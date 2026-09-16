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વકીલ સાહેબે પીએમ મોદીને રાજકારણનો કક્કો શીખવાડ્યો, ગુજરાત છોડવાનો ફાયદો ડબલ થયો

The Struggle Saga of Narendra Modi : સંઘર્ષમાંથી સંકલ્પ સુધી અને સંઘની શાખાથી રાષ્ટ્રીય સંગઠન સુધીની સફર. નરેન્દ્ર મોદીના જીવનમાં RSSએ શિસ્ત, સંગઠન અને વિચારધારાનો પાયો નાખ્યો. કટોકટીના ભૂગર્ભ સંઘર્ષથી લઈને ભાજપની સંગઠનાત્મક જવાબદારી અને ગુજરાતના રાજકીય ઉથલપાથલ સુધી. કેવી રીતે એક સંગઠનકારનું નામ રાષ્ટ્રીય રાજકારણમાં ગુંજવા લાગ્યું? જાણીએ આ ખાસ અહેવાલમાં....

Published: Sep 16, 2026, 07:12 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 07:12 PM IST
વકીલ સાહેબે પીએમ મોદીને રાજકારણનો કક્કો શીખવાડ્યો, ગુજરાત છોડવાનો ફાયદો ડબલ થયો

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