/અભિનેતા ધર્મેન્દ્રથી લઈ હાજી રામકડુ અને ભગત સિંહ કોશ્યારી સુધી... દેશની 66 હસ્તીઓ પદ્મ પુરસ્કારોથી સન્માનિત

Padma Awards 2026: ધર્મેન્દ્ર, શિબુ સોરેનથી લઈને ભગત સિંહ કોશ્યારી સુધી... દેશભરના 66 સેલિબ્રિટીઓને પદ્મ પુરસ્કારોથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા.
ધર્મેન્દ્રને મરણોત્તર પદ્મ વિભૂષણથી સન્માનિત કર્યા
આજે દેઓલ પરિવાર માટે ભાવનાત્મક ક્ષણ હતી. ભારત સરકારે સ્વર્ગસ્થ પીઢ અભિનેતા ધર્મેન્દ્ર સિંહ દેઓલને મરણોત્તર પદ્મ વિભૂષણથી સન્માનિત કર્યા. રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ દ્વારા અભિનેત્રી અને ભાજપ સાંસદ હેમા માલિનીને આ એવોર્ડ અર્પણ કરવામાં આવ્યો.
ધર્મેન્દ્રની પુત્રી, આહના દેઓલ, સમારંભ દરમિયાન સ્પષ્ટપણે ભાવુક થઈ ગઈ. એવોર્ડ પ્રાપ્ત કરતી વખતે હેમા માલિની પણ ભાવુક થઈ ગઈ. મહિલા ક્રિકેટ ટીમના કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌર ભુલ્લરને પણ પદ્મશ્રીથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. ભગત સિંહ કોશ્યારીને જાહેર સેવામાં યોગદાન બદલ પદ્મ ભૂષણથી પણ સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા.
અભિનેતા ધર્મેન્દ્રએ 6 દાયકા સુધી બોલિવૂડમાં અભિનેતા તરીકે પોતાની છાપ છોડી. તેમણે તેમના કારકિર્દીમાં ઘણી નોંધપાત્ર ફિલ્મોમાં અભિનય કર્યો, જેમાં શોલે, ચરસ, મેરા ગાંવ મેરા દેશ અને અપનેનો સમાવેશ થાય છે. આ એવોર્ડ તેમને સિનેમાની દુનિયામાં તેમના યોગદાન બદલ માન આપવા માટે આપવામાં આવ્યો હતો.
24 નવેમ્બર, 2025ના રોજ 89 વર્ષની વયે અવસાન
ધર્મેન્દ્રનું 24 નવેમ્બર, 2025ના રોજ 89 વર્ષની વયે અવસાન થયું. તેમના નિધનથી ફિલ્મ ઉદ્યોગમાં એક યુગનો અંત આવ્યો.
નવી દિલ્હીમાં નાગરિક સન્માન સમારોહ યોજાયો
દેશના સૌથી પ્રતિષ્ઠિત પદ્મ પુરસ્કારો 2026 સમારોહ 25 મેના રોજ રાજધાની નવી દિલ્હીમાં યોજાયો હતો. સિનેમા, સંગીત અને રમતગમત ક્ષેત્રની પ્રતિષ્ઠિત હસ્તીઓને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં આયોજિત પ્રથમ નાગરિક સન્માન સમારોહ દરમિયાન પુરસ્કારોનું વિતરણ કર્યું હતું.
25 જાન્યુઆરીના રોજ, સરકારે 131 પદ્મ પુરસ્કારોની જાહેરાત કરી હતી. જેમાં પાંચ પદ્મ વિભૂષણ પુરસ્કારો, 13 પદ્મ ભૂષણ પુરસ્કારો અને 113 પદ્મશ્રી પુરસ્કારોનો સમાવેશ થાય છે. 25 મેના રોજ, 66 વ્યક્તિઓને પદ્મ પુરસ્કારોથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. 2026માં કુલ 131 વ્યક્તિઓને સન્માનિત કરવામાં આવશે. બાકીના 65 લોકોને આગામી તબક્કામાં સન્માનિત કરવામાં આવશે.
આ કલાકારોને પણ પદ્મ પુરસ્કારો મળ્યા
આ કાર્યક્રમમાં પીએમ નરેન્દ્ર મોદી, ગૃહમંત્રી અમિત શાહ અને અભિનેત્રી હેમા માલિની હાજર રહ્યા હતા. અભિનેતા ધર્મેન્દ્ર ઉપરાંત, સતીશ શાહ, આર. માધવન અને મલયાલમ સુપરસ્ટાર મામૂટીને પદ્મ પુરસ્કારોથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. પ્લેબેક ગાયિકા અલકા યાજ્ઞિકને પણ પદ્મ પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા.
પ્રથમ રાઉન્ડમાં સન્માનિત કરાયેલા કલાકારો: