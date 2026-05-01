4 મે બાદ ભાજપમાં લેવાશે ચાર મોટા નિર્ણય, જાણો શું છે પાર્ટીનો મોટો પ્લાન
BJP News: ભારતીય જનતા પાર્ટી પાંચ રાજ્યોની ચૂંટણીના પરિણામ બાદ પાર્ટીમાં ઘણા ફેરફાર કરવાની છે. ઘણા રાજ્ય સરકારોના મંત્રીમંડળોનો વિસ્તાર પણ થવાનો છે. તેમાં ઉત્તર પ્રદેશ અને બિહાર પણ સામેલ છે.
- નીતિન નવીનની ટીમનો થશે વિસ્તાર
- સંગઠનમાં 33 ટકા મહિલાઓને મળી શકે સ્થાન
- બિહાર અને યુપી કેબિનેટમાં થઈ શકે છે વિસ્તાર
નવી દિલ્હીઃ 4 મેએ વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામો બાદ ભાજપમાં ઘણા મોટા નિર્ણય થવાની સંભાવના છે. તેમાં પાર્ટી અધ્યક્ષ નીતિન નવીનની ટીમની રચનાથી લઈને ઉત્તર પ્રદેશ અને બિહારમાં કેબિનેટ વિસ્તાર સુધી સામેલ છે. ભાજપના સૂત્રો અનુસાર સરકાર અને સંગઠન પ્રમાણે મે મહિનામાં ઘણા મોટા ફેરફાર થઈ શકે છે. લાંબા સમયથી અટવાયેલા ઘણા નિર્ણય મેમાં લાગૂ થવાની સંભાવના છે. તેમાં સૌથી મહત્વપૂર્ણ ઉત્તર પ્રદેશમાં યોગી સરકારમાં ફેરબદલ સામેલ છે. ઉત્તર પ્રદેશમાં આગામી વર્ષે ફેબ્રુઆરીમાં ચૂંટણી થવાની છે. તે પહેલા યોગી કેબિનેટ વિસ્તારની તૈયારી કરી લેવામાં આવી છે.
ભૂપેન્દ્ર ચૌધરીની વાપસી નક્કી
સૂત્રો અનુસાર ખાલી પડેલા પદો ભરવા સિવાય અન્ય ફેરફાર થઈ શકે છે. તેમાં વર્તમાન મંત્રીઓની જવાબદારીમાં ફેરફાર થવાની સંભાવના છે. પૂર્વ પ્રદેશ અધ્યક્ષ ભૂપેન્દ્ર ચૌધરીની સરકારમાં વાપસી નક્કી માનવામાં આવી રહી છે. આવનાર ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખી પ્રાદેશિક અને જાતીય સમીકરણોનું પણ ધ્યાન રાખવામાં આવશે.
પંકજ ચૌધરીની બનશે ટીમ
ભાજપના નેતાઓ અનુસાર કેબિનેટમાં ફેરફારની સાથે પ્રદેશ ભાજપની નવી ટીમ બનાવવાની સંભાવના છે. પ્રદેશ અધ્યક્ષ પંકજ ચૌધરીની નવી ટીમ અને યોગી કેબિનેટ બંનેનો નિર્ણય કરવા સમયે આગામી વિધાનસભા ચૂંટણીનું ધ્યાન રાખવામાં આવશે.
સમ્રાટ કેબિનેટનો વિસ્તાર
આ સાથે બિહારમાં પણ સમ્રાટ કેબિનેટનો વિસ્તાર થવાનો છે. ભાજપ-જેડીયુ ફોર્મ્યુલા અનુસાર બંનેની પાસે 16-16 મંત્રી પદ રહેવાની સંભાવના છે. વર્તમાનમાં મુખ્યમંત્રી સમ્રાટ ચૌધરીની પાસે જે વિભાગ છે તે ભાજપમાંથી બનનારા મંત્રીઓને અને જેડીયુના બંને નાયબ મુખ્યમંત્રીઓ પાસે રહેલા વિભાજ જેડીયુમાંથી બનનાર મંત્રીઓને આપવામાં આવશે.
નીતિન નવીનની ટીમ પણ બનશે
આ રીતે ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ નીતિન નવીનની ટીમની જલ્દી જાહેરાત થઈ શકે છે. માનવામાં આવી રહ્યું છે કે નવી ટીમમાં અનુભવી અને યુવા નેતાઓને જગ્યા આપવામાં આવશે. તેમાં 33 ટકા મહિલાઓને પણ સ્થાન આપવામાં આવી શકે છે.
