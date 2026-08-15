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PM Modi Speech Highlights: સેમિકન્ડક્ટરથી આત્મનિર્ભરતા સુધી... PM મોદીના ભાષણની 10 મોટી વાતો, જાણો

PM Modi Speech Highlights: લાલ કિલ્લા પરથી પોતાના ભાષણમાં, પ્રધાનમંત્રી મોદીએ આત્મનિર્ભર ભારતની શક્તિ પર ભાર મૂક્યો. તેમણે કહ્યું કે છેલ્લા 12 વર્ષમાં ભારતે સંરક્ષણ, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ, રેલ્વે અને મોબાઇલ ઉત્પાદન સહિત અનેક ક્ષેત્રોમાં નોંધપાત્ર પ્રગતિ કરી છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 15, 2026, 09:21 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 09:21 AM IST
PM Modi Speech Highlights: સેમિકન્ડક્ટરથી આત્મનિર્ભરતા સુધી... PM મોદીના ભાષણની 10 મોટી વાતો, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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