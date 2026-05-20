/બંગાળથી લઈને રાજસ્થાન સુધી, ટ્રેનોમાં કોણ લગાવી રહ્યું છે આગ? રેલવેને મોટા ષડયંત્રની શંકા

Indian Railways Train Fire: ભારતીય રેલવેએ ખુલાસો કર્યો છે કે, હાલમાં ટ્રેનોમાં લાગેલી આગ કોઈ અકસ્માત નથી, પરંતુ 'અસામાજિક તત્વો'નું મોટું ષડયંત્ર છે. હાવડા, કોટા અને રતલામ અકસ્માતોની RPF તપાસ કરી રહી છે. મુસાફરી કરતા પહેલાં વાંચો રેલવેનું આ મોટું એલર્ટ.
Indian Railways Train Fire: ભારતીય રેલવેએ હાલના દિવસોમાં ટ્રેનોમાં અચાનક આગ લાગવાની ઘટનાઓને લઈને એક ખૂબ જ ચોંકાવનારો ખુલાસો કર્યો છે. રેલવેએ બુધવારે આ અકસ્માતોને માત્ર એક સંયોગ કે ટેકનિકલ ખામી માનવાને બદલે તેની પાછળ કોઈ મોટા 'ષડયંત્ર'ની ઊંડી શંકા વ્યક્ત કરી છે. સત્તાવાર નિવેદનમાં સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું છે કે, અત્યાર સુધીની તપાસના પરિણામો 'અસામાજિક તત્વો'ની સંડોવણી તરફ સ્પષ્ટ સંકેત કરી રહ્યા છે. આ મહત્વપૂર્ણ ખુલાસા બાદ સુરક્ષા એજન્સીઓ અને રેલવે વિભાગમાં દોડધામ મચી ગઈ છે.
રડાર પર છે આ 4 મોટા મામલા
રેલ્વે વહીવટતંત્રે ખાસ કરીને ચાર અલગ-અલગ જગ્યાઓ પર થયેલી ઘટનાઓનો ઉલ્લેખ કર્યો છે, જેણે સુરક્ષા તંત્રની ઊંઘ ઉડાવી દીધી છે. જેમાં રાજસ્થાનના અમરપુરા અને કોટામાં સામે આવેલી ઘટનાઓ સામેલ છે. આ ઉપરાંત બિહારના સાસારામ અને પશ્ચિમ બંગાળના હાવડામાં પણ ટ્રેનોમાં લાગેલી આગે આ શંકાને વધુ મજબૂત કરી દીધી છે કે તેની પાછળ કોઈ સુનિયોજિત ષડયંત્ર હોઈ શકે છે. રેલવેનું કહેવું છે કે, આ બધી ઘટનાઓને 'ખૂબ જ ગંભીરતાથી' લેવામાં આવી રહી છે. અમરપુરામાં જ્યાં ટ્રેનના બેડરોલ (ધાબળા-ચાદર)માં આગ લગાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો, ત્યાં જ હાવડાની ઘટનામાં તો કોચના બાથરૂમમાંથી પેટ્રોલથી લથપથ એક કપડું મળી આવ્યું છે, જેણે ષડયંત્રની શંકાને વધુ દ્રઢ કરી દીધી છે.
કોટા અને સાસારામમાં પણ જોવા મળ્યો ભયાનક ઈરાદો
તેવી જ રીતે કોટામાં એક રાજધાની એક્સપ્રેસના બાથરૂમમાંથી જ્વાળાઓ નીકળતી જોવામાં આવી હતી. બીજી તરફ બિહારના સાસારામ સ્ટેશનના પ્લેટફોર્મ નંબર 6 પર ઉભેલી સાસારામ-પટના પેસેન્જર ટ્રેનના એક ખાલી કોચમાં કોઈ અજ્ઞાત વ્યક્તિએ કોઈ સળગતી વસ્તુ ફેંકી દીધી હતી. જો કે, પ્રાથમિક તપાસમાં સાસારામની ઘટના પાછળ શોર્ટ સર્કિટની શંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી, પરંતુ હવે તેમાં પણ તોડફોડનો એંગલ સામે આવી રહ્યો છે.
રતલામમાં સળગી હતી રાજધાની એક્સપ્રેસ
રેલવેનું આ નિવેદન મધ્ય પ્રદેશના રતલામમાં દિલ્હી જઈ રહેલી રાજધાની એક્સપ્રેસના એક એસી (AC) કોચમાં લાગેલી ભીષણ આગના થોડા દિવસો બાદ આવ્યું છે. વિક્રમગઢ આલોટ અને લૂની ઋચા સ્ટેશનો વચ્ચે સવારે લગભગ 5:15 વાગ્યે ટ્રેનના B-1 કોચમાં આગ ફાટી નીકળી હતી. આ કોચમાં 68 મુસાફરો સવાર હતા. સદનસીબે આ ભયાનક અકસ્માતમાં કોઈ મુસાફરને ઈજા થઈ નથી.
આગ એટલી ભયાનક હતી કે, અલગ કરાયેલા ડબ્બામાંથી આકાશમાં કાળા ધુમાડાના ભારે ગોટેગોટા જોવા મળ્યા હતા અને આગની જ્વાળાઓ રેલવે ટ્રેકના કિનારે આવેલા વૃક્ષો સુધી પહોંચી ગઈ હતી. આ મોટી ઘટનાને કારણે તે રૂટનો રેલ વ્યવહાર ખરાબ રીતે પ્રભાવિત થયો હતો. ઓછામાં ઓછી 18 ટ્રેનોનું શિડ્યુલ ખોરવાઈ ગયું હતું અને ઘણી ટ્રેનોને અલગ-અલગ સ્ટેશનો પર રોકવી પડી હતી.
RPFએ સંભાળી વિગતવાર તપાસની જવાબદારી
સતત થઈ રહેલી આ ઘટનાઓ બાદ રેલવે વહીવટીતંત્રે સંપૂર્ણપણે એલર્ટ મોડ પર આવી ગયું છે. આ મામલાના મૂળ સુધી પહોંચવા માટે રેલવે સુરક્ષા દળ (RPF)ને વિગતવાર તપાસની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. RPFની સ્પેશિયલ ટીમો દરેક મામલાની દરેક એંગલથી ઝીણવટભરી તપાસ કરી રહી છે, જેથી એ જાણી શકાય કે દેશની જીવાદોરી ગણાતા રેલવે નેટવર્કને નિશાન બનાવવા પાછળ કયા લોકોનો હાથ છે.
મુસાફરો માટે રેલવેનું એલર્ટ
આ સતત થઈ રહેલી ઘટનાઓને ધ્યાનમાં રાખીને રેલવેએ મુસાફરોને પણ વધારાની સાવચેતી રાખવા અપીલ કરી છે. રેલવેએ પોતાની એડવાઈઝરીમાં જણાવ્યું છે કે, "તમામ મુસાફરોને વિનંતી છે કે તેઓ એલર્ટ અને સુરક્ષિત રહે. જો તમને ટ્રેન કે સ્ટેશન પર કોઈ પણ શંકાસ્પદ પ્રવૃત્તિ જોવા મળે, તો કોઈ પણ વિલંબ કર્યા વિના તરત જ રેલવેના હેલ્પલાઈન નંબર 139 પર કોલ કરીને માહિતી આપો."