હોમIndiaરાઘવ ચઢ્ઢા લઈને નવા ડેપ્યુટી લીડર સુધી, કોણે-કોણે AAP છોડ્યું; 7 માંથી આ બે નામે બધાને ચોંકાવ્યા

રાઘવ ચઢ્ઢા લઈને નવા ડેપ્યુટી લીડર સુધી, કોણે-કોણે AAP છોડ્યું; 7 માંથી આ બે નામે બધાને ચોંકાવ્યા

Raghav Chadha Quit AAP: આમ આદમી પાર્ટી (AAP)ને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. પાર્ટીના સંસદીય દળમાં ભંગાણ પડ્યું છે. રાજ્યસભાના 10માંથી 7 સાંસદોએ એકસાથે પાર્ટી છોડી દીધી છે અને ભાજપમાં વિલય કરી લીધું છે. રાઘવ ચઢ્ઢા સહિત હરભજન સિંહ, રાજેન્દ્ર ગુપ્તા, વિક્રમ સાહની અને સ્વાતિ માલીવાલે પણ ભાજપમાં જોડાયા છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Apr 24, 2026, 04:59 PM IST
  • AAPના 7 સાંસદોનું ભાજપમાં વિલિનીકરણ
  • પંજાબના રાજકારણમાં ભૂકંપ અને કેજરીવાલની મુશ્કેલીમાં વધારો
  • રાઘવ ચઢ્ઢા સહિત 7 સાંસદો છોડ્યો આપનો સાથ

રાઘવ ચઢ્ઢા લઈને નવા ડેપ્યુટી લીડર સુધી, કોણે-કોણે AAP છોડ્યું; 7 માંથી આ બે નામે બધાને ચોંકાવ્યા

Raghav Chadha Quit AAP: આમ આદમી પાર્ટી (AAP)ને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. પાર્ટીના સંસદીય દળમાં ભંગાણ પડ્યું છે. રાજ્યસભાના 10માંથી 7 સાંસદોએ એકસાથે પાર્ટી છોડી દીધી છે અને ભાજપમાં વિલય કરી લીધું છે. રાઘવ ચઢ્ઢા સહિત હરભજન સિંહ, રાજેન્દ્ર ગુપ્તા, વિક્રમ સાહની અને સ્વાતિ માલીવાલે પણ ભાજપ જોઈન કરી લીધું છે. 'આપ' માટે સૌથી મોટો ઝટકો એ છે કે, અશોક મિત્તલ પણ ભાજપમાં ચાલ્યા ગયા છે, જેમને રાઘવ ચઢ્ઢાને હટાવીને રાજ્યસભામાં ડેપ્યુટી લીડરની ખુરશી આપવામાં આવી હતી. આ સિવાય સંગઠન મહાસચિવ અને અરવિંદ કેજરીવાલના અત્યાર સુધીના સૌથી મોટા વ્યૂહરચનાકાર રહેલા સંદીપ પાઠકે પણ પાર્ટી છોડીને ભાજપનો જોડાયા છે.

દિલ્હીમાં સત્તા ગુમાવ્યા બાદ પંજાબ વિધાનસભા ચૂંટણીની તૈયારીઓમાં વ્યસ્ત આમ આદમી પાર્ટીમાં પડેલા આ ભંગાણને અરવિંદ કેજરીવાલ માટે અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો ઝટકો માનવામાં આવી રહ્યો છે. જે નેતાઓએ પાર્ટી છોડી છે તેમાંના મોટાભાગના પંજાબથી આવે છે અને પાર્ટીમાં તેમની મોટી ભૂમિકા હતી. આ જ કારણ છે કે પાર્ટીએ પોતાની પ્રથમ પ્રતિક્રિયામાં આ સાંસદોને 'પંજાબના ગદ્દાર' ગણાવ્યા છે.

રાઘવ ચઢ્ઢાએ કહ્યું- 7 સિવાય અન્ય પણ સંપર્કમાં
રાઘવ ચઢ્ઢાએ 'આપ'માં ભંગાણની જાહેરાત કરતા પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં કહ્યું કે, "રાજ્યસભામાં આમ આદમી પાર્ટીના 10 સાંસદો છે. બે-તૃતીયાંશથી વધુ સાંસદો આ ઝુંબેશમાં અમારી સાથે છે. તેઓએ સહી કરી દીધી છે અને અમે રાજ્યસભાના અધ્યક્ષને પત્ર સોંપી દીધો છે." સંદીપ પાઠક અને અશોક મિત્તલ સાથે પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં આવેલા ચઢ્ઢાએ કહ્યું કે, તેમની સાથે હરભજન સિંહ, રાજેન્દ્ર ગુપ્તા, વિક્રમ સાહની અને સ્વાતિ માલીવાલ પણ ભાજપમાં જઈ રહ્યા છે. આ ઉપરાંત તેમણે એમ કહીને કેજરીવાલની ચિંતા વધારવાનો પ્રયાસ કર્યો છે કે, આ સાત સિવાય પણ અન્ય લોકો તેમના સંપર્કમાં છે.

ત્રણ નેતાઓ વિશે પહેલાથી જ અનુમાન હતું
જે સાત સાંસદોએ આમ આદમી પાર્ટી છોડીને ભાજપનો હાથ પકડ્યો છે, તેમાંથી ત્રણ માટે આવું પગલું પહેલાથી જ અપેક્ષિત હતું. રાઘવ ચઢ્ઢા અને આપ વચ્ચેના અણબનાવના સમાચારો જાહેર થઈ ચૂક્યા હતા. આ મહિનાની શરૂઆતમાં જ્યારે તેમને ડેપ્યુટી લીડરના પદેથી હટાવવામાં આવ્યા ત્યારે જ માનવામાં આવતું હતું કે, ચઢ્ઢા ગમે ત્યારે કેજરીવાલનો સાથ છોડી શકે છે. હરભજન સિંહ પણ લાંબા સમયથી પાર્ટીની ગતિવિધિઓ પર મૌન હતા. સ્વાતિ માલીવાલના બળવાની લાંબી કહાનીથી પણ સૌ પરિચિત હતા.

સંદીપ પાઠક અને અશોક મિત્તલે ચોંકાવ્યા
આ મોટા ભંગાણમાં બે નામો જોઈને અરવિંદ કેજરીવાલ પોતે પણ ખૂબ જ હેરાન હશે. અશોક મિત્તલ એ જ વ્યક્તિ છે જેમને પાર્ટીએ રાઘવ ચઢ્ઢાની જગ્યાએ ડેપ્યુટી લીડર બનાવ્યા હતા. તો બીજી તરફ, સંદીપ પાઠકને હાલના સમયમાં અરવિંદ કેજરીવાલના સૌથી વિશ્વસનીય વ્યૂહરચનાકાર માનવામાં આવતા હતા. તેઓ પાર્ટીની વિસ્તરણ યોજનાઓ પર કામ કરી રહ્યા હતા.

પાર્ટીમાં પડેલા આ ભંગાણ પર પ્રતિક્રિયા આપતા રાજ્યસભા સાંસદ સંજય સિંહે કહ્યું કે, તેઓ આ બધું જોઈને ખૂબ જ વ્યથિત છે. તેમણે પાર્ટી છોડનારા નેતાઓને 'પંજાબના ગદ્દાર' કહીને સંબોધ્યા અને યાદ અપાવ્યું કે કઈ રીતે અરવિંદ કેજરીવાલે આ લોકો પર વિશ્વાસ મૂકીને મોટી જવાબદારીઓ સોંપી હતી. અશોક મિત્તલના ભાજપમાં જવા અંગે તેમણે યાદ અપાવ્યું કે તાજેતરમાં જ તેમના ઠેકાણાઓ પર EDના દરોડા પડ્યા હતા.

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

