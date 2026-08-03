/બૃજભૂષણ શરણ સિંહને મળી ક્લિનચીટ! સગીરા પહેલવાનનો એક નિર્ણય બન્યો કેસનો ટર્નિંગ પોઇન્ટ

દિલ્હીની રાઉજ એવન્યૂ કોર્ટે પૂર્વ WFI પ્રમુખ બૃજભૂષણ શરણસિંહને મહિલા પહેલવાનોના શારીરિક શોષણ કેસમાં રાહત આપતા દોષમુક્ત જાહેર કર્યા છે. કોર્ટે ચુકાદો આપતા કહ્યું કે તેમના વિરુદ્ધ પુરતા પૂરાવા નથી. બૃજભૂષણ સિંહ 20 જુલાઈ 2023થી નિયમિત જામીન પર હતા. દિલ્હી પોલીસની ચાર્જશીટના આધારે કોર્ટે 10 મે 2024ના રોજ તેમના વિરુદ્ધ આરોપ નક્કી કર્યા હતા. ત્યારબાદ આ કેસમાં ટ્રાયલ અધિકૃત રીતે શરૂ થઈ હતી.
બૃજભૂષણ સિંહ સતત તમામ આરોપોથી ઈન્કાર કરતા રહ્યા હતા. આ સમગ્ર વિવાદની શરૂઆત વર્ષ 2023થી થઈ હતી. જ્યારે દેશના જાણતીા અને આંતરરાષ્ટ્રીય મેડલ વિજેતા પહેલવાનોએ બૃજભૂષણ શરણ સિંહ વિરુદ્ધ મોરચો ખોલ્યો હતો. પહેલવાનોએ દિલ્હીના જંતર મંતર પર અનેક દિવસો સુધી વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું અને તેમને પદ પરથી હટાવવાની અને ધરપકડ કરવાની માંગણી કરી હતી.
આ મામલો સુપ્રીમ કોર્ટ સુધી પહોંચ્યા બાદ એપ્રિલ 2023માં દિલ્હી પોલીસે બૃજભૂષણ શરણસિંહ વિરુદ્ધ બે અલગ અલગ એફઆઈઆર દાખલ કરી હતી. તેમાંથી એક એફઆઈઆર સગીરા પહેલીવારની ફરિયાદ પર પોક્સો એક્ટ (POCSO Act) હેઠળ દાખલ થઈ હતી. જ્યારે બીજી એફઆઈઆર અન્ય વયસ્ક મહિલા પહેલવાનોના ગંભીર આરોપો પર આધારિત હતી.
VIDEO | Delhi: Former Wrestling Federation of India (WFI) chief Brij Bhushan Sharan Singh, after being acquitted by Delhi's Rouse Avenue Court in the sexual harassment case filed by six women wrestlers, says, "The honourable judge said that Brij Bhushan Singh and Vinod Tomar are… pic.twitter.com/fLoN4qZPJJ
— Press Trust of India (@PTI_News) August 3, 2026
સગીરાએ નિવેદન પાછું ખેંચ્યું!
કેસમાં મોટો વળાંક ત્યારે આવ્યો જ્યારે સગીરા પહેલવાર અને તેના પરવારે પોતાના શરૂઆતના આરોપોથી પાછળ હટવાનું નક્કી કર્યું. દિલ્હી પોલીસે કોર્ટમાં રજૂ કરેલા પોતાની લગભગ 550 પાનાના રિપોર્ટમાં સ્પષ્ટ કર્યું કે પોક્સો સંલગ્ન આરોપોની પુષ્ટિ માટે કોઈ નક્કર પુરાવા મળ્યા નથી. તપાસ પૂરી થયા બાદ પોલીસે કોર્ટને બૃજભૂષણ શરણ સિંહ પર લાગેલા પોક્સો કેસને રદ કરવાની ભલામણ કરી. પોલીસનો આ રિપોર્ટ સંપૂર્ણ રીતે પીડિતા અને તેના પિતા દવારા ફરીથી અપાયેલા નિવેદનો પર આધારિત હતો.
સગીરા મહિલા પહેલવાને શરૂઆતમાં બૃજભૂષણ શરણ સિંહ પર શારીરિક ઉત્પીડનના ગંભીર આરોપ લગાવ્યા હતા ત્યારબાદ સગીરાએ શારીરિક શોષણના આરોપોને પાછા ખેંચ્યા. પોતાના નવા નિવેદનમાં તેણે જણાવ્યું કે ખુબ મહેનત કરવા છતાં જ્યારે તેની પસંદગી ન થઈ તો તે ખુબ નિરાશ અને માનસિક તણાવમાં હતી. આ ગુસ્સા અને પક્ષપાતના અહેસાસના કારણે તેણે શારીરિક શોષણની ફરિયાદ નોંધાવી હતી. આ બદલાયેલું નિવેદન અને પુરાવાના અભાવે પોલીસે પોક્સો કેસમાં કેન્સલેશન રિપોર્ટ દાખલ કર્યો જેણે આખા કેસની દિશા બૃજભૂષણ શરણ સિંહના પક્ષમાં ફેરવી દીધી.
પુરાવાઓનો અભાવ
સગીરાનો કેસ ખતમ થયા બાદ વયસ્ક પહેલવાનોની ફરિયાદ સંબંધિત કેસની સુનાવણી દિલ્હીની રાઉજ એવન્યૂ કોર્ટમાં ચાલુ રહી હતી. કોર્ટે દિલ્હી પોલીસ દ્વારા દાખલ ચાર્જશીટના આધારે બૃજભૂષણ સિંહ પર આરોપ નક્કી કર્યા હતા અને ટ્રાયલની શરૂઆત કરી. ટ્રાયલ દરમિયાન બંને પક્ષોની દલીલો સાંભળવામાં આવી. કોર્ટે પોતાના અંતિમ આદેશમાં કહ્યું કે ફરિયાદી પક્ષ બૃજભૂષણ શરણ સિંહ વિરુદ્ધ લગાવવામાં આવેલા આરોપોને સાબિત કરવા માટે પુરતા પુરાવા રજૂ કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યો. ફરિયાદકર્તાઓના નિવેદનોમાં વિરોધાભાસ અને પુરાવાઓની કમીને આધાર બનાવતા કોર્ટે તેમને છોડી મૂકવાનો આદેશ આપ્યો.