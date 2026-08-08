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આસામથી હિમાચલ સુધી જળપ્રલય! પૂર અને ભૂસ્ખલને મચાવી તબાહી, દેશભરમાં વરસાદે વધારી ચિંતા

India Monsoon 2026: આસામથી લઈને હિમાચલ અને આગ્રા સુધી વરસાદે એવું રૌદ્ર સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે કે, ક્યાંક ગામો પાણીમાં ડુબી ગયા છે. તો ક્યાંક રસ્તાઓ ધસી પડ્યા છે. પહાડો ધસી રહ્યા છે અને નદીઓ ગાંડીતૂર બની ગઈ છે. આસામમાં પૂરના કારણે અત્યાર સુધીમાં 98 લોકોના મોત થઈ ચૂક્યા છે. જ્યારે દોઢ લાખથી વધુ લોકો પ્રભાવિત થયા છે ત્યારે શું છે ભારે વરસાદ અને પૂરની સ્થિતિ.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 08, 2026, 10:06 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 10:06 PM IST
આસામથી હિમાચલ સુધી જળપ્રલય! પૂર અને ભૂસ્ખલને મચાવી તબાહી, દેશભરમાં વરસાદે વધારી ચિંતા

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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