મહારાષ્ટ્રઃ પૂર્વ કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી શિવરાજ પાટિલનું નિધન, 91 વર્ષની ઉંમરે લીધા અંતિમ શ્વાસ
Maharashtra News: શિવરાજ પાટિલ ચાકુરકર લોકસભાના સ્પીકર પણ રહ્યા હતા અને કેન્દ્રમાં વિવિધ મંત્રાલય સંભાળ્યા હતા. તેમણે પોતાના રાજકીય જીવન દરમિયાન દેશ માટે ઘણા મહત્વના પદ પર કામ કર્યું હતું.
Trending Photos
લાતૂરઃ કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા અને પૂર્વ કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી શિવરાજ પાટિલ ચાકુરકરનું આજે શુક્રવાર (12 ડિસેમ્બર) એ લાતૂરમાં નિધન થયું છે. તેઓ 91 વર્ષના હતા અને તેમણે સવારે આશરે 6.30 કલાકે લાતૂરમાં પોતાના નિવાસ્થાને અંતિમ શ્વાસ લીધા છે. લાંબી બીમારીને કારણે ઘર પર તેમની સારવાર ચાલી રહી હતી. શિવરાજ પાટિલ ચાકુરકર લોકસભાના સ્પીકર હતા અને તેમણે કેન્દ્રીય મંત્રી તરીકે પણ કામ કર્યું હતું. તેમણે પોતાના રાજકીય કરિયરમાં દેશ માટે ઘણા પ્રતિષ્ઠિત પદો પર કામ કર્યું અને દેશની બંધારણીય પ્રક્રિયામાં સક્રિય ભૂમિકા નિભાવી હતી.
શિવરાજ પાટિલ લાતૂરના ચાકુરથી એક પ્રભાવશાળી કોંગ્રેસ નેતા હતા અને લાતૂર લોકસભા ક્ષેત્રથી સાત વખત જીત્યા હતા. 2004મા લોકસભા ચૂંટણી હારવા છતાં તેમણે રાજ્યસભાથી ગૃહમંત્રીનું પદ અને કેન્દ્રીય જવાબદારીઓ સ્વીકારી હતી. કોંગ્રેસે તેમના નિધન પર દુખ વ્યક્ત કર્યું છે અને તેમના પરિવાર પ્રત્યે પોતાની સંવેદનાઓ વ્યક્ત કરી છે.
पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता शिवराज पाटिल जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है और पार्टी के लिए एक अपूरणीय क्षति है।
जनसेवा के प्रति उनका समर्पण, राष्ट्र के लिए उनके योगदान हमेशा याद किए जाएंगे।
इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं पूरे पाटिल परिवार, उनके…
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) December 12, 2025
ઈન્દિરા ગાંધી અને રાજીવ ગાંધીની સરકારમાં મહત્વપૂર્ણ જવાબદારી સંભાળી
શિવરાજ પાટિલનું નામ ભારતીય રાજનીતિમાં એક મહત્વપૂર્ણ અને અનુભવી વ્યક્તિના રૂપમાં ઓળખવામાં આવે છે. તેમણે ઉસ્માનિયા યુનિવર્સિટીમાંથી વિજ્ઞાન સ્નાતક અને મુંબઈ યુનિવર્સિટીમાંથી કાયદાનો અભ્યાસ કર્યો હતો. તેઓ પ્રથમવાર 1980મા લાતૂરથી લોકસભા માટે ચૂંટાયા અને 1999 સુધી સતત સાત વખત ચૂંટણી જીતી મોટા નેતાના રૂપમાં ઉભર્યા હતા. તેમણે ઈન્દિરા ગાંધી અને રાજીવ ગાંધીની સરકારમાં મહત્વપૂર્ણ જવાબદારી સંભાળી હતી. તેઓ 1991થી 1996 સુધી લોકસભાના સ્પીકર રહ્યાં હતા.
ચૂંટણી હારવા છતાં મળી મોટી જવાબદારી
શિવરાજ પાટિલે સોનિયા ગાંધીના નેતૃત્વમાં કોંગ્રેસ પાર્ટીમાં પણ ઘણી મહત્વપૂર્ણ જવાબદારી સંભાળી હતી. વર્ષ 2004મા ચૂંટણી હારવા છતાં તેમને કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રીનું પદ આપવામાં આવ્યું હતું. પરંતુ 2008ના મુંબઈ આતંકવાદી હુમલા બાદ તેમણે સુરક્ષા ચૂકની નૈતિક જવાબદારી લેતા પોતાના પદ પરથી રાજીનામું આપી દીધું હતું.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે