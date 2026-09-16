/વકીલ સાહેબે પીએમ મોદીને રાજકારણનો કક્કો શીખવાડ્યો, ગુજરાત છોડવાનો ફાયદો ડબલ થયો

Lakshmanrao Inamdar : સંઘર્ષમાંથી સંકલ્પ સુધીની કહાની. સાહસ, શિસ્ત અને અથાક પરિશ્રમનું બીજું નામ. નરેન્દ્ર દામોદરદાસ મોદી. એક સામાન્ય પરિવારમાં જન્મેલા નરેન્દ્ર મોદીના જીવનમાં બાળપણથી જ જવાબદારી હતી. પરંતુ તેમની રાજકીય ઘડતરયાત્રાનો એક મહત્વનો અધ્યાય શરૂ થયો, રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ સાથેના જોડાણથી.
મહત્વનો અધ્યાય શરૂ થયો, RSS સાથેના જોડાણથી
નાની ઉંમરે જ તેઓ વડનગરની સંઘ શાખામાં જવા લાગ્યા. શરૂઆતમાં બાળ સ્વયંસેવક તરીકે જોડાયેલા નરેન્દ્ર મોદીએ શિસ્ત, સંગઠન અને સામાજિક જવાબદારીના પાઠ શીખ્યા. આ સમય દરમિયાન તેમના જીવનમાં મહત્વપૂર્ણ પ્રભાવ પડ્યો સંઘના વરિષ્ઠ પ્રચારક લક્ષ્મણરાવ ઇનામદારનો. જેઓ વકીલ સાહેબ તરીકે જાણીતા હતા. વકીલ સાહેબના માર્ગદર્શન હેઠળ નરેન્દ્ર મોદીએ સંઘની કાર્યપદ્ધતિ અને સંગઠનાત્મક શિસ્તને નજીકથી સમજવાની શરૂઆત કરી.
વકીલ સાહેબના માર્ગદર્શન હેઠળ નરેન્દ્ર મોદીએ સંઘની કાર્યપદ્ધતિ, સંગઠનાત્મક શિસ્તને નજીકથી સમજી
અમદાવાદ આવ્યા બાદ જીવન વધુ કઠિન બન્યું. પૂર્ણકાલીન પ્રચારક તરીકેની જવાબદારી. વહેલી સવારથી મોડી રાત સુધીનું કામ અને સંગઠન માટે સતત પ્રવાસ. કાર્યાલયની સાફસફાઈથી લઈને વરિષ્ઠ કાર્યકરો માટે ચા-નાસ્તાની વ્યવસ્થા સુધી નરેન્દ્ર મોદીએ સંગઠનના પાયાના કામોથી શરૂઆત કરી. આ જ અનુભવ આગળ જઈને તેમની કાર્યશૈલીનો આધાર બન્યો.
નરેન્દ્ર મોદીએ સંગઠનના પાયાના કામોથી શરૂઆત કરી
વર્ષ 1975, દેશમાં કટોકટી લાગુ થઈ. વિરોધ પક્ષો અને સંઘ સાથે જોડાયેલા અનેક કાર્યકરો સામે કાર્યવાહી શરૂ થઈ. આ સમયગાળામાં નરેન્દ્ર મોદી ભૂગર્ભ રહીને સંગઠનાત્મક કામગીરી કરી. વેશપલટો કરીને પ્રચારસાહિત્ય પહોંચાડવું, વિરોધ પ્રદર્શનોનું આયોજન કરવું અને કાર્યકરો વચ્ચે સંકલન જાળવવું. આ કામગીરીએ તેમની સંગઠનક્ષમતાને વધુ મજબૂત બનાવી.
વર્ષ 1975 દેશમાં કટોકટી લાગુ થઈ
1980ના દાયકામાં સંઘે નરેન્દ્ર મોદીને ભારતીય જનતા પાર્ટીની જવાબદારી તરફ આગળ ધપાવ્યા. 1987થી ગુજરાત ભાજપમાં સંગઠનાત્મક ભૂમિકા સંભાળ્યા બાદ તેઓ ઝડપથી એક કાર્યક્ષમ આયોજક તરીકે ઓળખાવા લાગ્યા.
1980માં સંઘે નરેન્દ્ર મોદીને BJPમાં જવાબદારી સોંપી
1990ની સોમનાથથી અયોધ્યા રથયાત્રા અને મુરલી મનોહર જોશીની એકતા યાત્રા જેવા મહત્વપૂર્ણ રાજકીય કાર્યક્રમોના આયોજનમાં પણ તેમની સંગઠનાત્મક કુશળતાનો ઉપયોગ થયો.
પરંતુ ગુજરાત ભાજપની અંદર બધું સરળ નહોતું. એક તરફ હતા જનાધાર ધરાવતા નેતા શંકરસિંહ વાઘેલા, અને બીજી તરફ સંગઠન અને રણનીતિ પર મજબૂત પકડ ધરાવતા નરેન્દ્ર મોદી. 1995માં ભાજપે ગુજરાતમાં બહુમતી મેળવી સરકાર બનાવી. ત્યારબાદ નેતૃત્વ અને સંગઠનને લઈને પક્ષની અંદર મતભેદો ઊભા થયા.
1995માં ભાજપે ગુજરાતમાં બહુમતી મેળવી સરકાર બનાવી
1995-96ની રાજકીય કટોકટીમાં વાઘેલા જૂથના બળવા અને ધારાસભ્યોને ખજુરાહો લઈ જવાની ઘટના ગુજરાતના રાજકારણમાં મોટો વળાંક બની.
ધારાસભ્યોને ખજુરાહો લઈ જવાની ઘટના ગુજરાતમાં મોટો વળાંક બની. આ રાજકીય ભૂકંપનું પરિણામ એ આવ્યું કે નરેન્દ્ર મોદીને ગુજરાત છોડી રાષ્ટ્રીય રાજકારણમાં જવું પડ્યું. એવું લાગ્યું કે તેમનો પ્રભાવ પૂરો થઈ ગયો પણ એ તો વાવાઝોડા પહેલાંની શાંતિ હતી.
નરેન્દ્ર મોદીને ગુજરાત છોડી રાષ્ટ્રીય રાજકારણમાં જવું પડ્યું
જે ગુજરાતમાંથી તેમને દૂર કરવામાં આવ્યા હતા, ત્યાંથી જ તેમણે એવો પુનરાગમન કર્યો જે આજે ઈતિહાસના સુવર્ણ અક્ષરે લખાઈ ચૂક્યો છે. દિલ્હીનો એ દશક તેમને વૈશ્વિક નેતા બનાવવાની તૈયારી હતો. જે ગુજરાતમાંથી તેમને હાંકી કાઢવાની કોશિશ થઈ. એ જ ગુજરાતમાં તેઓ મુખ્યમંત્રી બનીને પાછા ફર્યા, અને ત્યાંથી દિલ્હીના તખ્ત સુધીનો ઈતિહાસ રચી દીધો.