/લાલ કિલ્લાની પ્રાચીર પરથી PM મોદી કેટલી મિનિટ બોલ્યા? બનાવી ચૂક્યા છે સૌથી લાંબા સંબોધનનો રેકોર્ડ

Independence Day 2026: 80મા સ્વતંત્રતા દિવસના અવસરે લાલ કિલ્લાની પ્રાચીર પરથી વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 13મી વાર દેશને સંબોધિત કર્યો. પોતાના સંબોધનમાં તેમણે ભારતની ઊર્જા સુરક્ષાને લઈને મોટું વિઝન રજૂ કર્યું. વડાપ્રધાને જણાવ્યું કે આજે ભારતને ક્રૂડ ઓઇલ (કચું તેલ) માટે અન્ય દેશો પર નિર્ભર રહેવું પડી રહ્યું છે અને તેની પાછળ માત્ર સંસાધનોની કમી નહીં, પરંતુ લાંબા સમય સુધી રહેલી માનસિકતા પણ જવાબદાર છે. તેમણે દરિયાઈ સંસાધનોની શોધ અને અણુ ઊર્જાને ભારતની ભવિષ્યની ઊર્જા જરૂરિયાતો માટે અત્યંત મહત્વપૂર્ણ ગણાવી.
2026નું ભાષણ કેટલું લાંબું રહ્યું?
2026માં વડાપ્રધાન મોદીએ લાલ કિલ્લા પરથી 77 મિનિટ સુધી દેશને સંબોધિત કર્યો. આ સમય તેમના પાછલા ઘણા ભાષણોની તુલનામાં ઓછો રહ્યો. 2025માં જ્યાં તેમણે 103 મિનિટ સુધી ભાષણ આપ્યું હતું, ત્યાં 2026માં ભાષણનો સમયગાળો 77 મિનિટ રહ્યો. આંકડા અનુસાર, 2026નું સંબોધન પીએમ મોદીના લાલ કિલ્લા પરથી અપાયેલા 13 ભાષણોમાં ત્રીજું સૌથી નાનું ભાષણ રહ્યું.
સૌથી લાંબું ભાષણ ક્યારે હતું?
વડાપ્રધાન મોદીનું લાલ કિલ્લા પરથી સૌથી લાંબું સ્વતંત્રતા દિવસનું સંબોધન 2025માં 103 મિનિટનું રહ્યું હતું. આ પહેલાં 2024માં તેમનું ભાષણ 98 મિનિટ અને 2023માં 89 મિનિટનું હતું. આ રીતે 2025નું સંબોધન આ તમામ વર્ષોની સરખામણીએ સૌથી વધુ સમય સુધી ચાલ્યું, જે એક ખાસ રેકોર્ડ ધરાવે છે.
સૌથી નાનું ભાષણ કયું હતું?
લાલ કિલ્લા પરથી વડાપ્રધાન મોદીનું સૌથી નાનું સ્વતંત્રતા દિવસનું ભાષણ 2017માં 56 મિનિટનું રહ્યું હતું. ત્યારબાદ 2014નું 65 મિનિટ અને 2022નું 74 મિનિટનું સંબોધન પ્રમાણમાં નાના ભાષણોની યાદીમાં આવે છે. 2026નું 77 મિનિટનું ભાષણ પણ આ જ યાદીનો એક ભાગ છે.
2014માં કેટલી મિનિટ બોલ્યા હતા?
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 2014માં પ્રથમ વખત લાલ કિલ્લા પરથી સ્વતંત્રતા દિવસે દેશને સંબોધિત કર્યો હતો, જ્યારે તેમનું ભાષણ 65 મિનિટનું રહ્યું હતું. ત્યારબાદ 2015માં 88 મિનિટ, 2016માં 94 મિનિટ અને 2017માં 56 મિનિટનું સંબોધન આપ્યું હતું.
કયા વર્ષોમાં ભાષણ 90 મિનિટથી વધુ રહ્યું?
આંકડા અનુસાર 2016માં પીએમ મોદીનું ભાષણ 94 મિનિટ, 2020માં 90 મિનિટ, 2024માં 98 મિનિટ અને 2025માં 103 મિનિટનું રહ્યું હતું. 2021માં ભાષણ 81 મિનિટ, 2019માં 67 મિનિટ અને 2015માં 88 મિનિટ રહ્યું હતું.
13 વર્ષના ભાષણોમાં શું ખાસ રહ્યું?
2014થી 2026 સુધીના આંકડા દર્શાવે છે કે વડાપ્રધાન મોદીના સ્વતંત્રતા દિવસના સંબોધનની અવધિમાં એકસરખી પેટર્ન રહી નથી. 2025નું 103 મિનિટનું સંબોધન સૌથી લાંબું રહ્યું, જ્યારે 2017નું 56 મિનિટનું ભાષણ સૌથી નાનું રહ્યું. 2026માં 77 મિનિટના સંબોધન સાથે વડાપ્રધાને ફરી એકવાર દેશ સમક્ષ સરકારની પ્રાથમિકતાઓ, સિદ્ધિઓ અને ભવિષ્યની દિશા રજૂ કરી.