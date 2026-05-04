સિનેમાના પડદેથી સત્તાના શિખર સુધી... થલાપતિ વિજયની રાજકીય સફર અને તેમની ફિલ્મો વચ્ચેનું ખાસ કનેક્શન

Thalapathy Vijay: તમિલનાડુ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં થલાપતિ વિજય જંગી મતોથી જીતતા જોવા મળી રહ્યા છે. તેમની રાજકીય સફરમાં કેટલીક બાબતો એવી છે જે તેમની સિનેમેટિક કહાનીઓ સાથે મેળ ખાય છે. ચાલો જાણીએ આવી જ કેટલીક વાતો વિશે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: May 04, 2026, 11:17 PM IST
  • થલાપતિ વિજયની ફિલ્મી કહાનીઓ કેવી રીતે રાજકીય હકીકત બની?
  • વિજયની ફિલ્મો અને રાજકીય કરિયર વચ્ચેની આશ્ચર્યજનક સમાનતા
  • શું ફિલ્મી પડદા પર ભજવેલી ભૂમિકા જ બની રાજકારણમાં જીતની ચાવી?

Thalapathy Vijay: સાઉથના સુપરસ્ટાર અભિનેતા થલાપતિ વિજય તમિલનાડુ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ભારે મતોથી જીત મેળવી છે. સિનેમાની દુનિયામાં પોતાનો દમ બતાવ્યા બાદ હવે વિજય રાજકીય ગલિયારાઓમાં હલચલ મચાવવા આવ્યા છે. આમ તો તેમની ફિલ્મી અને વાસ્તવિક રાજકીય જિંદગીમાં સીધી રીતે કોઈ સમાનતા નથી, પરંતુ કેટલીક એવી બાબતો છે જે તેમની ફિલ્મોમાં બતાવવામાં આવેલી વાતો સાથે ઘણી હદ સુધી મેળ ખાય છે. ચાલો જાણીએ એવી જ કેટલીક બાબતો જે તેમની ફિલ્મોમાં પણ દર્શાવવામાં આવી હતી અને હવે એવું જ કંઈક તેમની વાસ્તવિક રાજકીય જિંદગીમાં પણ જોવા મળી રહ્યું છે. શું તમે ક્યારેય વિજય વિશેની આ 5 વાતો પર ધ્યાન આપ્યું છે?

1. 'સિસ્ટમની બહારનો માણસ'
ફિલ્મ 'સરકાર' માં બતાવવામાં આવ્યું હતું કે, સુંદર રામાસ્વામીને રાજકારણ સાથે દૂર-દૂર સુધી કોઈ લેવાદેવા નહોતી. તે માત્ર મત આપવા જાય છે. પરંતુ તેનું મગજ ત્યારે ચકરાવે ચડે છે જ્યારે અન્ય કોઈ તેનો મત આપી દે છે. ત્યારે તે આખી સિસ્ટમને કાયદાકીય પડકાર ફેંકે છે. વાસ્તવિક જીવનમાં પણ વિજયની કોઈ રાજકીય બેકગ્રાઉન્ડ નથી. તેમણે સિનેમા જગતમાં પોતાની અલગ ઓળખ બનાવી અને જ્યારે તેમને લાગ્યું કે રાજકીય વ્યવસ્થામાં ફેરફારની જરૂર છે, ત્યારે એક આઉટસાઇડર તરીકે તેમણે પોતે પોતાની રાજકીય પાર્ટી TVK બનાવી દીધી.

2. સ્થાપિત રાજકીય પક્ષોને પડકાર
ફિલ્મ 'સરકાર'માં કહાનીનો વિલન એક શક્તિશાળી રાજકીય પરિવાર છે જે વર્ષોથી સત્તા પર કાબિજ છે. હકીકતમાં પણ છેલ્લા બે-ત્રણ દાયકાથી તમિલનાડુનું રાજકારણ કેટલાક પસંદગીના પક્ષો (DMK-AIADMK)ની આસપાસ ફરી રહ્યું હતું. વિજયે આ સ્થાપિત પક્ષોને સીધો પડકાર આપ્યો અને એક નવી રાજકીય પાર્ટી સાથે ચૂંટણી જીતતા જોવા મળી રહ્યા છે. આ વિજયના ફેન્સનો તેમના પરનો વિશ્વાસ અને તેમનું નવી વિચારધારા સાથે આગળ વધવું જ છે, જે લોકોને પસંદ આવ્યું છે.

3. ટેકનોલોજીનો ભરપૂર ઉપયોગ
ફિલ્મમાં સુંદર રામાસ્વામી પરંપરાગત રીતે ચૂંટણી નથી લડતો. તે ડેટા, સ્ટ્રેટેજી અને સામાજિક જાગૃતિનો ઉપયોગ કરે છે. વાસ્તવિક જીવનમાં પણ થલાપતિ વિજયે પોતાના રાજકીય અભિયાન માટે ટેકનોલોજીનો ભરપૂર ઉપયોગ કર્યો. લોકો સુધી પહોંચવાની તેમની રીત ખૂબ જ પ્રોફેશનલ અને ઓર્ગેનાઈઝ્ડ રહી છે. તેમણે પોતાના ફેન ક્લબ અને આઈટી ટીમનો પૂરો લાભ ઉઠાવ્યો અને લોકો સુધી પોતાના વિચારો પહોંચાડ્યા, જેનો ફાયદો તેમને સ્પષ્ટપણે મળ્યો છે.

4. નવા વિકલ્પ તરીકે ઉભર્યા વિજય
'જન નાયગન' (ધ ગ્રેટર સન)માં તેઓ અન્યાય સામે લડનારા નેતા તરીકે જોવા મળ્યા હતા અને રિયલ લાઈફમાં પણ તેમણે પોતાની જાતને એક નવા અને વધુ સારા વિકલ્પ તરીકે રજૂ કરી છે. આ ફિલ્મ તેમની ફેયરવેલ મૂવી જેવી હતી, જેના દ્વારા વિજયે લોકો સુધી પોતાના વિચારો પહોંચાડ્યા હતા. ફિલ્મમાં એવા ઘણા હિડન મેસેજ હતા જે વિજયે લોકો સુધી પહોંચાડ્યા અને તેનો પૂરો ફાયદો તેમને મળ્યો છે.

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

