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લાલ કિલ્લાની પ્રાચીર પરથી PM મોદી કેટલી મિનિટ બોલ્યા? બનાવી ચૂક્યા છે સૌથી લાંબા સંબોધનનો રેકોર્ડ

Independence Day 2026: 80મા સ્વતંત્રતા દિવસ નિમિત્તે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ લાલ કિલ્લાની પ્રાચીર પરથી 13મી વખત રાષ્ટ્રને સંબોધન કર્યું. પોતાના સંબોધનમાં તેમણે ભારતની ઊર્જા સુરક્ષા માટે એક મોટું વિઝન સામે રાખ્યું હતું.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 15, 2026, 10:10 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 10:10 AM IST
લાલ કિલ્લાની પ્રાચીર પરથી PM મોદી કેટલી મિનિટ બોલ્યા? બનાવી ચૂક્યા છે સૌથી લાંબા સંબોધનનો રેકોર્ડ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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