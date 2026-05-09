/સુવેન્દુથી સમ્રાટ....ભાજપના એવા મુખ્યમંત્રીઓ જે બીજા પક્ષોમાંથી આવ્યા અને ચારેબાજુ છવાઈ ગયા

Suvendu Adhikari: રાજકારણમાં પક્ષપલટો એ કોઈ નવી વાત નથી. નેતાઓ એક પક્ષમાંથી બીજા પક્ષમાં જતા હોય છે. ક્યારેક એવું બને કે પક્ષપલટો કરીને નેતાજીનું ભાગ્ય સવરી જાય તો ક્યારેક કારકિર્દી પણ જોખમાઈ જાય છે. પરંતુ આજે અમે એવા નેતાઓની વાત કરીશું જે પક્ષપલટો કરીને ભાજપમાં આવ્યા અને મુખ્યમંત્રીપદ સુધી પહોંચ્યા.
પશ્ચિમ બંગાળ હવે ભગવામય બની ગયું છે. વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ઝળહળતી સફળતા બાદ આજે રાજ્યના ભાજપના પ્રથમ મુખ્યમંત્રી તરીકે સુવેન્દુ અધિકારીએ પદ અને ગોપનીયતાના શપથ લીધા. અન્ય 5 વિધાયકોએ મંત્રીપદના શપથ લીધા. પરંતુ શું તમને ખબર છે કે સુવેન્દુ અધિકારીના મૂળિયા ભાજપના નથી. એટલે કે સુવેન્દુ પહેલા અન્ય રાજકીય પક્ષ સાથે જોડાયેલા હતા અને પછી ભાજપમાં સામેલ થઈ ગયા હતા. ભાજપમાં આવા એક બે નહીં પરંતુ અનેક નેતાઓ છે જે પાછળથી ભાજપમાં જોડાયા અને પછી મુખ્યમંત્રી બની ગયા.
અનેક નેતાઓ પક્ષપલટા પછી બન્યા મુખ્યમંત્રી
રાજકારણ એક એવી વસ્તુ છે જ્યાં પક્ષપલટો નવી વાત નથી. નેતાઓ પાટલી બદલતા રહે છે. જો કે ભાજપે પોતાનામાં એવા અનેક નેતાઓને જોડ્યા જેમની બીજા પક્ષમાં કદાવર નેતા તરીકે ગણતરી થતી હતી અને કોઈ કારણસર પક્ષપલટો કરી ભાજપમાં આવ્યા અને સફળતાની એવી તે સીડીઓ ચડ્યા કે મુખ્યમંત્રી બની ગયા. સુવેન્દુ અધિકારી તાજુ ઉદાહરણ છે. ભાજપની વાત કરીએ તો સુવેન્દુ પહેલવહેલા નથી જે બીજા પક્ષમાંથી આવીને મુખ્યમંત્રી પદ સુધી પહોંચ્યા.
કયા કયા નેતાઓ પક્ષપલટા બાદ બન્યા સીએમ
ભાજપમાં જોડાયેલા એવા નેતાઓની વાત કરીએ જેમણે રાજકારણની સોગઠીઓ રમવાનું બીજા પક્ષમાં શીખ્યું અને પછી જોડાઈ ગયા ભાજપમાં અને મુખ્યમંત્રી પણ બન્યા. આ યાદીમાં અસમ ભાજપના કદાવર નેતા હિમંતા બિસ્વા સરમા, બિહારના વર્તમાન મુખ્યમંત્રી સમ્રાટ ચૌધરી, પેમા ખાંડુ, સર્વાનંદ સોનોવાલ, અને એન બીરેન સિંહ જેવા નામ સામેલ છે. આ ઉપરાંત ઝારખંડના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અર્જૂન મુંડા અને કર્ણાટકના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી બાસવરાજ બોમ્બઈ પણ સામેલ છે. આ નેતાઓને નજીકથી ઓળખીએ.
સુવેન્દુ અધિકારી
પશ્ચિમ બંગાળના રાજકારણમાં સુવેન્દુ અધિકારીનું નામ ભાજપના ટોચના નેતાઓમાં સામેલ છે અને આજે જ તેમણે રાજ્યના મુખ્યમંત્રી પદના શપથ લીધા છે. પરંતુ એક સમયે તેઓ વિરોધી પાર્ટી ટીએમસીના પ્રમુખ મમતા બેનર્જીના સૌથી વિશ્વાસુ તરીકે ગણાતા હતા. ટીએમસીમાં નંબર 2 હતા. જો કે તેમના રાજકારણની શરૂઆત કોંગ્રેસથી થઈ હતી પરંતુ 1998માં તૃણમૂલ કોંગ્રેસમાં જોડાઈ ગયા હતા. નંદીગ્રામ આંદોલન દરમિયાન તેઓ મમતા બેનર્જીના સૌથી મહત્વના સહયોગીઓમાંથી એક હતા અને 2011માં ડાબેરી સરકાર હટાવવામાં તેમની મોટી ભૂમિકા રહી. વર્ષ 2020માં મમતા બેનર્જી અને ટીએમસી સાથે ઘર્ષણ થવા લાગ્યું. તેમણે પહેલા મંત્રીપદ છોડ્યું, ત્યારબાદ વિધાયક પદથી રાજીનામું આપ્યું અને પછી 19 ડિસેમ્બર 2020ના રોજ અમિત શાહની હાજરીમાં ભાજપમાં જોડાઈ ગયા. 2021માં તેમણે નંદીગ્રામ સીટથી મમતા બેનર્જીને હરાવીને ખુબ વાહવાહ મેળવી. હાલની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ફરીથી મમતા બેનર્જીને હરાવ્યા પરંતુ આ વખતે ભવાનીપુર કે જે દીદીનો ગઢ ગણાતી હતી ત્યાં હરાવ્યા.
હિમંતા બિસ્વા સરમા
આ મામલે સૌથી મોટું નામ અસમના મુખ્યમંત્રી રહેલા હિમંતા બિસ્વા સરમાનું લઈ શકાય. એક સમય હતો જ્યારે હિમંતા કોંગ્રેસના કદાવર નેતામાં ગણાતા હતા. તેઓ વર્ષ 2001થી સતત કોંગ્રેસ વિધાયક રહ્યા અને સીએમ રહેલા તરુણ ગોગોઈ સરકારમાં શિક્ષણ, સ્વાસ્થ્ય અને નાણા મંત્રાલય જેવા મહત્વના વિભાગો સંભાળ્યા હતા પરંતુ વર્ષ 2014 આવતા તો કોંગ્રેસ સાથે અંતર વધવા લાગ્યું હતું. આખરે 2015માં તેમણે કોંગ્રેસ છોડીને ભાજપ જોઈન કરી લીધી. ભાજપમાં આવ્યા બાદ તેમણે પૂર્વોત્તરમાં પાર્ટીના વિકાસમાં મોટી ભૂમિકા ભજવી. 2016માં અસમમાં પહેલીવાર ભાજપની સરકાર બની અને સર્બાનંદ સોનોવાલ મુખ્યમંત્રી બન્યા. જ્યારે હિમંતા સરકારના સૌથી પ્રભાવશાળી મંત્રી રહ્યા. ત્યારબાદ મે 2021માં ભાજપે તેમને અસમના મુખ્યમંત્રી બનાવ્યા હતા.
સમ્રાટ ચૌધરી
બિહારમાં પણ હાલમાં જ સરકારમાં પરિવર્તન જોવા મળ્યું. નીતિશકુમારે પદ છોડ્યું અને સમ્રાટ ચૌધરી નવા મુખ્યમંત્રી બન્યા. તેમણે 15 એપ્રિલના રોજ મુખ્યમંત્રી પદના શપથ લીધા હતા. સમ્રાટ ચૌધરી પહેલીવાર આરજેડીમાંથી વિધાયક બન્યા હતા. ત્યારબાદ તેઓ જેડીયુમાં ગયા અને નીતિશકુમાર સરકારમાં મંત્રી પણ રહ્યા. પરંતુ 2018ની આસપાસ તેઓ ભાજપ તરફ વળ્યા અને તેમણે ભાજપ પાર્ટી જોઈન કરી. ભાજપે તેમને બિહારમાં ઓબીસી અને કુશવાહા રાજકારણના મોટા ચહેરા તરીકે આગળ વધાર્યા. ત્યારબાદ બિહાર ભાજપના પ્રદેશ અધ્યક્ષ બન્યા અને પછી ડેપ્યુટી સીએમ. હવે તેઓ બિહારના મુખ્યમંત્રી છે.
પેમા ખાંડુ
અરુણાચલ પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી પેમા ખાંડુ પણ એક સમયે કોંગ્રેસમાં હતા. 2016માં તેઓ કોંગ્રેસ વિધાયક દળના નેતા બન્યા અને મુખ્યમંત્રી બન્યા હતા. પરંતુ તે વર્ષે અરુણાચલ પ્રદેશના રાજકારણમાં મોટો ઉલટફેર થયો. પહેલા તેઓ પીપલ્સ પાર્ટી અને અરુણચાલ (PPA)માં ગયા અને ત્યારબાદ પોતાના સમર્થક વિધાયકો સાથે ભાજપમાં જોડાઈ ગયા. ત્યારબાદ બીજેપીએ તેમને મુખ્યમંત્રી બનાવી રાખ્યા અને તેઓ સતત રાજ્યના રાજકારણમાં પાર્ટીનો સૌથી મોટો ચહેરો બનેલા છે.
સરબાનંદ સોનોવાલ
વર્ષ 2017માં ભાજપે પહેલીવાર અસમમાં સરકાર બનાવી અને પાર્ટીએ સરબાનંદ સોનોવાલને મુખ્યમંત્રી બનાવ્યા. સોનોવાલ વર્ષ 2011માં ભાજપમાં જોડાયા હતા. તેમની રાજકીય કારકિર્દીની શરૂઆત ઓલ અસમ સ્ટુડન્ટ યુનિયન (AASU)થી થઈ હતી. ત્યારબાદ તેમણે અસમ ગણ પરિષદમાં પણ કામ કર્યું.
એન બીરેન સિંહ
મણિપુરના પૂર્વ સીએમ એન બીરેન સિંહ વર્ષ 2017માં ભાજપમાં જોડાયા હતા. તેઓ પણ કોંગ્રેસમાં બળવો કરીને ભાજપમાં જોડાયા હતા. તે પહેલા તેઓ ડેમોક્રેટિક રેવોલ્યુશનરી પીપલ્સ પાર્ટીમાં પણ રહી ચૂક્યા હતા. 2017ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ભાજપે પહેલીવાર મણિપુરમાં સરકાર બનાવી અને એન બીરેન સિંહ મુખ્યમંત્રી બન્યા. ત્યારબાદ તેમણે રાજ્યમાં ભાજપ સંગઠનને મજબૂત કર્યું.
બસવરાજ બોમ્મઈ
બસવરાજ બોમ્મઈ વર્ષ 2008માં ભાજપમાં જોડાયા હતા. તેઓ તે પહેલા જનતા દળમાં હતા. તેમના પિતા એસઆર બોમ્મઈ પણ સીએમ રહી ચૂક્યા છે. જેમનો મામલો તમિલનાડુના રાજકીય સંકટમાં ચર્ચાનો વિષય બનેલો છે. બસવરાજ બોમ્મઈ જુલાઈ 2021થી મે 2023 સુધી કર્ણાટકના મુખ્યમંત્રી રહ્યા.
અર્જૂન મુંડા
અર્જૂન મુંડા વર્ષ 2003થી 2006 સુધી ભાજપના મુખ્યમંત્રી રહ્યા. તેમણે પોતાની રાજકીય કારકિર્દીની શરૂઆત ઝારખંડ મુક્તિ મોરચાથી શરૂ કરી હતી. વર્ષ 1995માં તેઓ સંયુક્ત બિહારમાં પહેલીવાર વિધાયક બન્યા હતા. વર્ષ 2000ની વિધાનસભા ચૂંટણીની બરાબર પહેલા ભાજપમાં જોડાયા હતા. વર્ષ 2000માં જ ઝારખંડ બિહારથી અલગ પડ્યું હતું.
ગેગોંગ અપાંગ
ગેગોંગ અપાંગ લગભગ 22 વર્ષ સુધી અરુણાચલ પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી રહ્યા છે. પહેલીવાર તેઓ વર્ષ 1980માં કોંગ્રેસમાંથી સીએમ બન્યા હતા. વર્ષ 1999 સુધી તેઓ મુખ્યમંત્રી રહ્યા. વર્ષ 2003માં તેઓ ભાજપમાં જોડાઈ ગયા અને ફરીથી રાજ્યના મુખ્યમંત્રી બન્યા. 42 દિવસ સુધી તેમણે એનડીએ સરકારનું નેતૃત્વ કર્યું. ઓગસ્ટ 2023માં તેમણે ભાજપ જોઈન કરી હતી.