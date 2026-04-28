બંગાળથી તમિલનાડુ સુધી... આ 5 રાજ્યોમાં કોની બનશે સરકાર? Zeenia ફરી જણાવશે સૌથી સચોટ Exit Poll
Zee News Exit Polls: પાંચ રાજ્યોમાં વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામો 4 મેના રોજ જાહેર કરવામાં આવશે. પરંતુ તે પહેલાં, Zee Newsના એઆઈ એન્કર ઝીનિયાને સૌથી સચોટ અને ઝડપી એક્ઝિટ પોલ આપતા જુઓ, જે તમને દરેક બેઠક અને દરેક ક્ષેત્ર માટે ડેટા આપશે.
- પાંચ રાજ્યોમાં વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામો 4 મેના રોજ જાહેર કરવામાં આવશે.
- પરંતુ તે પહેલાં, Zee Newsના એઆઈ એન્કર ઝીનિયાને સૌથી સચોટ અને ઝડપી એક્ઝિટ પોલ આપશે.
- પરંતુ મત ગણતરી પહેલાં, જનતાનો મૂડ કેવો છે?
Zee News Exit Polls: બુધવારે પશ્ચિમ બંગાળમાં 142 બેઠકો માટે બીજા તબક્કાના મતદાન પછી, હાઈ-વોલ્ટેજ ચૂંટણીમાં ઉમેદવારોનું ભાવિ EVMમાં સીલ થઈ જશે. 4 મેના રોજ જ્યારે EVM ખોલવામાં આવશે, ત્યારે બંગાળ, આસામ, તમિલનાડુ, કેરળ અને પુડુચેરીમાં સત્તાની ચાવી કોને સોંપવામાં આવી છે તે જાહેર થશે. પરંતુ મત ગણતરી પહેલાં, જનતાનો મૂડ કેવો છે? શું પક્ષો જનતાના ધબકારા સમજવામાં સફળ રહ્યા? કયા રાજ્યના કયા ક્ષેત્રમાં કોણ આગળ છે? જાણવા માટે, 29 એપ્રિલ સાંજે 5 વાગ્યે શરૂ થતી તમારી મનપસંદ ચેનલ, ઝી ન્યૂઝ પર AI એન્કર ઝીનિયા સાથે બધા રાજ્યોના સૌથી સચોટ અને ઝડપી એક્ઝિટ પોલ જુઓ.
જાણો ઝીનિયા તેનું સચોટ વિશ્લેષણ કેવી રીતે કરશે?
ડેટા એનાલિટિક્સ અને આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સની મદદથી, Zee Newsની AI એન્કર ઝીનિયાના ચૂંટણી વલણોનું ઊંડાણપૂર્વક વિશ્લેષણ રજૂ કરશે. તમને યાદ હશે કે ઝીનિયાનું વિશ્લેષણ 2024ની લોકસભા ચૂંટણીમાં સૌથી સચોટ સાબિત થયું હતું. આ પરિણામો નથી, પણ તે ચોક્કસપણે જનતાની ભાવનાનો ખ્યાલ આપશે.
બંગાળ આ ચૂંટણીનો મુખ્ય કેન્દ્ર છે, જ્યાં 23 એપ્રિલે પ્રથમ તબક્કામાં 152 બેઠકો માટે મતદાન થયું હતું, જેમાં રેકોર્ડ 93.2 ટકા મતદાન થયું હતું. બીજા તબક્કા માટે મતદાન સવારે 7 વાગ્યાથી સાંજે 6 વાગ્યા સુધી યોજાશે.
29 એપ્રિલે સાંજે 6 વાગ્યાથી શરૂ થશે
29 એપ્રિલે સાંજે 6 વાગ્યાથી શરૂ કરીને, તમે ઝીનિયા સાથે બંગાળ અને અન્ય રાજ્યો માટે એક્ઝિટ પોલ જોઈ શકશો. ઝીનિયા બંગાળની બધી 294 બેઠકોની સ્થિતિ અને તેનું સચોટ વિશ્લેષણ સરળ ભાષામાં સમજાવશે. 2021ની ચૂંટણીમાં, મમતા બેનર્જીની TMCએ 215 બેઠકો જીતી હતી, જ્યારે ભાજપે 77 બેઠકો જીતી હતી.
આસામની વાત કરીએ તો, હિમંત બિસ્વા શર્માના નેતૃત્વ હેઠળની એનડીએ સરકાર 126 માંથી 80 બેઠકો જીતી છે, જ્યારે કોંગ્રેસ પાસે 23 બેઠકો છે. અન્ય વિપક્ષી પક્ષો પાસે પણ ફક્ત 23 ધારાસભ્યો છે. 9 એપ્રિલે આસામમાં એક જ તબક્કામાં મતદાન થયું હતું.
23 એપ્રિલે તમિલનાડુમાં એક જ તબક્કામાં મતદાન થયું. રાજ્યમાં DMK પાસે 158 ધારાસભ્યો છે, જ્યારે વિપક્ષ AIADMK પાસે 67 ધારાસભ્યો છે. શું આ વખતે સ્થિતિ બદલાશે કે જનતાને આશ્ચર્ય થશે? ઝીનિયા તેમના સચોટ વિશ્લેષણમાં આ વાત સમજાવશે.
હવે કેરળ તરફ વળીએ, જ્યાં 9 એપ્રિલે એક જ તબક્કામાં મતદાન થયું હતું. હાલમાં, કેરળમાં લેફ્ટ ડેમોક્રેટિક ફ્રન્ટ (LDF) સત્તામાં છે, જ્યારે કોંગ્રેસના નેતૃત્વ હેઠળનો UDF વિરોધમાં છે. કેરળ વિધાનસભામાં 140 બેઠકો છે, જેમાંથી LDF પાસે 95 અને UDF પાસે 42 બેઠકો છે.
9 એપ્રિલે પુડુચેરીમાં 33 બેઠકો માટે મતદાન યોજાયું હતું. ઝીનિયા અન્ય રાજ્યો સાથે પણ તેના એક્ઝિટ પોલ શેર કરશે. ઓલ ઈન્ડિયા NR કોંગ્રેસ, ભાજપ સાથે, રાજ્યમાં શાસક ગઠબંધનમાં છે, જ્યારે DMK અને કોંગ્રેસ વિરોધમાં છે.
ઝીનિયા સાથે તમે ક્યાં, ક્યારે અને કેવી રીતે એક્ઝિટ પોલ જોઈ શકો છો?
તમે Zee News પર સાંજે 5 વાગ્યાથી પુડુચેરી, પશ્ચિમ બંગાળ, તમિલનાડુ, કેરળ અને આસામ માટે સચોટ એક્ઝિટ પોલ જોઈ શકશો. આ એક્ઝિટ પોલ યુટ્યુબ ચેનલ પર પણ લાઇવ થશે. તમે ઝી ન્યૂઝ હિન્દી વેબસાઇટ, zeenews.india.com/Hindi પર એક્ઝિટ પોલના સમાચાર પણ વાંચી શકો છો.
