/દિલ્હી સરકારના પૂર્વ મંત્રી સત્યેન્દ્ર જૈનની ધરપકડ, જલ બોર્ડ કૌભાંડમાં ACBની મોટી કાર્યવાહી

Satyendra Jain Arrested : દિલ્હી સરકારની ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી શાખા (ACB)એ દિલ્હી જલ બોર્ડ (DJB)ના સુએજ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ (STP) ટેન્ડર કૌભાંડ સંદર્ભે મોટી કાર્યવાહી કરી છે. ACBએ ભૂતપૂર્વ જલ મંત્રી અને આમ આદમી પાર્ટી (AAP)ના નેતા સત્યેન્દ્ર કુમાર જૈનની ધરપકડ કરી છે. ACBએ સત્યેન્દ્ર જૈન અને વરિષ્ઠ IAS અધિકારી ઉદિત પ્રકાશ રાય સહિત છ આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે.
ACB દ્વારા ધરપકડ કરાયેલા અન્ય આરોપીઓમાં ઉદિત પ્રકાશ રાય (ભૂતપૂર્વ CEO, દિલ્હી જલ બોર્ડ), અંકિત શ્રીવાસ્તવ (ભૂતપૂર્વ કોન્ટ્રાક્ટ સલાહકાર, DJB), નાગેન્દ્ર યાદવ (પ્રોપરાઈટર, AN એન્ટરપ્રાઇઝ), રાજા કુમાર કુર્રા (માલિક, યુરોટેક એન્વાયર્નમેન્ટ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ), અને પંકજ વર્મા (પ્રોપરાઈટર, શ્રીજંહાર)નો સમાવેશ થાય છે.
આ કેસ 11 મે, 2024ના રોજ નોંધાયેલી FIR સાથે જોડાયેલો છે, જેમાં ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ અધિનિયમ ઉપરાંત છેતરપિંડી અને ગુનાહિત કાવતરા સંબંધિત કલમો લાગુ કરવામાં આવી છે.
ટેન્ડર શરતોમાં છેડછાડ કરવાનો આરોપ
તપાસ એજન્સીના જણાવ્યા અનુસાર, આ કેસ ગટર શુદ્ધિકરણ પ્લાન્ટના અપગ્રેડેશન અને ક્ષમતા વધારવા માટે જારી કરાયેલા ટેન્ડર સાથે સંબંધિત છે. એવો આરોપ છે કે ટેન્ડરની તકનીકી શરતોમાં ફેરફાર ચોક્કસ કંપની, યુરોટેક એન્વાયર્નમેન્ટ પ્રાઇવેટ લિમિટેડને સીધો ફાયદો પહોંચાડવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો. પ્રસ્તાવિત પાયલોટ અભ્યાસ હાથ ધર્યા વિના જ એવી શરતો દાખલ કરવામાં આવી હતી જેનાથી અન્ય કંપનીઓ વચ્ચેની સ્પર્ધા અસરકારક રીતે દૂર થઈ ગઈ. આના પરિણામે રાજ્યના ખજાનાને મોટું નાણાકીય નુકસાન થયું.
ઈમેલ અને મેસેજ દ્વારા મિલીભગતનો પર્દાફાશ
ACBને તપાસ દરમિયાન નોંધપાત્ર ઇલેક્ટ્રોનિક પુરાવા મળી આવ્યા છે. ખાનગી વ્યક્તિઓ, વચેટિયાઓ અને સરકારી અધિકારીઓ વચ્ચેના ઈમેલ અને મેસેજના વિશ્લેષણમાં જાણવા મળ્યું છે કે ટેન્ડર દસ્તાવેજો અને કોરિજેન્ડમ તેમની વચ્ચે અગાઉથી શેર કરવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ આ દસ્તાવેજોને સત્તાવાર ટેન્ડરમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા હતા, જે સ્પષ્ટપણે અધિકારીઓ અને સામેલ કંપનીઓ વચ્ચે મિલીભગત દર્શાવે છે.
₹1.52 કરોડની લાંચ અને મની ટ્રેલ
ACBનો આરોપ છે કે આશરે ₹1.52 કરોડ તત્કાલીન CEO, ઉદિત પ્રકાશ રાય અને તેના સંબંધીઓના બેંક ખાતાઓમાં 'AN એન્ટરપ્રાઇઝ' દ્વારા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા. ફંડ ટ્રાન્સફર કરતા પહેલા યુરોટેક સાથે જોડાયેલી સંસ્થાઓ દ્વારા મોકલવામાં આવ્યા હતા અને ત્યારબાદ તેનો ઉપયોગ મિલકત ખરીદવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો. ACB અનુસાર, આ લાંચની રકમ અંગેના નાણાંકીય પુરાવા હાલમાં તપાસ હેઠળ છે.