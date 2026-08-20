/ક્યાંક પૂર તો ક્યાંક દુષ્કાળના એંધાણ! ગુજરાતમાં ચોમાસા પર સંકટના વાદળો, શું સપ્ટેમ્બરમાં પણ રહેશે અલ નીનોની અસર: જાણો

Monsoon 2026 Latest Update: જૂન અને જુલાઈમાં કેરળથી લઈને ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, મધ્ય પ્રદેશ અને છત્તીસગઢ સુધી ભારે વરસાદ જોવા મળ્યો હતો. પરંતુ ઓગસ્ટના બીજા જ અઠવાડિયાથી ચોમાસું નબળું પડવા લાગ્યું છે. દિલ્હી, નોઈડા, ગાઝિયાબાદથી લઈને મધ્ય ભારત અને ગુજરાત, રાજસ્થાન, પંજાબ, હરિયાણાના વિસ્તારોમાં માત્ર અમુક જ દિવસોમાં વરસાદ જોવા મળ્યો છે. ચોમાસાને નબળું પાડનાર અલ નીનો નવેમ્બરને બદલે ઓગસ્ટમાં જ શક્તિશાળી બની ગયું છે. ભારતમાં ચોમાસાને મદદ કરનાર ઇન્ડિયન ઓશન ડાઇપોલ (IOD) પણ નબળું પડી રહ્યું છે અને ઓગસ્ટના બીજા અઠવાડિયામાં ન્યૂટ્રલ લેવલ પર પહોંચી ગયું છે. બીજી તરફ પેસિફિક મહાસાગરમાં અલ નીનો (El Nino) અત્યંત સક્રિય થઈને વરસાદની આશા પર પાણી ફેરવી રહ્યો છે. હવામાન વૈજ્ઞાનિકોનું કહેવું છે કે, આવનારા દિવસોમાં વરસાદની શક્યતા ખૂબ જ ઓછી છે.
ચોમાસું કેમ નબળું પડી રહ્યું છે?
હિંદ મહાસાગરમાં પોઝિટિવ ઇન્ડિયન ઓશન ડાઇપોલની સ્થિતિ સર્જાય છે, તો પેસિફિક મહાસાગરના અલ નીનોની અસરને ધીમી કરી દે છે. આનાથી ભારતીય ઉપખંડમાં ચોમાસાનો સારો વરસાદ થવાની સંભાવના રહે છે. પરંતુ નવા ઓશન મોનિટરિંગ ડેટા જણાવે છે કે, IOD ઇન્ડેક્સ ઘટીને (+0.18°C) રહી ગયો છે. આનાથી ચોમાસાના બાકી બચેલા અઠવાડિયામાં IODના સક્રિય થવાની સંભાવનાઓ ઓછી જ બની રહી છે.
અલ નીનો સુપર એક્ટિવ મોડમાં
પેસિફિક મહાસાગરના હવામાન સંકેતો માનીએ તો અલ નીનો સુપર એક્ટિવ મોડમાં પહોંચું ગયું છે. અલ નીનો 2015-16 પછી સૌથી મજબૂત સ્તરે પહોંચી ગયું છે, જે ચોમાસાની ગતિને ધીમી કરી રહ્યું છે. સામાન્ય રીતે અલ નીનો નવેમ્બર અથવા ડિસેમ્બરમાં ચરમસીમા પર પહોંચી શકે છે. પરંતુ આ વખતે ઓગસ્ટમાં જ તેનું તાપમાન અસામાન્ય લેવલ પર છે. આગામી મહિનાઓમાં અલ નીનો વધુ ગરમ થઈ શકે છે.
દેશમાં વરસાદની અલગ-અલગ અસર
સમગ્ર દેશમાં છેલ્લા અઢી મહિનામાં મોસમી વરસાદ સામાન્ય સરેરાશથી લગભગ 13% ઓછો રહ્યો છે. બંગાળની ખાડીમાંથી બની રહેલા લો-પ્રેશરને કારણે ઓડિશા, બંગાળ, બિહાર, ઝારખંડ અને પૂર્વ ઉત્તર પ્રદેશમાં ચોમાસું સક્રિય રહ્યું છે અને વરસાદ થઈ રહ્યો છે. જ્યારે દેશના ઉત્તર-પશ્ચિમ અને મધ્ય ભાગોમાં લાંબા સમયથી વરસાદની અછત છે.
સપ્ટેમ્બરમાં શું વરસાદ થશે?
હવામાન વિભાગનું કહેવું છે કે, ચોમાસાના બીજા તબક્કામાં અલ નીનોના આટલું શક્તિશાળી હોવાથી અને IODના નબળા પડવાના ઉદાહરણો ઓછા જ જોવા મળે છે. આવી સ્થિતિમાં ચોમાસામાં સપ્ટેમ્બર મહિનો ખેતી અને જળ સંસાધનો માટે ટર્નિંગ પોઈન્ટ સાબિત થશે. બંગાળની ખાડીમાં નવા મોસમી ફેરફારો ચોમાસાના અનુકૂળ ન થયા તો અનેક રાજ્યોમાં દુષ્કાળની સ્થિતિ સાથે ખેતી અને પાણીની સંકટ ગંભીર બની શકે છે.
ચોમાસું બીજા તબક્કામાં નબળું પડશે
ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD)ની આગાહી અનુસાર, દક્ષિણ-પશ્ચિમ ચોમાસાના બીજા તબક્કા (ઓગસ્ટથી સપ્ટેમ્બર)માં સમગ્ર દેશમાં સામાન્ય કરતા ઓછો (Below Normal) વરસાદ થવાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. ઓગસ્ટ અને સપ્ટેમ્બર દરમિયાન સામાન્યની સરખામણીમાં 94%થી ઓછો વરસાદ થવાનું અનુમાન છે. ખાનગી હવામાન એજન્સી સ્કાઈમેટ વેદરે તો સપ્ટેમ્બરમાં વરસાદ ઘટાડીને સરેરાશના 89% સુધી કરી દીધો છે. પેસિફિક મહાસાગરમાં અલ નીનોની સ્થિતિ સતત મજબૂત થવાથી ચોમાસાના પવનો નબળા પડી રહ્યા છે.
ક્યાંક ભારે વરસાદ અને ક્યાંક દુષ્કાળ
આખા દેશમાં વરસાદનું સ્તર પણ અલગ-અલગ છે. પંજાબ, હરિયાણા, રાજસ્થાન અને મધ્ય પ્રદેશ, ગુજરાત, મહારાષ્ટ્રના કેટલાક ભાગોમાં હવામાન શુષ્ક રહેવાની સાથે અને વરસાદ વચ્ચે લાંબા સમય સુધી અંતરાલ જોવા મળી રહ્યો છે. આનાથી પાક અને નદી-તળાવ જેવા જળાશયોના જળસ્તર પર અસર પડી શકે છે. જો કે, બિહાર, ઝારખંડ, ઓડિશા, પશ્ચિમ બંગાળ અને પૂર્વ ઉત્તર પ્રદેશમાં બંગાળની ખાડીથી બનતા લો-પ્રેશરને કારણે ઓગસ્ટના બાકી બચેલા દિવસોમાં સારો વરસાદ થશે.