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યૂસુફ પઠાણ, શત્રુઘ્ન સિન્હાથી લઈને સાયોની સુધી... TMCના બળવાખોર 19 સાંસદોનું લિસ્ટ

ટીએમસીમાં ચાલી રહેલા વિવાદ વચ્ચે એક લિસ્ટ સામે આવ્યું છે, જેમાં પાર્ટીના બધા બળવાખોર સાંસદોના નામ છે. 19 સાંસદોના લિસ્ટમાં સૌથી ચોંકાવનારૂ નામ શત્રુઘ્ન સિન્હાનું છે. આ સિવાય સાયોની ઘોષ, પૂર્વ ક્રિકેટર યૂસુફ પઠાણના નામ પણ લોકોને ચોંકાવી રહ્યાં છે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 10, 2026, 06:48 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 06:48 PM IST
યૂસુફ પઠાણ, શત્રુઘ્ન સિન્હાથી લઈને સાયોની સુધી... TMCના બળવાખોર 19 સાંસદોનું લિસ્ટ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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