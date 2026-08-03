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UNની નોકરીથી લઈને પીએમ મોદીના રણનીતિકાર અને જન સુરાજ સુધી... જાણો પ્રશાંત કિશોરની અનોખી સફર

Prashant Kishor Career and Education: બિહાર પેટાચૂંટણીમાં મેદાનમાં ઉતરીને પ્રશાંત કિશોર ફરી ચર્ચામાં આવ્યા છે. જાણો તેમણે ક્યાંથી અભ્યાસ કર્યો છે. અમેરિકા અને આફ્રિકામાં કયા પ્રકારની નોકરી કરતા હતા. UN સાથે કેવી રીતે જોડાયા અને કેવી રીતે તેમની પીએમ મોદી સાથે થઈ હતી મુલાકાત.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 03, 2026, 04:53 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 04:53 PM IST
UNની નોકરીથી લઈને પીએમ મોદીના રણનીતિકાર અને જન સુરાજ સુધી... જાણો પ્રશાંત કિશોરની અનોખી સફર

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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