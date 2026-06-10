/યૂસુફ પઠાણ, શત્રુઘ્ન સિન્હાથી લઈને સાયોની સુધી... TMCના બળવાખોર 19 સાંસદોનું લિસ્ટ

મમતા બેનર્જીની મુશ્કેલી સતત વધી રહી છે. ધારાસભ્યો બાદ હવે મોટી સંખ્યામાં સાંસદોએ બળવો કરી દીધો છે. બળવાખોર 19 સાંસદોનું લિસ્ટ સામે આવ્યું છે, જેમાં અભિનેતા-રાજનેતા શત્રુઘ્ન સિન્હા અને પૂર્વ ક્રિકેટર યૂસુફ પઠાણનું નામ પણ સામેલ છે. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે આ સાંસદોએ લોકસભા સ્પીકરને હસ્તાક્ષર કરી એપ પત્ર સોંપ્યો છે. પરંતુ આ સંબંધમાં પાર્ટી તરફથી સત્તાવાર પુષ્ટિ કે પ્રતિક્રિયા સામે આવી નથી.
આ યાદી સામે આવ્યા બાદ પશ્ચિમ બંગાળની રાજનીતિમાં ચર્ચાનું બજાર ગરમ થઈ ગયું છે. કારણ લોકસભામાં ટીએમસીના કુલ 28 સાંસદ છે. તેવામાં બળવાખોર 19 સાંસદોના દાવા સાચા સાબિત થાય તો આ ટીએમસી માટે સૌથી મોટો રાજકીય ઝટકો માનવામાં આવશે. હાલ બધાની નજર તે વાત પર ટકી છે કે પાર્ટી નેતૃત્વ આ ઘટનાક્રમ પર શું વલણ અપનાવે છે અને યાદીમાં સામેલ કરવામાં આવેલા સાંસદો જાહેરમાં શું પ્રતિક્રિયા આપે છે.
19 બળવાખોર સાંસદોનું લિસ્ટ
કાકોલી ઘોષ (બારસત)
જગદીશ ચંદ્ર બસુનિયા (કૂચ બિહાર)
ખલીલુર રહેમાન (જાંગીપુર)
યુસુફ પઠાણ (બહેરામપુર)
અબુ તાહેર ખાન (મુર્શિદાબાદ)
પાર્થ ભૌમિક (બેરકપુર)
બાપી હલદર (મથુરાપુર)
સયોની ઘોષ (જાદવપુર)
માલા રોય (કોલકાતા દક્ષિણ)
મિતાલી બેગ (આરામબાગ)
દીપક અધિકારી (ઘાટલ)
કાલીપદા સોરેન (ઝારગ્રામ)
જૂન માલિયા (મેદિનીપુર)
અરૂપ ચક્રવર્તી (બાંકુરા)
ડૉ. શર્મિલા સરકાર (બર્ધમાન પૂર્વા)
શત્રુઘ્ન સિંહા (આસનસોલ)
અસિત કુમાર માલ (બોલપુર)
સતાબ્દી રોય (બીરભૂમ)
રચના બેનર્જી (હુગલી)
હજુ આ સાંસદો મમતા બેનર્જી સાથે
- મહુવા મોઇત્રા (કૃષ્ણાનગર)
- સૌગાત રોય (દમ-દમ)
- પ્રતિમા મંડલ (જયનગર)
- અભિષેક બેનર્જી (ડાયમંડ હાર્બર)
- સુદીપ બંદોપાધ્યાય (કોલકત્તા ઉત્તર)
- પ્રસૂન બેનર્જી (હાવડા)
- સઝદા અહમદ (ઉલૂબેરિયા)
- કલ્યાણ બેનર્જી (શ્રીરામપુર)
- કીર્તિ આઝાદ (બર્ધમાન-દુર્ગાપુર)
મહત્વનું છે કે પશ્ચિમ બંગાળમાં વિધાનસભામાં શરૂ થયેલો બળવો હવે પાર્ટીના અસ્તિત્વ અને નેતૃત્વની લડાઈમાં બદલી રહ્યો છે. એક તરફ મમતા બેનર્જીનું જૂથ દિલ્હીમાં રાજકીય વિકલ્પ શોધી રહ્યું છે, તો બીજીતરફ બળવાખોર જૂથ, ધારાસભ્યો અને સાંસદોના બહુમતના દમ પર અસલી ટીએમસી સાબિત કરવામાં લાગેલું છે. તેવામાં 28 વર્ષ જૂની ટીએમસી અત્યાર સુધીના સૌથી મોટા રાજકીય સંકટનો સામનો કરતી જોવા મળી રહી છે.