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LPG સિલિન્ડરના ભાવથી લઈને ટિકિટ બુકિંગ...આજથી આ 5 ફેરફાર થયા લાગૂ, ખિસ્સા પર પડશે અસર

Rules Changes From 1st August: દર મહિનાની પહેલી તારીખે કેટલાક ફેરફાર થતા હોય છે. આ વખતે પણ 1 ઓગસ્ટના રોજ ઓઈલ કંપનીઓએ કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં ઘટાડો કર્યો છે. આ ઉપરાંત બીજા પણ કેટલાક ફેરફાર થયા છે. જે તમારે જાણવા જરૂરી છે. 

Written ByViral Raval
Published: Aug 01, 2026, 10:58 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 10:58 AM IST
LPG સિલિન્ડરના ભાવથી લઈને ટિકિટ બુકિંગ...આજથી આ 5 ફેરફાર થયા લાગૂ, ખિસ્સા પર પડશે અસર
Image Credit: પ્રતિકાત્મક તસવીર

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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