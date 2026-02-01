પૂર્વ RAW એજન્ટનો ચોકાવનારો ખુલાસો ! ભારતના દરવાજા પર ખતરનાક ખેલ, નેપાળના પોખરા એયરપોર્ટ પર પહોંચ્યું રહસ્યમય જેટ !
RAW Agent Video: નેપાળની ચૂંટણી પહેલા, ભારતીય સંશોધન અને વિશ્લેષણ વિંગ (RAW)ના ભૂતપૂર્વ એજન્ટ અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા ગાર્ડ (NSG) કમાન્ડો લક્ષ્મણ ઉર્ફે લકી બિષ્ટનો એક વીડિયો વાયરલ થયો છે, જેનાથી સનસનાટી મચી ગઈ છે. સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહેલા લકી બિષ્ટના વીડિયો અનુસાર, નેપાળમાં 5 માર્ચ, 2026ના રોજ યોજાનારી સામાન્ય ચૂંટણીઓ પહેલા એક ઘટના સામે આવી છે, જે દક્ષિણ એશિયાની સુરક્ષા અને રાજકારણ પર પ્રશ્નો ઉભા કરે છે.
RAW Agent Video: લકી બિષ્ટના જણાવ્યા અનુસાર, 28 જાન્યુઆરી, 2026થી પોખરા આંતરરાષ્ટ્રીય વિમાનમથક પર પાર્ક કરેલું એક ખાનગી બ્લેક જેટ માત્ર એક રહસ્ય જ નથી, પરંતુ નેપાળ સરકારે હજુ સુધી વિમાનના આગમન અને રોકાણ અંગે કોઈ સ્પષ્ટ સત્તાવાર માહિતી જાહેર કરી નથી. આ એ જ પોખરા આંતરરાષ્ટ્રીય વિમાનમથક છે, જે ચીનની સહાયથી બનાવવામાં આવ્યું છે અને તકનીકી, સંચાલન અને સુરક્ષા સ્તરો પર બેઇજિંગના પ્રભાવને લઈને પહેલાથી જ વિવાદમાં છે. આવા એરપોર્ટ પર અઠવાડિયાથી અજાણ્યા જેટની હાજરીને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા માટે ખતરો માનવામાં આવે છે.
પોખરા આંતરરાષ્ટ્રીય વિમાનમથક પર ચર્ચા
પોખરા આંતરરાષ્ટ્રીય વિમાનમથકના સંચાલન અને તકનીકી નિયંત્રણમાં ચીનની મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા અંગે પહેલાથી જ ચર્ચા ચાલી રહી છે. એરપોર્ટ પર એક અજાણ્યા ખાનગી જેટની લાંબા સમય સુધી હાજરીએ સુરક્ષા અને સાર્વભૌમત્વ અંગેના પ્રશ્નો વધુ ઘેરા કર્યા છે. રાજકીય વર્તુળોમાં એવી અટકળો ચાલી રહી છે કે પ્રભાવશાળી બ્રિટિશ ઉદ્યોગપતિ લોર્ડ માઈકલ એશક્રોફ્ટ આ જ જેટમાં નેપાળ પહોંચ્યા હતા.
ઘણા વિશ્લેષકોના મતે, લોર્ડ એશક્રોફ્ટને ફક્ત ઉદ્યોગપતિ કહેવાથી અધૂરું ચિત્ર રજૂ થાય છે. આંતરરાષ્ટ્રીય રાજકારણ પર નજર રાખનારા નિષ્ણાતો કહે છે કે ભૂતકાળમાં તેઓ ઘણા દેશોમાં શાસન પરિવર્તન, ચૂંટણી વ્યૂહરચના અને લોબિંગ પ્રવૃત્તિઓ સાથે જોડાયેલા રહ્યા છે. જોકે, આ દાવાઓની સ્વતંત્ર રીતે પુષ્ટિ થઈ નથી.
નેપાળમાં તેમની હાજરીને પણ સંવેદનશીલ માનવામાં આવે છે કારણ કે તેઓ ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન કેપી શર્મા ઓલીની નજીક હોવાનું કહેવાય છે. તાજેતરની સામાન્ય ચૂંટણીમાં ઓલીને સત્તા પરથી દૂર કરવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ આગામી ચૂંટણીઓમાં તેમના સંભવિત વાપસી અંગે ચર્ચાઓ જોરશોરથી ચાલી રહી છે.
સંયોગ કે પાવર પ્લે?
રાજકીય વિશ્લેષકો એ પણ કહે છે કે 2000ની આસપાસ નેપાળમાં સત્તાના બદલાતા સંતુલન દરમિયાન લોર્ડ એશક્રોફ્ટનું નામ આંતરરાષ્ટ્રીય ચર્ચાઓમાં પણ ઉભરી આવ્યું હતું. હવે, ઘણા લોકો ચૂંટણી પહેલાની તેમની તાજેતરની પ્રવૃત્તિને માત્ર સંયોગ તરીકે ફગાવવા તૈયાર નથી. આ ઘટનાઓ એક મહત્વપૂર્ણ પ્રશ્ન ઉભા કરે છે: શું નેપાળની લોકશાહી પ્રક્રિયા પાછળ કોઈ છુપાયેલ આંતરરાષ્ટ્રીય રમત રમાઈ રહી છે? અને શું ચીનના વધતા પ્રભાવ વચ્ચે નેપાળ ફરી એકવાર વૈશ્વિક શક્તિઓ માટે વ્યૂહાત્મક ચેસબોર્ડ બની રહ્યું છે? નેપાળ સરકારે હજુ સુધી આ બાબતે સ્પષ્ટ અને વિગતવાર સત્તાવાર નિવેદન બહાર પાડ્યું નથી.
આ સમગ્ર વિકાસને વધુ સંવેદનશીલ બનાવવો એશક્રોફ્ટની ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન કેપી શર્મા ઓલી સાથેની કથિત નિકટતા છે. ઓલી, એ જ નેતા જેમને નેપાળના લોકોએ સત્તા પરથી દૂર કર્યા હતા, તે હવે ચૂંટણી પહેલા ફરીથી સક્રિય દેખાઈ રહ્યા છે.
28 जनवरी 2026 से पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक प्राइवेट ब्लैक जेट खड़ा है, और हैरानी की बात ये है कि नेपाल सरकार को इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं। आज भी पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पूरा कंट्रोल चीन के पास है। इसी जेट से ब्रिटेन के बिज़नेसमैन लॉर्ड अशक्रॉफ्ट नेपाल आए हैं… pic.twitter.com/AKh1PSEzmp
— Lucky Bisht (@iamluckybisht) February 1, 2026
કયા સવાલો છે?
કોની પરવાનગીથી બ્લેક જેટની એન્ટ્રી?
સરકાર કેવી રીતે અજાણ છે?
ચીનના પ્રભાવ હેઠળના એરપોર્ટ પર આટલી બેદરકારી કેમ છે?
ચૂંટણી પહેલા વિદેશી પાવર-બ્રોકર કેમ હાજર છે?
એક સ્તર-દર-સ્તર વાર્તા
- 2000: નેપાળમાં સત્તાના ઘર્ષણ દરમિયાન લોર્ડ એશક્રોફ્ટનું નામ આંતરરાષ્ટ્રીય ચર્ચાઓમાં ઉભરી આવ્યું.
- 2015-2022: નેપાળના માળખાગત સુવિધાઓ અને રાજકારણમાં ચીનનો પ્રભાવ વધુ તીવ્ર બન્યો.
- 2023-2024: પોખરા એરપોર્ટ પર ચીનના નિયંત્રણ અંગે ચેતવણીઓ.
- 28 જાન્યુઆરી, 2026: પોખરા એરપોર્ટ પર એક રહસ્યમય કાળું જેટ ઉતર્યું.
- 5 માર્ચ, 2026: નેપાળની સામાન્ય ચૂંટણીઓ સૌથી સંવેદનશીલ સમય છે.
ભારત શા માટે ચિંતિત છે?
ભારત માટે, નેપાળ ફક્ત પાડોશી જ નથી, પરંતુ વ્યૂહાત્મક સુરક્ષાની પહેલી દિવાલ છે. ચીને પહેલાથી જ માળખાગત સુવિધાઓ, રાજકીય જોડાણો, એરપોર્ટ અને ડિજિટલ સિસ્ટમો દ્વારા નેપાળમાં ઊંડો પ્રભાવ સ્થાપિત કરી લીધો છે. આવી સ્થિતિમાં, બ્રિટિશ પાવર-બ્રોકરની હાજરી સૂચવે છે કે નેપાળ હવે ફક્ત ચીન-ભારત જોડાણ નથી, પરંતુ વૈશ્વિક શક્તિઓ માટે પ્રયોગશાળા બની રહ્યું છે.
એક્સપર્સ માને છે કે જો નેપાળની ચૂંટણી પ્રક્રિયામાં વિદેશી પ્રભાવ વધશે, તો તે ભારતની ઉત્તરીય સરહદ સુરક્ષા અને પ્રાદેશિક સંતુલન પર સીધી અસર કરશે. નેપાળ તેની ઉત્તરીય સરહદ ચીન સાથે અને તેની દક્ષિણ સરહદ ભારત સાથે વહેંચે છે. એક્સપર્ટના મતે, ચીન નેપાળને ભારત સામે વ્યૂહાત્મક બફર તરીકે જુએ છે. ડિજિટલ સર્વેલન્સ, સર્વેલન્સ સિસ્ટમ્સ અને સરહદી વિસ્તારોમાં ચીનની હાજરી ભારત માટે સીધી ચિંતાનો વિષય છે.
નેપાળમાં ચીનનો દખલગીરી કેટલી હદ સુધી છે?
આ પ્રશ્ન હાલમાં નેપાળના રાજકારણ, સુરક્ષા અને સાર્વભૌમત્વમાં સૌથી મહત્વપૂર્ણ મુદ્દો છે. નેપાળમાં ચીનની સંડોવણી હવે રસ્તાઓ, પુલો અને પાવર પ્રોજેક્ટ્સ સુધી મર્યાદિત નથી. છેલ્લા દાયકામાં, બેઇજિંગે નેપાળમાં આર્થિક, રાજકીય, વ્યૂહાત્મક અને સંસ્થાકીય સ્તરે મજબૂત હાજરી સ્થાપિત કરી છે, જેને એક્સપર્ટ નરમ વ્યવસાય તરીકે વર્ણવે છે. નેપાળ પર ચીનનું દેવું સતત વધ્યું છે. આર્થિક એક્સપર્ટ માને છે કે "લોન પહેલા, શરતો પછી" પર આધારિત ચીનનું મોડેલ નીતિનિર્માણ પર દબાણ લાવે છે. ચીનનો નેપાળમાં ઘણા રાજકીય પક્ષો અને નેતાઓ સાથે સીધો સંપર્ક છે.
