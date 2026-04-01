E20 Fuel: આજથી બધા પેટ્રોલ પંપો પર ફક્ત E20 પેટ્રોલ મળશે, જૂની ગાડીઓ આ ફેરફાર ઝેલી શકશે કે નહીં? તે ખાસ જાણો
E20 Petrol: સરકારે આજથી દેશભરના પેટ્રોલ પંપો માટે ઈ20 પેટ્રોલ ફરજિયાત કરી નાખ્યું છે. એટલે કે હવે પેટ્રોલ પંપો ઈ20 પેટ્રોલ વેચશે. જો તમારી ગાડી 2023 પહેલાની હોય તો તમારે ખાસ તકેદારી રાખવાની જરૂર છે. જાણો તેનાથી થતી સમસ્યાઓના શું ઉપાય છે?
આજે 1 એપ્રિલ છે અને આજથી દેશમાં અનેક ફેરફાર લાગૂ થઈ રહ્યા છે જે તમારે જાણવા જરૂરી છે. ભારતમાં પેટ્રોલ ડીઝલ મામલે એક મોટો ફેરફાર એ થઈ રહ્યો છે કે આજથી દેશભરના પેટ્રોલ પંપો પર E20 પેટ્રોલ વેચવું ફરજિયાત કરાયું છે. ક્રૂડ ઓઈલની આયાત પર નિર્ભરતા ઘટાડવા, વિદેશી મુદ્રા બચાવવા અને ખાસ તો ખેડૂતોને ફાયદો થાય તે હેતુથી સરકારે આ પગલું ભર્યું છે. જો કે પર્યાવરણની રીતે લેવાયેલો આ નિર્ણય જૂના વાહન ચાલકો માટે એટલી જ ચિંતાનો વિષય બન્યો છે. ત્યારે આ માહિતી ખાસ જાણો.
E20 પેટ્રોલ વિશે આ માહિતી જાણો
- સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો E20 પેટ્રોલમાં 80 ટકા રેગ્યુલર પેટ્રોલ અને 20 ટકા ઈથેનોલ હોય છે.
- ઈથેનોલ એક પ્રકારનો આલ્કોહોલ હોય છે જેને શેરડી અને મકાઈ જેવી કૃષિ પેદાશોમાંથી તૈયાર કરાય છે.
- એપ્રિલ 2023 બાદ બનેલી BS6 ફેઝ-2 ગાડીઓ સંપૂર્ણ રીતે આ ઈંધણને અનુકૂળ બનાવવામાં આવી છે. આથી તેમને કોઈ જોખમ જેવું નથી.
- પરંતુ જે વાહનો 2023 પહેલાની છે તેમના માટે આ સમસ્યા પેદા કરી શકે છે કારણ કે તેના એન્જિન શુદ્ધ પેટ્રોલના વપરાશ યોગ્ય બનેલા છે.
જૂની ગાડીઓ પર શું અસર
ઓટોમોબાઈલ વિશેષજ્ઞોનું એવું માનવું છે કે 2023 પહેલા બનેલા વાહનોમાં E20 પેટ્રોલના ઉપયોગથી માઈલેજમાં 3થી 7 ટકાનો ઘટાડો આવી શકે છે. કારણ કે ઈથેનોલની પ્રકૃતિ આલ્કોહોલવાળી છે આથી તે જૂની ગાડીઓના રબર પાઈપ, સીલ અને પ્લાસ્ટિકના ભાગોને ધીરે ધીરે ઓગાળી શકે છે. આ ઉપરાંત ઈથેનોલ હવામાંથી ભેજ શોષવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. જેનાથી ફ્યૂલ ટેંકની અંદર પાણી જમા થવાનો અને કાટ લાગવાનું જોખમ વધે છે.
કેમ જરૂરી છે આ ઈથેનોલવાળું પેટ્રોલ?
જો કે તમને એ જણાવી દઈએ કે આ ઈથેનોલવાળું પેટ્રોલ હાલ કેમ જરૂરી બની રહ્યું છે? ભારત પોતાની જરૂરિયાતનો લગભગ 85 ટકા ઓઈલનો જથ્થો અન્ય દેશો પાસેથી ખરીદે છે. ઈથેનોલ બ્લેન્ડિંગથી અબજો ડોલર બચશે અને તે કાર્બન ઉત્સર્જનને ઘટાડવામાં પણ મદદરૂપ થશે. આ ઈંધણ જ્યારે બળે ત્યારે ઓછું પ્રદૂષણ ફેલાવે છે, જેનાથી વાયુ પ્રદૂષણમાં પણ રાહત મળી શકશે. ઈથેનોલ ઉત્પાદન માટે કાચો માલ સીધો ખેડૂતો પાસેથી મળશે એટલે ગ્રામીણ અર્થવ્યવસ્થાને પણ મજબૂતી મળી શકશે.
નુકસાનથી બચવા માટે શું ઉપાય?
જો તમારી પાસે જૂની ગાડી હોય તો ગભરાવવાની જરૂર નથી. કેટલાક સામાન્ય ઉપાયો અજમાવીને તમે એન્જિનની ઉંમર વધારી શકો છો.
- સૌથી પહેલા તમારી ગાડીના જૂના ફ્યૂલ પાઈપને બદલીને E20 કોમ્પિટેબલ પાઈપ લગાવડાવી દો.
- બજારમાં ઉપલબ્ધ ફ્યૂલ સ્ટેબિલાઈઝરનો ઉપયોગ કરો, જે ફ્યૂલ ટેંકમાં ભેજ બનતા રોકે છે.
- આ ઉપરાંત ફ્યૂલ ફિલ્ટરને સમયાંતરે સાફ કરાવતા રહો કે બદલો જેથી કરીને કોઈ પણ કચરો કે કાટ એન્જિનની અંદર પહોંચી ન શકે.
સંભાળ કેવી રીતે રાખવી
E20 પેટ્રોલ જ્યારે વાપરતા હોવ ત્યારે તેને લાંબા સમય સુધી ન ચલાવવી એ તમને ભારે પડી શકે છે. ત્યારે એવી કોશિશ કરો કે ગાડી નિયમિત રીતે તમે ચલાવતા રહો. ફ્યૂલ ટેંકને ક્યારેય પણ સંપૂર્ણ રીતે ખાલી ન થવા દો. ટેંક જેટલી ભરેલી રહેશે તેને ભેજ શોષવાની એટલી જ જગ્યા ઓછી મળશે. તમારી જૂની ગાડીઓની એન્ટી કોરોજન ટ્રીટમેન્ટ પણ કરાવતા રહેવું જોઈએ. જેથી કરીને લોઢાની ટાંકીને કાટથી સુરક્ષા મળી શકે. થોડી સાવધાની રાખશો તો તમારી જૂની ગાડીમાં પણ આ નવું ઈંધણ સારી રીતે વાપરી શકશો અને તાલમેળ બરાબર બેસાડી શકશો.
