/ગોવા-મુંબઈ ભૂલી જાવ! આ 6 જગ્યા પર થશે પહાડોની સાથે બીચનો અદ્ભૂત અનુભવ, પ્રકૃતિ પ્રેમીઓ માટે બેસ્ટ છે ભારતના સુંદર પર્વતીય બીચ!

India’s Best Mountain Lakes: સમુદ્રનો કિનારો, મોજાંનો અવાજ અને રેતી પર ચાલવું – બીચનું નામ સાંભળતા જ અવારનવાર આ જ ચિત્ર મનમાં આવે છે. સમુદ્ર કિનારે રેતી પર ચાલવાની મજા માણવા માટે દર વર્ષે હજારોની સંખ્યામાં લોકો ગોવા અને મુંબઈ તરફ જાય છે, પરંતુ શું તમે જાણો છો કે ભારતમાં કેટલીક એવી જગ્યાઓ પણ છે જ્યાં સમુદ્ર નહીં, પરંતુ પહાડોની વચ્ચે તમને બીચ જેવો સુંદર નજારો જોવા મળે છે?
અહીં ઝીલોનું ચોખ્ખું પાણી, સોનેરી રેતી જેવા કિનારા અને ચારેય બાજુ પહાડો મળીને એવું વાતાવરણ બનાવે છે કે તમને પળભર માટે લાગશે કે તમે કોઈ પર્વતીય બીચ પર આવી ગયા છો. જો તમે પણ પહાડ અને બીચ બન્નેનો આનંદ લેવા માંગો છો, તો અમે તમને ભારતમાં જ આવેલી કેટલીક એવા લોકેશન વિશે જણાવીશું, જ્યાં જઈને તમને એક સાથે બન્નેનો આનંદ મળી જશે.
ચંદ્રતાલ, હિમાચલ પ્રદેશ
હિમાચલ પ્રદેશની ઊંચી ટેકરીઓની વચ્ચે આવેલી ચંદ્રતાલ ઝીલ તેની સુંદરતા માટે પ્રખ્યાત છે. ઝીલનું બ્લૂ પાણી અને તેની આસપાસ ફેલાયેલા પહાડો તેને ખૂબ જ ખાસ બનાવે છે. તેના કિનારે બેસીને તમને સમુદ્ર તટ જેવી શાંતિનો અનુભવ શકે છે, જો કે અહીં સમુદ્રની જગ્યાએ ઊંચા પહાડો અને ઠંડી હવામાં તમારો સાથ હોય છે.
ત્સો મોરીરી, લદ્દાખ
લદ્દાખની ઊંચાઈ પર મોજૂદ ત્સો મોરીરી ઝીલનો નજારો કોઈ વિદેશી ડેસ્ટિનેશનથી કમ નથી લાગતો. નીલું પાણી, ખુલ્લું આકાશ અને ચારેય બાજુ ઊંચા પહાડો તેને અત્યંત સુંદર બનાવે છે. ઝીલનો કિનારો ઘણી જગ્યાઓ પર એવો દેખાય છે જાણે પહાડોની વચ્ચે કોઈ શાંત સમુદ્રનો કિનારો હોય.
પંગોંગ ઝીલ, લદ્દાખ
પંગોંગ ઝીલનું નામ ભારતની સુંદર જગ્યાઓમાં ચોક્કસપણે લેવામાં આવે છે. ઝીલનો વિશાળ બ્લૂ વિસ્તાર અને તેની પાછળ પહાડો એક શાનદાર કોન્ટ્રાસ્ટ બનાવે છે. અહીં પાણીના કિનારે બેસીને ફોટા લેવા અને આસપાસના નજારા જોવા પ્રવાસીઓને ખૂબ ગમે છે.
દાલ ઝીલ, કાશ્મીર
કાશ્મીરની દાલ ઝીલ સમુદ્ર તટ નથી, પરંતુ તેની સુંદરતા કોઈ શાંત વોટરફ્રન્ટથી કમ નથી. ચારેય બાજુ પહાડો, ઝીલનું શાંત પાણી આ જગ્યાને ખાસ બનાવે છે. સવારના સમયે અહીંનો નજારો ખૂબ જ મનમોહક જોવા મળે છે.
નૈની ઝીલ, ઉત્તરાખંડ
નૈનીતાલની નૈની ઝીલ પહાડોની વચ્ચે વસેલી એક સુંદર ઝીલ છે. તેની આસપાસની હરિયાળી, પહાડી ઢોળાવ અને પાણીનો વિસ્તૃત કિનારો તેને એક અલગ પ્રકારનો બીચ જેવો અનુભવ આપે છે. સાંજના સમયમાં ઝીલની આસપાસ ફરવું અને બોટિંગ કરવી ટ્રીપને યાદગાર બનાવી શકે છે.
રિવાલસર ઝીલ, હિમાચલ પ્રદેશ
હિમાચલની રિવાલસર ઝીલ પ્રમાણમાં શાંત અને ઓછી ભીડભાડવાળી જગ્યા છે. પહાડોથી ઘેરાયેલી આ ઝીલ એવા લોકો માટે બેસ્ટ જગ્યા છે જેઓ પ્રકૃતિની નજીક કેટલાક સુકુનભર્યા પળો વિતાવવા માંગે છે.
પહાડોમાં બીચ જેવો અનુભવ કેમ છે ખાસ?
પર્વતીય ઝીલોના કિનારે સમુદ્રના મોજાં ભલે ન હોય, પરંતુ અહીં પાણી, ખુલ્લું આકાશ અને પહાડોનું સુંદર બેકજડ્રોપ એક અલગ જ અનુભવ આપે છે. જો તમે સમુદ્રના બદલે આ વખતે કંઈક અલગ જોવા માંગો છો, તો પહાડોની વચ્ચે વસેલા આ વોટર ડેસ્ટિનેશનને તમારી ટ્રાવેલ લિસ્ટમાં સામેલ કરી શકો છો.
આ વાતનું રાખો ખાસ ધ્યાન
જો કે, આ જગ્યાઓ પર જતા પહેલાં સ્થાનિક નિયમો, રસ્તાની સ્થિતિ અને ઊંચાઈ સાથે જોડાયેલી પરિસ્થિતિઓની માહિતી જરૂર મેળવી લેજો. આ સાથે જ પ્રકૃતિની આ સુંદર જગ્યાઓ પર જઈને થોડી પણ ગંદકી ન ફેલાવશો.