્ર ડિસ્કાઉન્ટ પણ ઓફર કરી છે. 6E એડ-ઓન પર 70% સુધીની છૂટ, પ્રીપેડ એક્સ્ટ્રા બેગેજ પર 50% સુધીની છૂટ અને સ્ટાન્ડર્ડ સીટ સિલેક્શન પર 15% સુધીની છૂટ આપવામાં આવી રહી છે. 

7 દિવસ પહેલા કરવામાં આવેલી બુકિંગ પર માન્ય

વધુ લેગરૂમ ઇચ્છતા મુસાફરો માટે, પસંદગીના ડોમેસ્ટિક રૂટ પર 500 રૂપિયાથી શરૂ થતી ઇમરજન્સી XL સીટો ઉપલબ્ધ થશે. આ ઓફર ઓછામાં ઓછા 7 દિવસ અગાઉથી કરવામાં આવેલી બુકિંગ પર માન્ય છે અને તમામ બુકિંગ ચેનલો પર લાગુ પડે છે. 

આ સેલ એક શ્રેષ્ઠ તક

મુસાફરો ઇન્ડિગોની વેબસાઇટ, મોબાઇલ એપ્લિકેશન, 6ESkai AI સહાયક, WhatsApp અને ટ્રાવેલ પાર્ટનર પ્લેટફોર્મ દ્વારા ટિકિટ બુક કરી શકે છે. બજેટ હવાઈ મુસાફરીનું આયોજન કરતા લોકો માટે આ સેલ એક શ્રેષ્ઠ તક માનવામાં આવે છે.

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

