Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

બોટલો ફેંકી, પોસ્ટર ફાડ્યા... મેસ્સીની કોલકાતા ઈવેન્ટમાં ફેન્સ બેકાબૂ, માત્ર 10 મિનિટ જ રોકાયો ફૂટબોલર

કોલકાતામાં ફૂટબોલર લિયોનેલ મેસ્સીના GOAT ટૂરમાં અફરાતફરી ફેલાઈ હતી. અવ્યવસ્થાને કારણે ગુસ્સે ભરાયેલા ચાહકોએ પોસ્ટરો તોડ્યા અને બોટલો ફેંકી. પરિસ્થિતિ વધુ વણસી જતાં સુરક્ષા દળો દ્વારા મેસ્સીને માત્ર 10 મિનિટમાં જ સ્ટેડિયમની બહાર લઈ જવામાં આવ્યો, જેના કારણે હજારો ચાહકો પરેશાન થયા.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Dec 13, 2025, 01:01 PM IST

Trending Photos

બોટલો ફેંકી, પોસ્ટર ફાડ્યા... મેસ્સીની કોલકાતા ઈવેન્ટમાં ફેન્સ બેકાબૂ, માત્ર 10 મિનિટ જ રોકાયો ફૂટબોલર

લિયોનેલ મેસ્સીનો કોલકાતા પ્રવાસ જે ફૂટબોલ ચાહકો માટે ઐતિહાસિક અને યાદગાર બનવાનો હતો, તે કાર્યક્રમમાં અવ્યવસ્થાના કારણે હંગામો મચી ગયો. સોલ્ટ લેક સ્થિત વિવેકાનંદ યુવા ભારતી સ્ટેડિયમની અંદર GOAT ટૂરના ભાગરૂપે મેસ્સીને જોવા માટે હજારો ચાહકો કલાકો પહેલા પહોંચી ગયા હતા, પરંતુ જેમ જેમ ઇવેન્ટ આગળ વધતી ગઈ તેમ તેમ પરિસ્થિતિ કાબુ બહાર થઈ ગઈ.  

ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટ્સ અનુસાર, સ્ટેડિયમની અંદર પ્રવેશ અને બેઠક વ્યવસ્થા અંગે યોગ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું ના હોવાથી ઘણા ચાહકોને તેમના પ્રિય ફૂટબોલ આઇકોનને નજીકથી જોવાનું તો દૂર, પરંતુ મેસ્સીની એક ઝલક પણ જોવા નહીં મળે અવું લાગતા વાતાવરણ તંગ બની ગયું.

Add Zee News as a Preferred Source

 

— FCB MUMBAI 🇮🇳 (@fcbmumbai) December 13, 2025

ગુસ્સે ભરાયેલા ચાહકોએ પોસ્ટરોમાં તોડફોડ કરી, બોટલો ફેંકી અને સ્ટેડિયમની અંદર વિરોધ શરૂ કર્યો. પરિસ્થિતિ ઝડપથી વણસતા સુરક્ષા એજન્સીઓને વધારાના દળો તૈનાત કરવા પડ્યા. અફરાતફરી વચ્ચે, મેસ્સીને અન્ય VVIP મહેમાનો સાથે કડક સુરક્ષા હેઠળ બહાર કાઢવામાં આવ્યો. એવું કહેવાય છે કે મેસ્સી 10 મિનિટથી ઓછા સમય માટે સ્ટેડિયમની અંદર હતો.

આ ઘટનાથી સૌથી મોટી નિરાશા તે ચાહકો માટે હતી જેઓ કલાકો સુધી રાહ જોવા છતાં, આર્જેન્ટિનાના વર્લ્ડ કપ વિજેતા કેપ્ટનની એક ઝલક જોવામાં અસમર્થ હતા. સ્ટેડિયમની અંદરના વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યા છે, જેમાં સ્પષ્ટપણે તોડફોડ, ધક્કામુક્કી અને અરાજકતા જોવા મળી રહી છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

...और पढ़ें
Lionel MessiFootballer Lionel MessikolkataSalt Lake Stadium

Trending news