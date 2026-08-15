/PM Modi Speech Highlights: સેમિકન્ડક્ટરથી આત્મનિર્ભરતા સુધી... PM મોદીના ભાષણની 10 મોટી વાતો, જાણો

PM Modi Speech Highlights: ભારત આજે તેની સ્વતંત્રતાની 80મી વર્ષગાંઠની ઉજવણી કરી રહ્યું છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી લાલ કિલ્લાની પ્રાચીર પરથી રાષ્ટ્રને સંબોધિત કરી રહ્યા છે. PM મોદીએ પોતાના ભાષણમાં આત્મનિર્ભર ભારતનું મહત્વ દર્શાવ્યું. તેમણે કહ્યું કે ભારત હવે અન્ય દેશો પર નિર્ભર નથી અને ઝડપથી આત્મનિર્ભરતા તરફ આગળ વધી રહ્યું છે.
PM મોદીએ પોતાના ભાષણમાં છેલ્લા 12 વર્ષની સિદ્ધિઓનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો. તેમણે કહ્યું કે ભારત જે ઝડપી પ્રગતિ કરી રહ્યું છે તેને જોતાં, 1.4 કરોડ ભારતીયોની શક્તિને રોકવી અશક્ય છે.
PM મોદીએ પોતાના ભાષણમાં જણાવ્યું કે સંરક્ષણ ઉત્પાદન લગભગ ચાર ગણું વધ્યું છે. ખાદી અને ગ્રામોદ્યોગનું ઉત્પાદન લગભગ પાંચ ગણું વધ્યું છે. ઇલેક્ટ્રોનિક ઉત્પાદન સાત ગણું વધ્યું છે. આધુનિક રેલ્વે કોચનું ઉત્પાદન 21 ગણું વધ્યું છે. મોબાઇલ ફોનનું ઉત્પાદન 33 ગણું વધ્યું છે.
PM મોદીએ જણાવ્યું હતું કે ભારત ડિજિટલ અને નવીનતાના ક્ષેત્રમાં ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું છે અને વૈશ્વિક સ્તરે પોતાની છાપ છોડી રહ્યું છે.
પ્રધાનમંત્રી મોદીએ સેમિકન્ડક્ટર ચિપ્સની જરૂરિયાત પર પણ ભાર મૂક્યો હતો. તેમણે સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું હતું કે આજના ડિજિટલ અને ટેકનોલોજીકલ યુગમાં સેમિકન્ડક્ટર ચિપ્સ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. ઇલેક્ટ્રોનિક્સ, તબીબી ઉપકરણો અને પરિવહન પ્રણાલી સહિત દરેક જગ્યાએ તેનો ઉપયોગ થાય છે. તેમના વિના, કોઈ પણ મહત્વપૂર્ણ કાર્ય શક્ય નથી.
PM મોદીએ જણાવ્યું હતું કે ભારત આ ક્ષેત્રમાં ઝડપથી આત્મનિર્ભરતા તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. દેશમાં ત્રણ મોટા સેમિકન્ડક્ટર પ્લાન્ટ સ્થાપિત થયા છે, અને નિકાસ માટે ઉત્પાદન શરૂ થઈ ગયું છે. આગામી સાતથી આઠ વર્ષમાં પાંચથી આઠ નવા સેમિકન્ડક્ટર પ્લાન્ટ પર કામ શરૂ થવાની ધારણા છે.
પ્રધાનમંત્રી મોદીએ પોતાના ભાષણમાં જણાવ્યું હતું કે દરેક ભારતીય "મેક ઇન ઇન્ડિયા", "સ્વદેશી" અને "વોકલ ફોર લોકલ" જેવી પહેલોમાં જોડાઈ રહ્યો છે. તેમણે દેશને મોટા સપના તરફ આગળ વધવા માટે પ્રોત્સાહિત કર્યા હતા. તેમણે કહ્યું હતું કે આપણે આપણી વિચારસરણીનો વિસ્તાર કરવો જોઈએ. તેમણે કહ્યું હતું કે જ્યારે સંકલ્પ મજબૂત હોય છે, ત્યારે મુશ્કેલીઓ અને આફતોમાંથી પસાર થવાની શક્તિ સ્વાભાવિક રીતે આવે છે. તેમણે કહ્યું હતું કે આપણો સંકલ્પ અને સપના બંને ઊંચા હોવા જોઈએ.
PM મોદીએ છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં દેશના કેટલાક ભાગોમાં આવેલા પૂરનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો. તેમણે કહ્યું કે દેશના વિવિધ ભાગોમાં આવેલા પૂરથી ઘણા લોકો પ્રભાવિત થયા છે. પ્રધાનમંત્રીએ અસરગ્રસ્ત પરિવારોને ખાતરી આપી કે દેશ તેમની સાથે ઉભો છે.
પોતાના ભાષણમાં આત્મનિર્ભરતા પર ભાર મૂકતા, પ્રધાનમંત્રીએ એમ પણ કહ્યું કે તાજેતરના વર્ષોમાં, વિશ્વએ વૈશ્વિકરણ શબ્દનો ઉપયોગ કરવાનું બંધ કરી દીધું છે. તેમણે કહ્યું કે વૈશ્વિકરણના જે અવાજો ત્યાંથી આવતા હતા તે હવે સાંભળવા મળતા નથી, પરંતુ કમનસીબે, આ કટોકટીના સમયમાં, કેટલાક લોકોએ પોતાની સ્થિતિ બતાવવા માટે સંસાધનોને શસ્ત્ર બનાવવાનો આશરો લીધો છે.
પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું કે વિશ્વ તેની પાસે રહેલી દરેક વસ્તુને શસ્ત્ર બનાવવામાં વ્યસ્ત છે. સંસાધનોને શસ્ત્ર બનાવવામાં આવી રહ્યા છે, જેમાં પેટ્રોલ, ડીઝલ, ખાતર, દવાઓ અને જમીન પણ શામેલ છે. આવા સમયે, જો આપણે 10 વર્ષ સુધી આત્મનિર્ભરતાના મંત્રનું પાલન ન કર્યું હોત, તો આપણે આવા પડકારોનો આટલી મજબૂતીથી સામનો કેવી રીતે કરી શક્યા હોત?
લાલ કિલ્લાની પ્રાચીર પરથી રાષ્ટ્રને સંબોધતા, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ યુવાનો માટે મોટી જાહેરાતો કરી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે એક વર્ષમાં 1 કરોડ યુવાનોને AI કૌશલ્યમાં તાલીમ આપવામાં આવશે. તેમણે વિદ્યાર્થીઓ માટે ઓનલાઈન કોચિંગ કાર્યક્રમ શરૂ કરવાની પણ જાહેરાત કરી.