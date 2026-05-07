/Chandranath Rath murder: સુવેન્દુ અધિકારીના PAની હત્યામાં વિદેશી કાવતરું? પાકિસ્તાન-બાંગ્લાદેશ કનેક્શનનો ખુલાસો!

Chandranath Rath murder: બુધવારે (6 મે) રાત્રે સુવેન્દુ અધિકારીના પીએ ચંદ્રનાથ રથની ગોળી મારીને હત્યા કરવામાં આવી હતી. હવે આ હત્યાકાંડમાં પાકિસ્તાન અને બાંગ્લાદેશ કનેક્શન હોવાની વાત પણ સામે આવી રહી છે.
Chandranath Rath murder: બંગાળમાં ચૂંટણી પરિણામો આવ્યાના માત્ર 48 કલાક બાદ જ રાજ્ય હિંસાની આગમાં સળગી ઉઠ્યું છે. રાજકીય માહોલ ત્યારે વધુ ગરમાયો જ્યારે બુધવારે (6 મે) રાત્રે સવા દસ વાગ્યાની આસપાસ મધ્યગ્રામમાં બંગાળના વિરોધ પક્ષના નેતા અને ભાજપના નેતા સુવેન્દુ અધિકારીના પીએ ચંદ્રનાથ રથની હત્યા કરવામાં આવી. હત્યારાઓએ અત્યંત શાતિરાના અંદાજમાં પહેલા ચંદ્રનાથ રથની ગાડીની રેકી કરી અને તક મળતા જ તેમની ગોળી મારીને હત્યા કરી દીધી. હવે આ હત્યાકાંડમાં એક નવો ખુલાસો સામે આવ્યો છે. Z Newsના સંવાદદાતાનો દાવો છે કે આ હત્યાકાંડ પાછળ પાકિસ્તાન અને બાંગ્લાદેશ કનેક્શન હોવાની શક્યતાને નકારી શકાય તેમ નથી.
પ્લાન 'બી' સાથે આવ્યા હતા હત્યારા
ઘટનાસ્થળેથી રિપોર્ટિંગ કરી રહેલા Z Newsના સંવાદદાતા પ્રમોદ શર્માએ જણાવ્યું હતું કે, "હત્યારાઓ સિલ્વર કલરની કારમાં આવ્યા હતા અને તેઓ છેલ્લા કેટલાક કલાકોથી રેકી કરી રહ્યા હતા. કારમાંથી ઉતરીને હત્યારાઓએ અંધાધૂંધ ગોળીબાર કર્યો અને ત્યારબાદ બાઇક પર ફરાર થઈ ગયા. ફોરેન્સિક નિષ્ણાતો રિકવર કરવામાં આવેલી કારમાંથી ઘણી બાબતોની તપાસ કરી રહ્યા છે. આ હત્યાકાંડ પાછળ પાકિસ્તાન અને બાંગ્લાદેશનું કનેક્શન પણ સામે આવી રહ્યું છે. હત્યારાઓએ આ હત્યાકાંડનું આયોજન પહેલેથી જ કરી રાખ્યું હતું. તેઓ સિલ્વર રંગની કારમાં આવ્યા જરૂર હતા, પરંતુ ભાગવા માટે તેમણે પહેલેથી જ 'પ્લાન બી' તૈયાર રાખ્યો હતો. તેમણે કારને બદલે ભાગવા માટે અગાઉથી જ બાઇકની વ્યવસ્થા કરી રાખી હતી."
કોનો હાથ હોઈ શકે? રાજકીય આક્ષેપબાજી
સુવેન્દુ અધિકારીના અંગત સહાયક ચંદ્રનાથ રથની હત્યા પાછળ કોનો હાથ હોઈ શકે, તે સવાલ અત્યારે સૌના મનમાં ઘૂમરાઈ રહ્યો છે. ભાજપના નેતા અર્જુન સિંહે આ હત્યાકાંડ માટે સીધો ટીએમસી (TMC) નેતા અભિષેક બેનર્જી પર નિશાન સાધ્યું છે. બીજી તરફ, ટીએમસીએ આ આરોપોને ફગાવી દેતા આ મામલે સીબીઆઈ (CBI) તપાસની માંગ કરી છે. આ દરમિયાન ઝી ન્યૂઝના સંવાદદાતા પ્રમોદ શર્માએ જણાવ્યું હતું કે ચંદ્રનાથ રથની હત્યા પાછળ પાકિસ્તાન અને બાંગ્લાદેશનો પણ હાથ હોઈ શકે છે. પોલીસ અને ફોરેન્સિક વિભાગની ટીમો પાકિસ્તાન અને બાંગ્લાદેશ કનેક્શન સહિતના તમામ પાસાઓ પર તપાસ કરી રહી છે.
પશ્ચિમ બંગાળના મધ્યમગ્રામમાં ભાજપના નેતા અને વિધાનસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા સુવેન્દુ અધિકારીના અંગત સહાયક ચંદ્રાની હત્યાએ રાજ્યના રાજકીય અને પોલીસ વહીવટીતંત્ર બંનેને હચમચાવી નાખ્યા છે. આ ઘટના બાદ પોલીસે ઝડપી તપાસ શરૂ કરી છે અને અનેક મહત્વપૂર્ણ પુરાવાઓ એકઠા કર્યા હોવાનો દાવો કર્યો છે. રાજ્યના ડીજીપી સિદ્ધનાથ ગુપ્તાએ જણાવ્યું હતું કે ગુનામાં વપરાયેલી ફોર વ્હીલર કાર જપ્ત કરવામાં આવી છે. જોકે, પ્રાથમિક તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે કારની લાઇસન્સ પ્લેટ નકલી હતી અને તેમાં છેડછાડ કરવામાં આવી હતી. આ સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે આરોપીઓએ પોતાની ઓળખ છુપાવવા માટે વિસ્તૃત તૈયારીઓ કરી હતી.