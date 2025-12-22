ભારતનું એવું ગામ.... જ્યાં મહિલાઓ બનાવે છે iPhone! મળે છે Free રહેવા અને જમવા સહિત આ સુવિધા
Foxconn: બેંગલુરૂની પાસે દેવનહલ્લીમાં ફોક્સકોનની આ ફેક્ટરીની એક ખાસ વાત છે કે તે મહિલાઓ દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે. અહીં કામ કરતા કર્મચારીઓમાં લગભગ 80 ટકા મહિલાઓ છે.
તાઇવાનની દિગ્ગજ કંપની Foxconn, જે એપલના આઈફોન બનાવે છે, તેણે ભારતમાં મેન્યુફેક્ચરિંગને લઈને મોટું પગલું ભર્યું છે. બેંગલુરૂની પાસે દેવનહલ્લીમાં Foxconn ની નવું iPhone એસેમ્બલી યુનિતમાં માત્ર આઠ-નવ મિનાની અંદર આશરે 30,000 કર્મચારીઓની ભરતી કરવામાં આવી છે. આ અત્યાર સુધી ભારતમાં કોઈ ફેક્ટરીનો ઝડપી વિસ્તાર માનવામાં આવી રહ્યું છે. આ પગલું એપલની તે રણનીતિને દર્શાવે છે, જે હેઠળ કંપની ચીન પર નિર્ભરતા ઘટાડી ભારત જેવા દેશમાં સપ્લાય ચેનને મજબૂત કરી રહી છે.
મહિલાઓના નેતૃત્વમાં ચાલી રહી છે ફેક્ટરી
economictimes ના રિપોર્ટ પ્રમાણે આ ફેક્ટરીની સૌથી ખાસ વાત છે કે અહીં કામ કરનાર કર્મચારીઓમાં આશરે 80 ટકા મહિલાઓ છે. તેમાંથી મોટા ભાગની મહિલાઓ 19થી 24 વર્ષની ઉંમરની છે અને આ તેની પ્રથમ નોકરી છે. 300 એકરમાં ફેલાયેલા આ યુનિટનું મોટા ભાગનું સંચાલન મહિલાઓ દ્વારા કરવામાં આવે ચે. જે ભારતના મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટરમાં એક નવું ઉદાહરણ છે. ઘણી મહિલાઓ કર્ણાટક સિવાય પાડોશી રાજ્યથી અહીં કામ કરવા આવી છે.
Phone 17 Pro Max નું પણ થઈ રહ્યું છે ઉત્પાદન
સૂત્રો પ્રમાણે આ ફેક્ટરીમાં એપ્રિલ-મેથી iPhone 16 નું ટ્રાયલ પ્રોડક્શન શરૂ થયું હતું અને હવે અહીં લેટેસ્ટ iPhone 17 Pro Max નું નિર્માણ પણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. ફેક્ટરીમાં બનતા આઈફોનમાંથી 80 ટકા એક્સપોર્ટ કરવામાં આવી રહ્યાં છે. જ્યારે ભવિષ્યમાં આ યુનિટ પોતાની સંપૂર્ણ ક્ષમતા સાથે કામ કરશે ત્યારે 50 હજાર લોકોને રોજગારી મળવાની સંભાવના છે.
મિની ટાઉનશિપમાં પરિવર્તિત થશે ફેક્ટરી
Foxconn ની યોજના આ ફેક્ટરીને એક મિની ટાઉનશિપમાં બદલવાની છે. પરિસરની અંદર રહેવાની સુવિધા, મેડિકલ સેન્ટર, સ્કૂલ અને એન્ટરટેઈનમેન્ટની સુવિધા વિકસિત કરવામાં આવી રહી છે. હાલમાં અહીં મહિલાઓને રહેવા માટે છ મોટી ડોરમેટ્રી બનાવવામાં આવી છે. આ જગ્યા મહિલાઓ માટે સૌથી મોટું રોજગાર કેન્દ્ર બની શકે છે.
સારો પગાર અને સુવિધાઓ
આ યુનિટમાં કામ કરનારી મહિલાઓને ફ્રી રહેવાની સુવિધા અને સસ્તું ભોજન આપવામાં આવી રહ્યું છે. એવરેજ પગાર 18000 રૂપિયા છે. જે બ્લૂ-કોલર નોકરીમાં મહિલાઓ માટે સારો માનવામાં આવે છે. ફોક્સકોન આ પ્રોજેક્ટમાં આશરે 20,000 કરોડનું રોકાણ કરી રહ્યું છે. 2.5 લાખ વર્ગ ફુટના પ્રોડક્શન ફ્લોરની સાથે આ ફેક્ટરી દેશના સૌથી મોટા મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટ્સમાં સામેલ થશે.
ગ્લોબલ સપ્લાય ચેનમાં ભારતની મજબૂત ભૂમિકા
સરકારી અધિકારીઓ પ્રમાણે આ ફેક્ટરી ભારત સરકારની મેક ઈન્ડિયા અને PLI સ્કીમની મોટી સફળતા છે. એપલે 2021મા PLI સ્કીમ બાદ ભારતમાં આઈફોનનું પ્રોડક્શન ઝડપથી વધાર્યું છે. આજે બધા આઈફોન મોડલ ભારતમાં શરૂઆતથી બનાવવામાં આવી રહ્યાં છે અને વિશ્વમાં એક્સપોર્ટ કરવામાં આવી રહ્યાં છે. Apple ની સપ્લાય ચેન હવે ભારતમાં આશરે 45 કંપનીઓ સુધી ફેલાઈ ચૂકી છે.
ટ્રેનિંગ અને સ્કિલ ડેવલોપમેન્ટ પર ફોકસ
Apple અને Foxconn મળી કર્મચારીઓની તાલીમ પર ખાસ ધ્યાન આપી રહ્યાં છે. મોટા ભાગની મહિલાઓ હાઈ સ્કૂલ કે પોલિટેક્નિક પાસ છે. ભરતી બાદ તેને છ સપ્તાહની ઓન-ધ-જોબ ટ્રેનિંગ આપવામાં આવે છે. ત્યારબાદ તેને પ્રોડક્શન લાઇનમાં સામેલ કરવામાં આવે છે. તેનાથી ન માત્ર રોજગાર વધી રહ્યો છે, પરંતુ ભારતમાં ટેક્નિકલ સ્કિલ્સ મજબૂત થઈ રહી છે.
