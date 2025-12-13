બોટલો ફેંકી, પોસ્ટર ફાડ્યા... મેસ્સીની કોલકાતા ઈવેન્ટમાં ફેન્સ બેકાબૂ, માત્ર 10 મિનિટ જ રોકાયો ફૂટબોલર
કોલકાતામાં ફૂટબોલર લિયોનેલ મેસ્સીના GOAT ટૂરમાં અફરાતફરી ફેલાઈ હતી. અવ્યવસ્થાને કારણે ગુસ્સે ભરાયેલા ચાહકોએ પોસ્ટરો તોડ્યા અને બોટલો ફેંકી. પરિસ્થિતિ વધુ વણસી જતાં સુરક્ષા દળો દ્વારા મેસ્સીને માત્ર 10 મિનિટમાં જ સ્ટેડિયમની બહાર લઈ જવામાં આવ્યો, જેના કારણે હજારો ચાહકો પરેશાન થયા.
લિયોનેલ મેસ્સીનો કોલકાતા પ્રવાસ જે ફૂટબોલ ચાહકો માટે ઐતિહાસિક અને યાદગાર બનવાનો હતો, તે કાર્યક્રમમાં અવ્યવસ્થાના કારણે હંગામો મચી ગયો. સોલ્ટ લેક સ્થિત વિવેકાનંદ યુવા ભારતી સ્ટેડિયમની અંદર GOAT ટૂરના ભાગરૂપે મેસ્સીને જોવા માટે હજારો ચાહકો કલાકો પહેલા પહોંચી ગયા હતા, પરંતુ જેમ જેમ ઇવેન્ટ આગળ વધતી ગઈ તેમ તેમ પરિસ્થિતિ કાબુ બહાર થઈ ગઈ.
ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટ્સ અનુસાર, સ્ટેડિયમની અંદર પ્રવેશ અને બેઠક વ્યવસ્થા અંગે યોગ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું ના હોવાથી ઘણા ચાહકોને તેમના પ્રિય ફૂટબોલ આઇકોનને નજીકથી જોવાનું તો દૂર, પરંતુ મેસ્સીની એક ઝલક પણ જોવા નહીં મળે અવું લાગતા વાતાવરણ તંગ બની ગયું.
ગુસ્સે ભરાયેલા ચાહકોએ પોસ્ટરોમાં તોડફોડ કરી, બોટલો ફેંકી અને સ્ટેડિયમની અંદર વિરોધ શરૂ કર્યો. પરિસ્થિતિ ઝડપથી વણસતા સુરક્ષા એજન્સીઓને વધારાના દળો તૈનાત કરવા પડ્યા. અફરાતફરી વચ્ચે, મેસ્સીને અન્ય VVIP મહેમાનો સાથે કડક સુરક્ષા હેઠળ બહાર કાઢવામાં આવ્યો. એવું કહેવાય છે કે મેસ્સી 10 મિનિટથી ઓછા સમય માટે સ્ટેડિયમની અંદર હતો.
આ ઘટનાથી સૌથી મોટી નિરાશા તે ચાહકો માટે હતી જેઓ કલાકો સુધી રાહ જોવા છતાં, આર્જેન્ટિનાના વર્લ્ડ કપ વિજેતા કેપ્ટનની એક ઝલક જોવામાં અસમર્થ હતા. સ્ટેડિયમની અંદરના વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યા છે, જેમાં સ્પષ્ટપણે તોડફોડ, ધક્કામુક્કી અને અરાજકતા જોવા મળી રહી છે.
