/આસામથી હિમાચલ સુધી જળપ્રલય! પૂર અને ભૂસ્ખલને મચાવી તબાહી, દેશભરમાં વરસાદે વધારી ચિંતા

India Monsoon 2026: આસામમાં ચોમાસાના કહેરથી સ્થિતિ સતત વણસી રહી છે. 13 જિલ્લાઓ પૂરથી પ્રભાવિત છે અને 464 ગામોમાં પાણી ભરાઈ ચૂક્યું છે. લગભગ 1 લાખ 55 હજાર લોકો પ્રભાવિત થયા છે. ગોલાઘાટ, શિવસાગર, ચરાઈદેવ, જોરહાટ, બાજપાલી, ધેમાજી અને સોનિતપુરમાં સ્થિતિ સૌથી વધુ ગંભીર છે
ક્યાંક ઘરોમાં પાણી ઘૂસી ગયું છે, તો ક્યાંક ગામોનો સંપર્ક જ તૂટી ગયો છે. લગભગ 55 રાહત શિબિરોમાં 10 હજારથી વધુ લોકોને આશરો લેવાની ફરજ પડી છે. 15 હજાર હેક્ટરથી વધુ ખેતીની જમીન પાણીમાં ડૂબી ગઈ છે. હજારો પશુઓ પ્રભાવિત થયા છે અને રસ્તા-પુલ સહિતના માળખાકીય સુવિધાઓને ભારે નુકસાન થયું છે. કુદરતનો કહેર અહીં જ અટક્યો નથી. નદીઓ પણ ભયજનક સપાટી વટાવી રહી છે. નુમાલીગઢમાં ધનસિરી અને શિવસાગરમાં દિખો નદીનું જળસ્તર સતત ચિંતા વધારી રહ્યું છે.
કુદરતનો રૌદ્ર અવતાર
આસામ બાદ હવે હિમાચલમાં પણ વરસાદે પોતાનું રૌદ્ર સ્વરૂપ બતાવ્યું છે. મંડીના પંડોહ ડેમમાંથી 40 હજાર ક્યુસેક પાણી છોડવામાં આવ્યું છે. ડેમના ત્રણ ગેટ ખોલવામાં આવ્યા છે અને બિયાસ નદીનું જળસ્તર ઝડપથી વધવા લાગ્યું છે. BBMBએ સાયરન વગાડીને લોકોને એલર્ટ કરવામાં આવ્યા છે.
કુલ્લુ-મનાલીમાં પણ પહાડી નદીઓ ગાંડીતૂર બની છે. પ્રશાસને લોકોને નદી-નાળાથી દૂર રહેવાની સલાહ આપી છે. તો શિમલાના ક્યાર કોટીમાં વરસાદ વચ્ચે ભૂસ્ખલન થયું છે. પહાડ પરથી કાટમાળ અને મોટા-મોટા પથ્થરો રસ્તા પર આવી પડ્યા. જેના કારણે વાહનવ્યવહાર પ્રભાવિત થયો છે.
વરસાદ વચ્ચે રસ્તામાં પડ્યા મસમોટા ખાડા
આગ્રામાં તો વરસાદ વચ્ચે રસ્તો જ ધસી પડ્યો. એક રસ્તે જતો ઓટો જોતા જ જોતા 15થી 20 ફૂટ ઊંડા ખાડામાં સમાઈ ગયો. તો એક મેટાડોર પણ ખાડામાં ખાબકી ગઈ. સદનસીબે બંને અકસ્માતોમાં સવાર લોકોનો આબાદ બચાવ થયો. વરસાદે ફરી એકવાર બતાવી દીધું છે કે, જ્યારે કુદરતનો ક્રોધ વરસે છે ત્યારે માનવીય વ્યવસ્થાઓ તેની સામે કેટલી લાચાર નજરે પડે છે.