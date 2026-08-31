Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ભારત
  • /પર્સનલ વેલ્થથી ગેરંટર સુધી... ડો. સુભાષ ચંદ્રાએ Insta Liveમાં લોકોની મુંઝવણ કરી દૂર; નવા સ્ટાર્ટઅપ પર જણાવ્યો ફ્યુચર પ્લાન

પર્સનલ વેલ્થથી ગેરંટર સુધી... ડો. સુભાષ ચંદ્રાએ Insta Liveમાં લોકોની મુંઝવણ કરી દૂર; નવા સ્ટાર્ટઅપ પર જણાવ્યો ફ્યુચર પ્લાન

ઝી મીડિયા અને એસ્સેલ ગ્રુપના ચેરમેન ડો. સુભાષ ચંદ્રાએ પોતાના પર્સનલ નાદારી મામલાની સમગ્ર હકીકત લોકોની સામે રાખી છે. ત્યારબાદ તેઓ ખુદ લોકો સાથે સીધા જોડાયા. તેમણે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ઈન્સ્ટાગ્રામ પર લાઇવ આવી લોકોના સવાલોનો જવાબ પણ આપ્યો છે.
 

Published: Aug 31, 2026, 11:59 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 11:59 AM IST
પર્સનલ વેલ્થથી ગેરંટર સુધી... ડો. સુભાષ ચંદ્રાએ Insta Liveમાં લોકોની મુંઝવણ કરી દૂર; નવા સ્ટાર્ટઅપ પર જણાવ્યો ફ્યુચર પ્લાન

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
પર્સનલ વેલ્થથી ગેરંટર સુધી... ડો. સુભાષ ચંદ્રાએ Insta Liveમાં લોકોની મુંઝવણ કરી દૂર
2
3
4
5