ફ્લાઈટમાં મુસાફરી કરનારા સાવધાન ! IndiGo અને Air Indiaએ વધાર્યા ટિકિટના ભાવ, એરલાઇન્સે લીધા આ પગલાં

Increased Flight Ticket Price: જેટ ઇંધણના ભાવમાં આ તીવ્ર વધારો વૈશ્વિક ઉડ્ડયન ઉદ્યોગના ખર્ચ માળખા પર નોંધપાત્ર દબાણ લાવી રહ્યો છે. આની સીધી અસર મુસાફરો પર પડી રહી છે, કારણ કે એરલાઇન્સ વધતા ખર્ચને સરભર કરવા માટે ભાડા અને વધારાના શુલ્કમાં સતત વધારો કરી રહી છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Apr 10, 2026, 09:34 PM IST
Increased Flight Ticket Price: અમેરિકા, ઇઝરાયલ અને ઈરાન વચ્ચેના તણાવને કારણે જેટ ઇંધણના ભાવમાં તીવ્ર વધારો થયો છે. આની સીધી અસર વિશ્વભરમાં ઉડ્ડયન ક્ષેત્ર પર પડી રહી છે. તાજેતરના અઠવાડિયામાં, જેટ ઇંધણના ભાવ પ્રતિ બેરલ 85થી 90 ડોલરથી વધીને 150થી 200 ડોલર પ્રતિ બેરલ થયા છે. એરલાઇન્સના કુલ સંચાલન ખર્ચમાં ઇંધણનો હિસ્સો આશરે 25 ટકા હોવાથી, એરલાઇન્સને હવે ભાડા વધારવા અને તેમની નાણાકીય વ્યૂહરચનાઓ સમાયોજિત કરવાની ફરજ પડી છે.

ઇન્ડિગો અને એર ઇન્ડિયાએ ભાડામાં વધારો શરૂ કર્યો

એર ઇન્ડિયા, ઇન્ડિગો અને યુનાઇટેડ એરલાઇન્સ સહિત ઘણી એરલાઇન્સે ટિકિટના ભાવમાં વધારો કરવાનું, ઇંધણ સરચાર્જ લાગુ કરવાનું અને સામાન અને અન્ય સેવા ફીમાં વધારો કરવાનું શરૂ કર્યું છે. આ દરમિયાન, ઘણી એરલાઇન્સ તેમના નાણાકીય દૃષ્ટિકોણની સમીક્ષા કરી રહી છે, વિસ્તરણ યોજનાઓ મુલતવી રાખી રહી છે અને ખર્ચ ઘટાડવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહી છે.

મુખ્ય એરલાઇન્સના નિર્ણયો

  • એરએશિયા: કુલ ફ્લાઇટ્સમાં આશરે 10% ઘટાડો કરવાનો અને આશરે 20% ઇંધણ સરચાર્જ લાગુ કરવાનો નિર્ણય લીધો.
  • એર ફ્રાન્સ KLM: લાંબા અંતરની ફ્લાઇટ્સમાં ભાડામાં વધારો કરવાની યોજના ધરાવે છે, જેમાં પ્રતિ રાઉન્ડ ટ્રીપ આશરે 50 યુરો (₹5,000)નો વધારો કરવામાં આવશે.
  • એર ઇન્ડિયા: ઇંધણ સરચાર્જ અંતર-આધારિત કરવામાં આવ્યા છે, 0થી 500 કિમી માટે 299 રૂપિયા અને 2,000 કિમીથી વધુ અંતર માટે 899 રૂપિયા સુધી વધારો. આ પગલું 8 એપ્રિલ (ઘરેલું) અને 10 એપ્રિલ (આંતરરાષ્ટ્રીય)થી લાગુ કરવામાં આવ્યું હતું.
  • એર ન્યુઝીલેન્ડ: ભાડામાં વધારો, મે અને જૂનમાં ફ્લાઇટ્સમાં ઘટાડો અને ઇંધણના ભાવની અનિશ્ચિતતાને કારણે વાર્ષિક નાણાકીય દૃષ્ટિકોણ મુલતવી રાખવામાં આવ્યો છે.
  • અકાસા એર: 199 રૂપિયાથી 1300 રૂપિયા સુધીનો ઇંધણ સરચાર્જ 15 માર્ચથી લાગુ કરવામાં આવ્યો હતો.
  • અલાસ્કા એરલાઇન્સ: પ્રથમ અને બીજા ચેક્ડ બેગ માટે વધારાની ફીમાં વધારો કરવામાં આવ્યો હતો, અને ત્રીજા બેગ માટે ફીમાં નોંધપાત્ર વધારો કરવામાં આવ્યો હતો.
  • અમેરિકન એરલાઇન્સ: સામાન ફીમાં વધારો કરવામાં આવ્યો અને કેટલાક ઇકોનોમી ક્લાસ ભાડામાં ઘટાડો કરવામાં આવ્યો.
  • ડેલ્ટા એર લાઇન્સ: ફ્લાઇટ ક્ષમતામાં આશરે 3.5% ઘટાડો કરવામાં આવ્યો, સામાન ફીમાં વધારો કરવામાં આવ્યો, અને આખા વર્ષના નાણાકીય રોકાણો સ્થિર કરવામાં આવ્યા.
  • ઇન્ડિગો: સ્થાનિક ફ્લાઇટ્સ પર 950 રૂપિયા સુધી અને લાંબા અંતરની આંતરરાષ્ટ્રીય ફ્લાઇટ્સ પર 10,000 રૂપિયા સુધીનો ઇંધણ સરચાર્જ લાગુ કરવામાં આવ્યો.
  • પાકિસ્તાન ઇન્ટરનેશનલ એરલાઇન્સ: સ્થાનિક ભાડા પર 20 ડોલર અને આંતરરાષ્ટ્રીય ભાડા પર 100 ડોલર સુધીનો વધારો.
  • ટર્કિશ એરલાઇન્સ અને લુફ્થાન્સા (સનએક્સપ્રેસ સંયુક્ત સાહસ): પ્રતિ મુસાફર 1 મેથી 10 યુરોનો કામચલાઉ ઇંધણ સરચાર્જ લાગુ કરવામાં આવ્યો.
  • યુનાઇટેડ એરલાઇન્સ: બિનનફાકારક ફ્લાઇટ્સ કાપવી, સામાન ફીમાં વધારો કરવો અને 2027 સુધી તેલના વધતા ભાવને ધ્યાનમાં રાખીને વ્યૂહરચના બદલી.

 

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

