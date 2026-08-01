/LPG સિલિન્ડરના ભાવથી લઈને ટિકિટ બુકિંગ...આજથી આ 5 ફેરફાર થયા લાગૂ, ખિસ્સા પર પડશે અસર

આજથી વર્ષ 2026નો નવો મહિનો ઓગસ્ટ શરૂ થયો છે. 1 ઓગસ્ટથી કેટલાક નિયમો પણ બદલાયા છે. દર મહિનાની જેમ ઓગસ્ટની પહેલી તારીખે પણ કેટલાક ફેરફાર લાગૂ થયા છે. આ ફેરફાર તમારી પર્સનલ લાઈફથી લઈને ફાઈનાન્શિયલ લાઈફ સુધી જોડાયેલા છે. આ ફેરફાર તમારા ખિસ્સા અને રોજબરોજના જીવન બંને પર અસર પાડશે. આજથી તત્કાળ રેલવે ટિકિટ બુકિંગ, ITR પર લાગનારી પેનલ્ટી, એલપીજી સિલિન્ડરના ભાવ અને બેંકિંગ સેવા સાથે જોડાયેલા નિયમોમાં ફેરફાર થયો છે.
તત્કાળ ટિકિટ બુકિંગમાં ટોકન સિસ્ટમ
વેસ્ટ સેન્ટ્રલ રેલવે (WCR)એ આજથી તત્કાળ ટિકિટ બુકિંગ માટે ટોકન સિસ્ટમ લાગૂ કરવાની વાત કરી છે. જેનો સીધો અર્થ એ થયો કે હવે ટોકન લીધા વગર વિન્ડોથી તત્કાળ ટિકિટ બુક કરાવી શકશો નહીં. આ વ્યવસ્થા હેઠળ ટિકિટ બુકિંગ માટે તમારે કલાકો સુધી લાઈનમાં ઊભા રહેવાની જરૂર નહીં પડે. આ નિયમ હેઠળ રિઝર્વેશન વિન્ડો પર એક નિર્ધારિત સમય પર ટોકન વિતરણ કરાશે. તત્કાળ ટિકિટ બુક કરાવતા પહેલા તમારે કાઉન્ટરથી ટોકન લેવું પડશે. ત્યારબાદ તમારો નંબર આવશે ત્યારે ટિકિટનું બુકિંગ થશે. આ સિસ્ટમથી કાઉન્ટર પર ભીડ ઘટશે.
આજથી દંડ સાથે ફાઈલ થશે ITR
આવકવેરા વિભાગે સેલરીડ ક્લાસ માટે આઈટીઆર ફાઈલ કરવાની છેલ્લી તારીખ 31 જુલાઈ નક્કી કરી હતી. પરંતુ આજથી આવા લોકોએ આઈટીઆર ફાઈલ કરવા માટે પેનલ્ટી ભરવી પડશે. આ પેનલ્ટી 1000 રૂપિયા અને 5000 રૂપિયા હશે. આ નિયમ હેટળ જેની વાર્ષિક આવક 5 લાખ રૂપિયા કે તેનાથી ઓછી હોય તેમણે પેનલ્ટી તરીકે 1000 રૂપિયા ચૂકવવા પડશે. પરંતુ જેમની વાર્ષિક આવક તેનાથી વધુ હોય તે 5000 રૂપિયા પેનલ્ટી ભરીને આઈટીઆર ફાઈલ કરી શકે છે.
LPG સિલિન્ડરના ભાવમાં કાપ
દર મહિને ઓઈલ કંપનીઓએ 19 કિલોવાળા કોમર્શિયલ સિલિન્ડરના ભાવમાં ફેરફાર કર્યો છે. સરકારી ઓઈલ કંપનીઓએ રાજધાની દિલ્હીમાં કોમર્શિયલ સિલિન્ડરના ભાવમાં 192 રૂપિયા ઘટાડો કર્યો છે. આ કાપ બાદ દિલ્હીમાં હવે સિલિન્ડરનો ભાવ 2738 રૂપિયા થઈ ગયો. જેના માટે પહેલા 2930 રૂપિયા ચૂકવવા પડતા હતા. આજથી ઉજ્જવલા યોજનાના કેટલાક લાભાર્થીઓને 14 કિલોવાળો ઘરેલુ ગેસ સિલિન્ડર 300 રૂપિયા મોંઘો પડશે. વાત જાણે એમ છે કે જૂનમાં સરકારે સબસિડાઈઝ સિલિન્ડરની સંખ્યા 9થી ઘટાડીને 4 કરી હતી. આવામાં જે પરિવારોએ એપ્રિલથી જુલાઈ સુધી 4 સિલિન્ડર લીધા છે તેમણએ હવે ઓગસ્ટવાળા સિલિન્ડર માટે 300 રૂપિયાની સબસિડી નહીં મળે.
બેંકોમાં લાગૂ થશે સીકેવાઈસી 2.0 સિસ્ટમ
બેંક ઈન્શ્યુરન્સ કંપનીઓ અને એસેટ મેનેજમેન્ટ ફર્મ મળીને સેન્ટ્રલ કેવાયસી (CKYC)2.0 સિસ્ટમ શરૂ કરી રહી છે. આ સુરક્ષિત ડિજિટલ પ્રોસેસ છે. નવા નિયમ હેઠળ નાણાકીય સંસ્થાન કસ્ટમના અપ્રુવલ બાદ સેન્ટ્રલ રજિસ્ટ્રીથી જરૂરી ડિટેલ મેળવી શકશે.
ક્રેડિટ કાર્ડ અને બેંક વ્યાજ દરમાં ફેરફાર
ઓગસ્ટની પહેલી તારીખથી કેટલીક બેંકોએ પોતાા ક્રેડિટ કાર્ડ સંલગ્ન નિયમોમાં ફેરફાર કરવાની વાત કરી છે. નિયમોમાં ફેરફારની અસર ગ્રાહકોના રિવાર્ડ પોઈન્ટ્સ, લેટ પેમેન્ટ ચાર્જ અને પ્રોસેસિંગ ફીના દર પર પડવાની અપેક્ષા છે. આ ઉપરાંત આરબીઆઈની થનારી MPCના નિર્ણયો બાદ બેંકોની ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ (FD)ના વ્યાજ દરો ઉપરાંત તમારા હોમ અને ઓટો લોનની ઈએમઆઈમાં પણ ફેરફાર થઈ શકે છે.