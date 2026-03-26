વિદેશ મંત્રીનું મોટું નિવેદન, કહ્યું- ઈઝરાયેલે અનેક યુદ્ધોમાં ભારતને મદદ કરી, US-ઈરાન પર શું કહ્યું એ પણ જાણો
અમેરિકા અને ઈઝરાયેલનું ઈરાન સાથે જે યુદ્ધ ચાલુ છે તેમાં ભારતના સ્ટેન્ડ મુદ્દે વિપક્ષ સરકારને આડેહાથ લઈ રહ્યું છે. પરંતુ આ બધા વચ્ચે વિદેશમંત્રી જયશંકરે સર્વપક્ષીય બેઠકમાં એક મોટું નિવેદન આપ્યું અને કહ્યું ઈઝરાયેલ સાથે મિત્રતા, ભારતની ચૂપ્પી અને ઈરાન સાથેના સંબંધ વિશે એક એક વાત કરી.
- સર્વપક્ષીય બેઠકમાં એનસીપી (એસપી)નેતા સુપ્રિયા સુલેએ કર્યો હતો સવાલ
- તેમણે પૂછ્યું કે આપણને ઈઝરાયેલ-અમેરિકા સાથે સંબંધ રાખવામાં શું ફાયદો છે?
- જયશંકરે ઈઝરાયેલ-ભારત વચ્ચેના સંબંધ પર ખુલીને વાત કરી, ઈરાન-અમેરિકા વિશે પણ કરી વાત
Trending Photos
અમેરિકા અને ઈઝરાયલનું ઈરાન સાથે ભયંકર યુદ્ધ ચાલુ છે. આ મુદ્દે ભારતનું જે વલણ છે તેના ઉપર પણ સવાલ ઉઠ્યા છે ત્યારે બુધવારે સર્વપક્ષીય બેઠકમાં પણ આવો જ કઈક સવાલ પૂછવામાં આવ્યો કે અમેરિકા અને ઈઝરાયેલની વધુ નજીક જવાનો ફાયદો શું? જેના પર વિદેશમંત્રી એસ જયશંકરે જવાબ આપ્યો. તેમણે કહ્યું કે ઈઝરાયેલે અનેક યુદ્ધ સમયે ભારતની મદદ કરી અને આપણા માટે એક મોટો ડિફેન્સ પાર્ટનર છે. તેમના દ્વારા આપણને રક્ષા ટેક્નોલોજીમાં મોટી મદદ મળે છે. એ જ રીતે તેમણે ઈઝરાયેલ સાથે નીકટ સંબંધો પર જવાબ આપ્યો. એટલું જ નહીં તેમણે ઈરાન વિશે પણ કહ્યું. તેમણે કહ્યું કે ઈરાન સાથે આપણા સંબંધો પહેલાની જેમ જ યથાવત છે અને મિત્રતાના સંબંધોના પગલે જ તેમણે સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝમાંથી આપણા 4 જહાજ પસાર થવા દીધા. જ્યારે અન્ય દેશોના ફસાયેલા છે.
સુપ્રિયા સુલેએ પૂછ્યો હતો સવાલ
એનસીપી-એસપી સાંસદ સુપ્રિયા સુલેએ સર્વપક્ષીય બેઠકમાં એસ જયશંકરને સવાલ પૂછ્યો હતો કે આખરે આપણને ઈઝરાયેલ અને અમેરિકા સાથે સંબંધ રાખવામાં શું ફાયદો છે? જેના જવાબમાં એસ જયશંકરે કહ્યું કે, તેઓ આપણા નીકટના ભાગીદાર છે અને અનેક યુદ્ધોમાં ઈઝરાયેલે આપણી મદદ કરી છે. ટાઈમ્સ ઓફ ઈન્ડિયામાં છપાયેલા એક રિપોર્ટ મુજબ જયશંકરે કહ્યું કે અમેરિકા ભારતન એક મોટો વેપારી ભાગીદાર છે અને હાઈ એન્ડ ટેક્નોલોજી આપણે ત્યાંથી લઈએ છીએ. આ ઉપરાંત ઈઝરાયેલ પણ એક મોટો ટેક્નોલોજી પાર્ટનર છે. તેણે અનેક યુદ્ધો વખતે આપણી મદદ કરી હતી.
વિદેશ મંત્રી એસ જયશંકરે જો કે ખુલીને ન બતાવ્યું કે ઈઝરાયેલે ક્યારે અને કેવી રીતે ભારતની મદદ કરી પરંતુ એવું માનવામાં આવી રહ્યું છે કે તેમનો ઈશારો પાકિસ્તાન સાથેના યુદ્ધો વખતે મળેલી મદદનો હતો. અત્યાર સુધી યુદ્ધો દરમિયાન ઈઝરાયેલથી મળતી મદદની અટકળો જ થતી હતી પરંતુ ખુલીને ક્યારેય કહેવાયું નહીં કે તેણે શું મદદ કરી હતી. પહેલીવાર વિદેશમંત્રીએ આ રીતે ઈઝરાયેલ વિશે ખુલીને વાત કરી. આ સાથ તેમણે એ વાત પણ ફગાવી કે ભારતે ઈરાનના સુપ્રીમ લીડર અયાતુલ્લાહ અલી ખામેનેઈની હત્યા પર ચૂપ્પી સાધી અને વિલંબથી જવાબ આપ્યો.
વિદેશમંત્રીએ કહ્યું કે, આવા આરોપ ખોટા છે. વિદેશ સચિવ વિક્રમ મિસરીએ તેમના મોત અંગે શોક સંવેદના વ્યક્ત કરી હતી અને સંદેશો પણ લખ્યો હતો. આ દરમિયાન એવો પણ સવાલ પૂછવામાં આવ્યો કે ઈરાન પર હુમલાની ટીકા ન કરવાથી શિયા દેશ સાથે અમારા સંબંધો નબળા થયા. જેના પર તેમણે કહ્યું કે સાઉદી અરબ અને યુએઈમાં ઈરાન તરફથી હુમલા કરવામાં આવ્યા હતા. આપણને તેની પણ ચિંતા હતી કારણ કે મોટી સંખ્યામાં ભારતીયો ત્યાં પણ રહે છે. આ બંને દેશોમાં પણ લગભગ 80 લાખ ભારતીયો છે. આવામાં ત્યાં ઈરાની ડ્રોન્સ અને મિસાઈલોથી જે હુમલા થયા તેના વિશે પણ ચિંતા હતી અને ભારતીયોને લઈને પણ આપણે વિચારી રહ્યા હતા.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે