/પશ્ચિમ બંગાળના પૂર્વ ડેપ્યુટી સ્પીકર આશિષ બેનર્જીનું મોત, TMCની પાર્ટી ઓફિસમાંથી મળ્યો મૃતદેહ

TMC Former MLA Ashish Banerjee: પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભાના પૂર્વ ડેપ્યુટી સ્પીકર આશિષ બેનર્જી આજે સવારે બીરભૂમ જિલ્લાના રામપુરહાટ શહેરમાં પોતાના ઘર પાસે આવેલા તૃણમૂલ કોંગ્રેસના કાર્યાલયમાં મૃત હાલતમાં મળી આવ્યા. પોલીસે જણાવ્યું કે તેમનો મૃતદેહ ફાંસીથી લટકતો મળ્યો અને તેને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલવામાં આવ્યો છે.
જણાવી દઈએ કે આશિષ બેનર્જી ત્યારે ડેપ્યુટી સ્પીકર હતા જ્યારે તૃણમૂલ પ્રમુખ મમતા બેનર્જી મુખ્યમંત્રી હતાં. તેઓ રામપુરહાટથી પાંચ વખત ધારાસભ્ય રહ્યા હતા.
મમતા સરકારમાં રહ્યા મંત્રી
આશિષ બેનર્જી લાંબા સમયથી મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીના નેતૃત્વવાળી તૃણમૂલ કોંગ્રેસના અગ્રણી નેતાઓમાં સામેલ રહ્યા. તેઓ રામપુરહાટ વિધાનસભા બેઠક પરથી પાંચ વખત ધારાસભ્ય ચૂંટાયા હતા. વિધાનસભામાં તેમણે ડેપ્યુટી સ્પીકરની જવાબદારી પણ સંભાળી હતી. આ સિવાય મમતા બેનર્જીની સરકારમાં તેઓ મંત્રી પણ રહી ચૂક્યા હતા.
પાર્ટી કાર્યાલયમાંથી મળ્યો મૃતદેહ
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, બેનર્જીનો મૃતદેહ રામપુરહાટમાં તેમના ઘર પાસે આવેલા પાર્ટી કાર્યાલયમાંથી મળ્યો. તેઓ હુતાલાપાડા વિસ્તારમાં રહેતા હતા. સવારે તેમનો મૃતદેહ મળવાના સમાચાર ફેલાતા જ પાર્ટી કાર્યાલયની બહાર મોટી સંખ્યામાં લોકો ભેગા થઈ ગયા. હાલમાં પોલીસ એ જાણવામાં લાગી છે કે ઘટનાક્રમ પાછળ શું કારણ હતું. પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ અને તપાસ પછી જ મોતના સંજોગોને લઈને ચિત્ર સ્પષ્ટ થઈ શકશે.
આશિષ બેનર્જીની રાજકીય સફર
આશિષ બેનર્જીની રાજકીય સફર ઘણી લાંબી રહી. તેઓ 2001થી રામપુરહાટ વિધાનસભા બેઠકનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા રહ્યા અને સતત બહુવિધ ચૂંટણીઓમાં જીત નોંધાવી. મમતા બેનર્જી મુખ્યમંત્રી બન્યા પછી તેમની સરકારમાં તેમને અલગ-અલગ ખાતાઓની જવાબદારી મળી. 2017માં તેઓ પશ્ચિમ બંગાળ સરકારમાં કૃષિ મંત્રી પણ રહ્યા. પાછળથી તેમને વિધાનસભાના ડેપ્યુટી સ્પીકર બનાવવામાં આવ્યા હતા.
જોકે, આ વર્ષે યોજાયેલી વિધાનસભા ચૂંટણીમાં તેમને રામપુરહાટ બેઠક પર ભાજપના ધ્રુબ સાહા સામે હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. આ પછી જૂન 2026માં તેમણે બીરભૂમ જિલ્લા સંગઠન સાથે જોડાયેલી કેટલીક મહત્વપૂર્ણ જવાબદારીઓમાંથી રાજીનામું પણ આપ્યું હતું.
આશિષ બેનર્જીને મમતા બેનર્જીના નજીકના નેતાઓમાં ગણવામાં આવતા હતા. 2022માં બીરભૂમની રાજનીતિ સાથે જોડાયેલા વિવાદ દરમિયાન પણ તેમનું નામ ચર્ચામાં આવ્યું હતું. તે સમયે તેઓ રાજ્ય વિધાનસભાના ડેપ્યુટી સ્પીકર હતા અને રામપુરહાટના ધારાસભ્ય તરીકે પાર્ટીમાં તેમની મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા હતી.
2 જૂને પાર્ટીની જવાબદારીઓમાંથી હટ્યા હતા
આશિષ બેનર્જીએ આ જ વર્ષે 2 જૂને ટીએમસીના બીરભૂમ જિલ્લા પ્રમુખ અને જિલ્લા કોર કમિટીના પ્રમુખ પદેથી રાજીનામું આપી દીધું હતું. તેમણે તે સમયે કહ્યું હતું કે જિલ્લા કોર કમિટી હવે અસરકારક રીતે કામ નહોતી કરી રહી અને તેની જરૂરિયાત પણ નહોતી રહી. રાજીનામું આપ્યા પછી આશિષ બેનર્જીએ સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે તેઓ પાર્ટીથી અલગ નથી થઈ રહ્યા. તેમણે કહ્યું હતું કે આગળ તેઓ તૃણમૂલ કોંગ્રેસના સામાન્ય સભ્ય તરીકે જ કામ કરશે.