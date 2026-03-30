Galgotias University viral video: ગલગોટિયાની બે પરીઓ એક બોયફ્રેન્ડના ચક્કરમાં પડી, કેમ્પસમાં જ બાખડી પડી

Prev
Next
Galgotias University viral video : ગલગોટિયા યુનિવર્સિટી ચીની રોબોટિક કૂતરાને પોતાનો ગણાવવાને કારણે ખૂબ ચર્ચામાં રહી હતી. હવે ફરી યુનિવર્સિટીનો એક નવો વિવાદિત વીડિયો સામે આવ્યો છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Mar 30, 2026, 11:27 AM IST
Galgotias University viral video : સોશિયલ મીડિયા પર દરરોજ કોઈને કોઈ વીડિયો વાયરલ થાય છે, પરંતુ ઘણા વીડિયો એવા હોય છે, જે લોકોનું ધ્યાન પોતાની તરફ ખેંચે છે. તાજેતરમાં એક એવો વીડિયો નોઇડાની ગલગોટિયા યુનિવર્સિટીનો સામે આવ્યો છે, જેણે ઈન્ટરનેટ પર હલચલ મચાવી દીધી છે. તાજેતરમાં ચીની રોબોટિક ડોગને લઈને ચર્ચામાં આવેલી યુનિવર્સિટી ફરી ચર્ચાના કેન્દ્રમાં છે. હવે ગલગોટિયા યુનિવર્સિટીનો નવો વીડિયો સામે આવ્યો છે. આ વીડિયોમાં બે વિદ્યાર્થીની લડાઈ કરી રહી છે. બંને ખાસ મિત્ર હતી પરંતુ એક નાની વાતને કારણે બંને વચ્ચે મારામારી થાય છે. મામલો એક યુવક સાથે જોડાયેલો છે, જેણે આ મામલાને વધુ ચર્ચાનું કેન્દ્ર બનાવી દીધું છે.

બેસ્ટીના બોયફ્રેન્ડ પર ક્રશ
વીડિયોમાં આપવામાં આવેલી જાણકારી પ્રમાણે બંને યુવતીઓ એકબીજાની મિત્ર હતી, પરંતુ સમસ્યા ત્યારે શરૂ થઈ જ્યારે એક યુવતીને પોતાની મિત્રના બોયફ્રેન્ડ પર ક્રશ થઈ ગયો. વાયરલ વીડિયોને Ghar Ke Kalesh નામના એક્સ હેન્ડલ પર પોસ્ટ કરવામાં આવ્યો છે. તેની સાથે જાણકારી આપતા લખ્યું કે two besties at Galgotias University, Noida after one girl developed a crush on her besties boyfriend એટલે કે નોઇડાની ગલગોટિયા યુનિવર્સિટીમાં અભ્યાસ કરનાર બે બહેનપણિ વચ્ચે ત્યારે વિવાદ થાય છે જ્યારે એક યુવતીને પોતાની મિત્રના બોયફ્રેન્ડ પર ક્રશ થઈ જાય છે.

Add Zee News as a Preferred Source

— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) March 28, 2026

પાપાની પરીઓમાં જોરદાર લડાઈ
વાયરલ વીડિયોમાં જોઈ શકાય છે કે બંને યુવતીઓ યુનિવર્સિટી કેમ્પસમાં સીડીઓ પાસે ઉભેલી છે અને અચાનક એકબીજા પર તૂટી પડે છે. તે એકબીજાના વાળ ખેંચી રહી છે, ધક્કામુક્કી કરી રહી છે. કોઈ તેને રોકવા માટે તૈયાર નથી. તેની આસપાસ ઘણા લોકો જોવા મળી રહ્યાં છે, પરંતુ કોઈ વચ્ચે પડી રહ્યું નથી. કેટલાક લોકો તેનો વીડિયો બનાવતા જોવા મળી રહ્યાં છે.

સોશિયલ મીડિયા પર લોકોની પ્રતિક્રિયાઓ
જ્યારે આ વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર આવ્યો તો લોકોએ કોમેન્ટ કરવાનું શરૂ કરી દીધું. કેટલાક યુઝર્સે લખ્યું કે દોસ્તી એટલી ગાઢ હતી કે બોયફ્રેન્ડ કોમન થઈ ગયો. તો કેટલાક લોકોએ યુનિવર્સિટીને લઈને વાત કહી અને લખ્યું કે આ યુનિવર્સિટી કોઈને કોઈ કારણે ચર્ચામાં રહે છે. જ્યારે કેટલાક લોકો તેને માત્ર એક ડ્રામા ગણાવી રહ્યાં છે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

...और पढ़ें
Trending news