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78 બાળકોની મફત ક્લેફ્ટની સારવાર, સાંસદના પ્રયત્નથી ચહેરા પર પાછું આવ્યું સ્મિત

Free Cleft Treatment: 6 સપ્ટેમ્બરે ઝારખંડમાં 9 દિવસનો મફત સર્જિકલ કેમ્પ બાળકો માટે કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં 78 જરૂરિયાતમંદ બાળકોની સારવાર કરવામાં આવી હતી અને તેમના ચહેરા પર સ્માઈલ લાવવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો હતો.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 11, 2026, 09:36 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 09:36 PM IST
78 બાળકોની મફત ક્લેફ્ટની સારવાર, સાંસદના પ્રયત્નથી ચહેરા પર પાછું આવ્યું સ્મિત

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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