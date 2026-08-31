/પર્સનલ વેલ્થથી ગેરંટર સુધી... ડો. સુભાષ ચંદ્રાએ Insta Liveમાં લોકોની મુંઝવણ કરી દૂર; નવા સ્ટાર્ટઅપ પર જણાવ્યો ફ્યુચર પ્લાન

Dr. Subhash Chandra Statement: એસ્સેલ ગ્રુપના ચેરમેન ડો. સુભાષ ચંદ્રાએ સોમવારે સવારે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ઈન્સ્ટાગ્રામ પર પોતાના વ્યક્તિગત નાદારી કેસની સમગ્ર જાણકારી જનતાની સામે રાખી. તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું કે તેમણે પોતાના નામ પર એક રૂપિયાની લોન પણ લીધી નથી. ડો. સુભાષ ચંદ્રાએ નેશનલ કંપની લો ટ્રિબ્યૂનલ (NCLT)માં ચાલી રહેલા પોતાના વ્યક્તિગત નાદારી મામલા સાથે જોડાયેલા તથ્યો અને આંકડા પણ જાહેર કર્યાં હતા.
હકીકતમાં તેમનો ઉદ્દેશ્ય છે કે આ મામલામાં કોઈપણ પ્રકારની ભ્રમની સ્થિતિ ન રહે. સોમવાર (31 ઓગસ્ટ) એ સવારે 9 કલાકે ડો. સુભાષ ચંદ્રાએ ઈન્સ્ટાગ્રામ લાઇવ પર આવી લોકોના સવાલોનો સીધો જવાબ આપ્યો. સોશિયલ મીડિયાના આ સેશન દરમિયાન લોકોએ ડો. સુભાષ ચંદ્રાને ઘણા સવાલો કર્યાં, જેમાં મોટા ભાગના લોનમાફીની ફેલાયેલી ખોટી જાણકારી અને લોકો વચ્ચે ચાલી રહેલા ભ્રમ સાથે જોડાયેલા હતા.
લોકોના સવાલ અને ડો. સુભાષ ચંદ્રાના જવાબ
આ લાઇવ સેશન દરમિયાન મોટા ભાગના લોકોએ Borrowers અને ગેરંટર વચ્ચેનું અંતર પૂછ્યું. આ સવાલના જવાબમાં ડો. સુભાષ ચંદ્રાએ સ્પષ્ટ કર્યું કે તેઓ માત્ર ગેરંટર હતા, ન કે લેણદાર. તેમણે જણાવ્યું કે અલગ-અલગ કંપનીઓ માટે તેઓ માત્ર ગેરંટર બન્યા હતા. તેમણે જણાવ્યું કે આ સમગ્ર વિષય પર લોન લેનાર સાથે ચર્ચા કરવામાં આવી છે અને જે બાકીની રકમ છે તે પરત કરવામાં આવશે. ડો. ચંદ્રાએ કહ્યુ કે જે પણ પૈસા બાકી છે, તેને પરત કરવાના છે. તેમણે આ દરમિયાન જણાવ્યું કે લોન લેનાર અને ગેરંટર બનવામાં અંતર છે.
કેટલી લોનના ગેરંટર બન્યા ડો. ચંદ્રા?
આ સેશન દરમિયાન ડો. સુભાષ ચંદ્રાને પૂછવામાં આવ્યું કે આખરે કેટલી કંપનીઓને મળેલી લોનમાં તેઓ ગેરંટર બન્યા હતા. ડો. ચંદ્રાએ આ સવાલના જવાબમાં જણાવ્યું કે તેઓ 18થી 20 લોન લેનારી ફર્મ્સના ગેરંટર બન્યા હતા. ડો ચંદ્રાનું કહેવું છે કે બધા Borrowers પ્રત્યક્ષ કે અપ્રત્યક્ષ રૂપે એસ્સેલ ગ્રુપ સાથે જોડાયેલા હતા.
શું એવા લોકોની ગેરંટી લીધી, જેનો તેઓ જાણતા નહોતા?
એક યુઝર તરફથી પૂછવામાં આવ્યું કે આ સવાલના જવાબમાં ડો. ચંદ્રાએ જણાવ્યું કે તેમણે એવા લોકોની ગેરંટી લીધી, જેને તેઓ જાણતા હતા. તેમાં કોઈ એવું નહોતું, જેને તેઓ નહોતા જાણતા. ડો. ચંદ્રાએ જણાવ્યું કે કેટલાક પરિવારના સભ્યો હતા, તો કેટલાક ખાસ હતા.
વ્યક્તિગત સંપત્તિ અંગે યુઝર્સની મૂંઝવણ
આ લાઇવ સેશન દરમિયાન એક યુઝરે ડો. ચંદ્રાને તેમની પર્સનલ વેલ્થ પર પણ સવાલ કર્યો. તેમણે જણાવ્યું કે ચૂંટણી પંચને આપેલા એફિડેવિટમાં તેમણે કુલ 39 કરોડની પોતાની સંપત્તિની જાણકારી આપી હતી. તેમણે જણાવ્યું કે વર્તમાનમાં તેમની કુલ સંપત્તિ આશરે 31 કરોડ જેટલી છે. આશરે 10 વર્ષમાં તેમને 8 કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન થયું છે.
શું પૈસા અંગત સ્વાર્થ માટે લેવામાં આવ્યા હતા?
એક યુઝરના સવાલ પર ડો. સુભાષ ચંદ્રાએ ફરી સ્પષ્ટ કર્યું કે આ લોન કંપનીઓએ પોતાના વિસ્તાર માટે લીધી હતી, જેના તેઓ ગેરંટર બન્યા. પૈસા વ્યક્તિગત ફાયદા માટે નહીં, પરંતુ કંપનીના વિસ્તાર માટે લેવામાં આવ્યા, જેનાથી વધુમાં વધુ લોકોને રોજગાર મળી શકે. ભારતની અર્થવ્યવસ્થામાં નાની મદદ પહોંચાડી શકાય.
કેમ આપી પોતાની ગેરંટી?
ડો. ચંદ્રાએ તેને પોતાની ભૂલ ગણાવી. તેમણે કહ્યું કે કદાચ ગેરંટી આપવી મારી સૌથી મોટી ભૂલ હતી અને આ કારણ છે કે આજે એવી સ્થિતિ આવી અને હું અહીં બેઠો છું.
શું કોઈ નવા સ્ટાર્ટઅપનો પ્લાન છે?
એક વ્યક્તિના સવાલ પર ડો. ચંદ્રાએ કહ્યું કે તેઓ આગળ એક મોટા સ્ટાર્ટઅપનું પ્લાનિંગ કરી રહ્યાં છે. તેમણે કહ્યું કે તેઓ બધા કામ પહેલાથી કાયદાને અનુરૂપ કરતા આવ્યા છે. તેમણે જણાવ્યું કે નાદાર થવાની સ્થિતિમાં કોઈ નવો વ્યવસાય શરૂ કરવાથી બચે છે, પરંતુ તેઓ આવું કરી રહ્યાં નથી. બધા કામ કાયદાને અનુરૂપ કરવામાં આવી રહ્યાં છે. તેમણે ફરી સ્પષ્ટ કર્યું કે કેટલાક મિત્રો અને પાર્ટનરની સાથે તેઓ નવું સ્ટાર્ટઅપ ખોલવાની દિશામાં આગળ વધશે.
શું બેંકોએ લોન માફ કરી દીધી?
ડો. સુભાષ ચંદ્રાએ યુઝરના આ સવાલ પર ફરી સ્પષ્ટ કર્યું કે બેંકોએ લોન માફ કરી નથી. જે બાકી છે અને જે પૈસા બચ્યા છે, તેને સંપૂર્ણ રીતે પરત કરવામાં આવશે. તો તેમણે એક સવાલના જવાબમાં સમજાવ્યું કે લોન લેનાર અને ગેરંટરમાં શું અંતર હોય છે. તેમણે જણાવ્યું કે borrower પૈસા લેનાર હોય છે, પરંતુ ગેરંટર તે લોન આપનારને આશ્વાસન આપે છે કે આ પૈસા પરત કરવામાં આવશે.