Prev
Next
હોમIndia50 વર્ષમાં પહેલી વાર, ભારતમાં તૂટ્યો ડાબેરીઓનો છેલ્લો ગઢ ! કેરળમાં હાર તરફ વધી રહ્યા છે પિનરાયી વિજયન

50 વર્ષમાં પહેલી વાર, ભારતમાં તૂટ્યો ડાબેરીઓનો છેલ્લો ગઢ ! કેરળમાં હાર તરફ વધી રહ્યા છે પિનરાયી વિજયન

Kerala Election Result: કેરળ વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામો જાહેર થઈ રહ્યા છે. પિનરાઈ વિજયનના નેતૃત્વ હેઠળના LDF ગઠબંધનને કારમી હારનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. ડાબેરીઓની હાર સાથે, ભારત 50 વર્ષમાં પહેલીવાર એક પણ મુખ્યમંત્રી વિના રહેશે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: May 04, 2026, 02:33 PM IST
  • છેલ્લા પાંચ દાયકામાં ભારતીય રાજકારણમાં ઘણું બધું બન્યું છે.
  • કેરળ ચૂંટણી પરિણામોની દિશા સૂચવે છે કે ડાબેરી સરકાર ભારતમાં સત્તાથી ગેરહાજર રહેશે.
  •  કોંગ્રેસના મજબૂત પ્રદર્શનને કારણે, પિનરાઈ વિજયનના LDFને હારનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. 

Trending Photos

50 વર્ષમાં પહેલી વાર, ભારતમાં તૂટ્યો ડાબેરીઓનો છેલ્લો ગઢ ! કેરળમાં હાર તરફ વધી રહ્યા છે પિનરાયી વિજયન

Kerala Election Result: છેલ્લા પાંચ દાયકામાં ભારતીય રાજકારણમાં ઘણું બધું બન્યું છે. પરંતુ આજના કેરળ ચૂંટણી પરિણામોની દિશા સૂચવે છે કે પાંચ દાયકામાં આ પહેલી વાર બનશે જ્યારે ડાબેરી સરકાર ભારતમાં સત્તાથી ગેરહાજર રહેશે. કોંગ્રેસના મજબૂત પ્રદર્શનને કારણે, પિનરાઈ વિજયનના LDFને હારનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. 2011માં પશ્ચિમ બંગાળ, 2018માં ત્રિપુરા અને 2026માં કેરળમાંથી ડાબેરીઓના ગયા પછી, પાંચ દાયકામાં આ પહેલી વાર બનશે જ્યારે દેશભરના કોઈપણ રાજ્યમાં ડાબેરી ગઠબંધન મુખ્યમંત્રી વિના રહેશે.

1977માં પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ડાબેરી પક્ષ સત્તામાં આવ્યો હતો. ત્યારથી, તે સતત 34 વર્ષ સુધી પશ્ચિમ બંગાળમાં સત્તામાં રહ્યો છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, ડાબેરીઓએ 1993થી 2018 સુધી ત્રિપુરા પર પણ શાસન કર્યું. કેરળમાં, ડાબેરી સરકાર દર પાંચ વર્ષે સત્તામાં આવતી હતી, અને 2021ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં, ડાબેરીઓએ સતત બે ચૂંટણીઓ જીતી હતી.

Add Zee News as a Preferred Source

મમતા બેનર્જી અને ભાજપે સૌથી મજબૂત કિલ્લાઓને તોડી પાડ્યા

1977માં પશ્ચિમ બંગાળમાં જીત મેળવ્યા પછી, ડાબેરી સરકારે શાસન ચાલુ રાખ્યું. આ સમયગાળા દરમિયાન, ડાબેરીઓએ લગભગ 34 વર્ષ સુધી પશ્ચિમ બંગાળ પર શાસન કર્યું. 2011ની ચૂંટણીમાં, TMCએ જબરદસ્ત વિજય મેળવ્યો, ભારતમાં ડાબેરીઓના સૌથી મજબૂત કિલ્લાને તોડી નાખ્યો. આ પછી, મમતા બેનર્જીની TMCએ 2016 અને 2021ની ચૂંટણીઓ પણ જીતી. 

હવે, 2026ની ચૂંટણીમાં, ભાજપ મમતા બેનર્જીના 15 વર્ષના શાસનનો અંત લાવવા અને પહેલી વાર પોતાની સરકાર બનાવવા માટે તૈયાર છે. મમતા બેનર્જીએ ડાબેરીઓના પહેલા ગઢને તોડી પાડ્યો. આ દરમિયાન, ત્રિપુરામાં, ભાજપે 2018માં 25 વર્ષથી સત્તામાં રહેલા ડાબેરી પક્ષોને હરાવ્યા. કેરળ એકમાત્ર રાજ્ય હતું જ્યાં ડાબેરી મોરચાની સરકાર રહી. અહીં પણ, કોંગ્રેસના નેતૃત્વ હેઠળના યુડીએફ ગઠબંધનનો જંગી વિજય થવાનો અંદાજ છે.

હવે, છેલ્લો ગઢ પડી ગયો

પશ્ચિમ બંગાળ અને ત્રિપુરામાં સત્તા ગુમાવ્યા પછી, કેરળ એકમાત્ર રાજ્ય હતું જ્યાં ડાબેરી મોરચાની સરકાર, જેમાં પિનરાઈ વિજયન મુખ્યમંત્રી હતા, કેરળ વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામોએ સ્પષ્ટ કરી દીધું છે કે ડાબેરી મોરચા હવે ભારતમાં સત્તા સંભાળી શકશે નહીં. પિનરાઈ વિજયનની હાર સાથે, ભારતમાં કોઈ ડાબેરી મોરચાના મુખ્યમંત્રી બચશે નહીં. આમ, એવું કહી શકાય કે ડાબેરી મોરચાનો છેલ્લો ગઢ પડી ગયો છે.

2004થી 2009 સુધી કેન્દ્રમાં પણ ડાબેરીઓ

ડાબેરી મોરચા 2004માં તેની ટોચ પર પહોંચ્યા, જ્યારે કેન્દ્રમાં યુપીએ સરકાર સત્તામાં હતી. 2009ની લોકસભા ચૂંટણીથી, ડાબેરીઓનું પ્રદર્શન સતત ઘટતું રહ્યું છે. 2004ની લોકસભા ચૂંટણીમાં, ચાર ડાબેરી પક્ષોએ મળીને કુલ 59 બેઠકો જીતી હતી અને યુપીએ સરકારમાં મજબૂત સાથી હતા. 2004થી 2009 સુધી કેન્દ્રમાં પણ ડાબેરીઓએ મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. 

આ સમયગાળા દરમિયાન, ભારત-અમેરિકા પરમાણુ કરાર અને મનમોહન સિંહની અલગ નીતિઓને કારણે 2008માં ડાબેરીઓએ યુપીએ સરકાર પાસેથી ટેકો પાછો ખેંચી લીધો હતો. તે પછીના વર્ષની લોકસભા ચૂંટણીમાં, ડાબેરીઓની બેઠકો 59 થી ઘટીને 24 થઈ ગઈ, અને 2014ની લોકસભા ચૂંટણીમાં વધુ ઘટીને 10 થઈ ગઈ, અને 2019માં 5 થઈ ગઈ.

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Kerala Election Resultelection result newspinarayi vijayan newsldf vs udf in keralaleft freeGujarati Newselection newskerala CM

Trending news