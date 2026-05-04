બંગાળની ચૂંટણીમાં ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટરનો જલવો, સતત બીજી વખત બન્યા MLA

Election Result 2026: પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં સતત બીજી વખત મોયના બેઠક જીતીને આ પૂર્વ ક્રિકેટરે પોતાનું રાજકીય સ્થાન મજબૂત બનાવ્યું છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવાર ટીએમસી ઉમેદવારને લગભગ 15,000 મતોથી હરાવ્યા છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: May 04, 2026, 08:15 PM IST
  • પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં અશોક ડિંડા ફરી એકવાર હેડલાઇન્સમાં છે. 
  • ભૂતપૂર્વ બોલરે મોયના બેઠક જીતીને પોતાનો રાજકીય પ્રભાવ મજબૂત કરવાનો સંકેત આપ્યો છે.
  • ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવારે TMCના ઉમેદવારને લગભગ 15,000 મતોની લીડ સ્થાપિત કરી છે.

Election Result 2026: પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં અશોક ડિંડા ફરી એકવાર હેડલાઇન્સમાં છે. ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના ભૂતપૂર્વ ફાસ્ટ બોલર ડિંડાએ પૂર્વ મિદનાપુરમાં મોયના બેઠક જીતીને પોતાનો રાજકીય પ્રભાવ મજબૂત કરવાનો સંકેત આપ્યો છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવાર અશોક ડિંડાએ ઓલ ઈન્ડિયા તૃણમૂલ કોંગ્રેસના ઉમેદવાર ચંદન મંડલ પર લગભગ 15,000 મતોની લીડ સ્થાપિત કરી છે.

આ પ્રદર્શન સાથે, ડિંડાએ સતત બીજી વખત આ બેઠક જીતી હતી. અગાઉ, ડિંડાએ તે જ મોયના વિધાનસભા બેઠક જીતીને પોતાની રાજકીય કારકિર્દીની મજબૂત શરૂઆત કરી હતી. છેલ્લી વખતે, તેમણે તત્કાલીન ટીએમસી ધારાસભ્ય સંગ્રામ કુમાર દોલાઈને નજીકની હરીફાઈમાં હરાવ્યા હતા.

ક્રિકેટથી રાજકારણ સુધીની સફર

25 માર્ચ, 1984ના રોજ પશ્ચિમ બંગાળમાં જન્મેલા અશોક ડિંડાએ 2009માં શ્રીલંકા સામેની T20 મેચથી આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. તેમણે ભારત માટે 13 ODI અને 9 T20I રમ્યા હતા. જોકે તેમની આંતરરાષ્ટ્રીય કારકિર્દી લાંબી ન હતી, પરંતુ સ્થાનિક ક્રિકેટમાં તેમનું પ્રદર્શન પ્રભાવશાળી હતું. 

ડિંડાએ 100થી વધુ ફર્સ્ટ-ક્લાસ મેચ રમી હતી, જેમાં 400થી વધુ વિકેટ લીધી હતી અને લિસ્ટ A ક્રિકેટમાં 150થી વધુ વિકેટ પણ લીધી હતી. તેમની ઝડપી બોલિંગ અને બાઉન્સ કાઢવાની ક્ષમતાએ તેમને બંગાળ ક્રિકેટમાં મુખ્ય ખેલાડી બનાવ્યા હતા.

IPL અને સ્થાનિક ક્રિકેટમાં યોગદાન

ડિંડા IPLમાં કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ, રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર અને રાઇઝિંગ પુણે સુપરજાયન્ટ જેવી ટીમોનો ભાગ હતા. તેમણે 2008થી 2017 વચ્ચે રમાયેલી 78 IPL મેચોમાં 68 વિકેટ લીધી હતી.

રાજકારણમાં મજબૂત પકડ

ક્રિકેટ પછી, ડિંડાએ ઝડપથી રાજકારણમાં પોતાને સ્થાપિત કર્યા. ભાજપે તેમને એક લોકપ્રિય ચહેરા તરીકે મેદાનમાં ઉતાર્યા, જેનો પક્ષને ફાયદો થયો. સતત બીજી વખત જીત મેળવીને, ડિંડાએ સાબિત કર્યું છે કે રાજકારણમાં તેમનો પ્રભાવ રમતના મેદાનની બહાર વધી રહ્યો છે. રાજ્યમાં સરકાર રચના અંગેના સત્તાવાર પરિણામો અને જાહેરાતની રાહ જોવાઈ રહી છે, પરંતુ વર્તમાન વલણો રાજકીય સમીકરણોમાં મોટા પરિવર્તન તરફ ઈશારો કરી રહ્યા છે.

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

