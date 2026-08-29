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ગોવા-મુંબઈ ભૂલી જાવ! આ 6 જગ્યા પર થશે પહાડોની સાથે બીચનો અદ્ભૂત અનુભવ, પ્રકૃતિ પ્રેમીઓ માટે બેસ્ટ છે ભારતના સુંદર પર્વતીય બીચ!

India’s Best Mountain Lakes: સમુદ્ર કિનારે બીચની મજા તો તમે માણી જ હશે, પરંતુ શું ક્યારેય પહાડોની વચ્ચે બીચ જેવો નજારો જોયો છે? ભારતની કેટલીક સુંદર ઝીલો તેમના બ્લૂ પાણી, સોનેરી કિનારાઓ અને ઊંચા પર્વતોને કારણે દરિયાકિનારા જેવોહે અહેસાસ કરાવે છે. જાણો આવી 6 શાનદાર જગ્યાઓ વિશે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 29, 2026, 08:39 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 08:39 PM IST
ગોવા-મુંબઈ ભૂલી જાવ! આ 6 જગ્યા પર થશે પહાડોની સાથે બીચનો અદ્ભૂત અનુભવ, પ્રકૃતિ પ્રેમીઓ માટે બેસ્ટ છે ભારતના સુંદર પર્વતીય બીચ!

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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