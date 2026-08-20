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ક્યાંક પૂર તો ક્યાંક દુષ્કાળના એંધાણ! ગુજરાતમાં ચોમાસા પર સંકટના વાદળો, શું સપ્ટેમ્બરમાં પણ રહેશે અલ નીનોની અસર: જાણો

Monsoon 2026: ચોમાસાના ચાર મહિના દરમિયાન ઓગસ્ટ-સપ્ટેમ્બરમાં સારો વરસાદ જોવા મળે છે, પરંતુ નવેમ્બરમાં સંપૂર્ણપણે સક્રિય થનાર અલ નીનો અત્યારે જ શક્તિશાળી બની ગયું છે, જેના કારણે વરસાદની સંભાવના ઘટી રહી છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 20, 2026, 05:22 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 05:22 PM IST
ક્યાંક પૂર તો ક્યાંક દુષ્કાળના એંધાણ! ગુજરાતમાં ચોમાસા પર સંકટના વાદળો, શું સપ્ટેમ્બરમાં પણ રહેશે અલ નીનોની અસર: જાણો

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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