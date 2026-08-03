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બૃજભૂષણ શરણ સિંહને મળી ક્લિનચીટ! સગીરા પહેલવાનનો એક નિર્ણય બન્યો કેસનો ટર્નિંગ પોઇન્ટ

પૂર્વ WFI પ્રમુખ બૃજભૂષણ શરણ સિંહને આજે દિલ્હીની રાઉજ એવન્યૂ કોર્ટે મોટી રાહત આપી અને મહિલા પહેલવાનોના શારીરિક શોષણ કેસમાંથી દોષમુક્ત કર્યા. કોર્ટનું કહેવું છે કે તેમના વિરુદ્ધ પુરતા પુરાવા નથી. જાણો કેસની વિગતો. 

Written ByViral Raval
Published: Aug 03, 2026, 12:37 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 12:40 PM IST
બૃજભૂષણ શરણ સિંહને મળી ક્લિનચીટ! સગીરા પહેલવાનનો એક નિર્ણય બન્યો કેસનો ટર્નિંગ પોઇન્ટ
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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