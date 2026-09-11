/78 બાળકોની મફત ક્લેફ્ટની સારવાર, સાંસદના પ્રયત્નથી ચહેરા પર પાછું આવ્યું સ્મિત

Free Cleft Treatment: આ કેમ્પ એવા બાળકો માટે કરવામાં આવ્યો હતો, જેમને ફાટેલા હોઠ અને તાળવાના રોગની સારવારની જરૂર હોય, આ કેમ્પનું આયોજન વીરંગના ફાઉન્ડેશન, જે મુખ્યત્વે મહિલા સશક્તિકરણ, બાળ કલ્યાણ અને ગ્રામીણ વિકાસમાં કાર્યરત સામાજિક સંસ્થા છે, અને ઓપરેશન સ્માઇલ દ્વારા સંયુક્ત રીતે કરવામાં આવ્યું હતું. આ કેમ્પ મહારાણી લક્ષ્મી બાઈ મેડિકલ કોલેજ (MLBMC) ઝાંસીમાં યોજાયો હતો. મુસાફરી, સ્થાનિક પરિવહન, રહેઠાણ, ખોરાક, સર્જરી અને દવાઓ બધું મફતમાં પૂરું પાડવામાં આવ્યું હતું.
ઝાંસી-લલિતપુરના સાંસદ અનુરાગ શર્મા, જેમણે કેમ્પના આયોજનમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી, તેમણે જણાવ્યું હતું કે ફાટેલા હોઠ અને તાળવાની સમસ્યાથી પ્રભાવિત બાળકો માટે સમયસર સારવાર ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે, પરંતુ સારવારનો મોંઘો ખર્ચ ઘણીવાર ગરીબ પરિવારો માટે તે પોસાય તેમ નથી. તેમણે ઓપરેશન સ્માઇલનો આભાર માનતા કહ્યું કે તેણે બુંદેલખંડમાં બાળકોના ચહેરા પર સ્મિત પાછું લાવવામાં પ્રશંસનીય કાર્ય કર્યું છે. અનુરાગ શર્મા વૈદ્યનાથના JMD પણ છે, જ્યાં લોકો માટે મફત તબીબી સલાહ સુવિધા મળે છે.
તેમણે કહ્યું કે, અમારું સૌથી મોટું લક્ષ્ય બાળકોના ચહેરા પર સ્મિત પાછું લાવવાનું છે. અમે ખાતરી કરવાનો પ્રયાસ કરીએ છીએ કે કોઈ પણ બાળક આર્થિક તંગીને કારણે જરૂરી સારવારથી વંચિત ન રહે. આવા સેવા કાર્યક્રમો ભવિષ્યમાં પણ ચાલુ રહેશે, અને અમે આવા વધુ કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવાનો પ્રયાસ કરીશું.
ફેબ્રુઆરી 2024માં મોટી સફળતા
અગાઉ, ફેબ્રુઆરી 2024માં, એક સર્જિકલ કેમ્પ યોજાયો હતો, જેમાં 220 દર્દીઓની તપાસ કરવામાં આવી હતી, અને 113 સફળ સર્જરી કરવામાં આવી હતી. આ કેમ્પમાં 16 દેશોના બત્રીસ ડોકટરોએ ભાગ લીધો હતો. અગાઉના કેમ્પની સફળતા અને દર્દીઓની જરૂરિયાતોને ધ્યાનમાં રાખીને, આ અભિયાન મોટા પાયે યોજવામાં આવ્યું હતું.
“અમારું લક્ષ્ય બાળકોના ચહેરા પર સ્મિત પાછું લાવવાનું છે.”
વીરંગના ફાઉન્ડેશનના પ્રમુખ પૂનમ શર્માએ જણાવ્યું હતું કે આ અભિયાનનું આ બીજું સંસ્કરણ છે. પ્રથમ કાર્યક્રમની સફળતા અને જરૂરિયાતમંદ દર્દીઓની મોટી સંખ્યાને ધ્યાનમાં રાખીને, આ અભિયાન મોટા પાયે યોજવામાં આવ્યું છે.
ઓપરેશન સ્માઇલ એ યુએસ સ્થિત એક ચેરિટી છે, જે વિશ્વભરમાં જરૂરિયાતમંદ બાળકોને ક્લેફ્ટ કેર પૂરી પાડે છે. ઉત્તર પ્રદેશ, મધ્યપ્રદેશ અને રાજસ્થાનના લગભગ 17 જિલ્લાઓના દર્દીઓએ આ શિબિરમાં હાજરી આપી હતી. નવ દેશો જેમાં, યુકે, યુએસ, કેનેડા, નેધરલેન્ડ, ઓસ્ટ્રેલિયા, પેરુ, મેક્સિકો અને ફિલિપાઇન્સના ડોકટરો અને સ્વયંસેવકોએ ભાગ લીધો હતો. સર્જરી ઉપરાંત, ટીમે સ્પીચ થેરાપી અને ઓર્થોડોન્ટિક સહાય પણ પૂરી પાડી હતી.
ઓપરેશન સ્માઇલ (એશિયા)ના એસોસિયેટ વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ અભિષેક સેનગુપ્તાએ જણાવ્યું હતું કે સંસ્થા બુંદેલખંડના બાળકો માટે પ્રતિબદ્ધ છે અને આગામી ત્રણ વર્ષમાં બુંદેલખંડ ક્ષેત્રમાં 500 બાળકો પર સુધારાત્મક સર્જરી કરવાનો ટારગેટ ધરાવે છે.