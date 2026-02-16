ભારતમાં આવશે મોટો ખતરો? ગંગા અને સિંધુ નદીને લઈને ડરાવી રહ્યું છે આ રિપોર્ટ
શું ભારતની સામે કોઈ મોટો ખતરો આવવાનો છે. આ ખતરો પાણી સાથે જોડાયેલો છે. IIT ગાંધીનગરની સ્ટડી કહે છે કે ભારતમાં જળ સંકટ વધી રહ્યું છે. આવો તે વિશે જાણીએ.
Trending Photos
IIT ગાંધીનગરના રિસર્ચમાં સામે આવ્યું કે 1980થી 2021 વચ્ચે ગંગા અને સિંધુ નદીના વહેણમાં ઉલટો ફેરફાર આવ્યો છે. ગંગાનું પાણી ઘટ્યું છે, જ્યારે સિંધુમાં વધારો થયો છે. ગંગા બેસિનમાં વરસાદ લગભગ 10 ટકા ઓછો થયો છે, પરંતુ અસલી સમસ્યા છે કે સિંચાઈ માટે ગ્રાઉન્ડ વોટરનો વધુ ઉપયોગ. જ્યારે જમીનમાંથી વધુ પાણી નીકળે છે તો નદીઓ સુધી પહોંચનાર પાણી ઘટી જાય છે.
ગ્રાઉન્ડ વોટર પર નિર્ભરતામાં વધારો
ગંગાના ઘણા ભાગમાં નદીના કુલ પાણીના 50થી 70 ટકા હિસ્સો ગ્રાઉન્ટ વોટરથી આવે છે. વધુ પમ્પિંગને કારણે નદીઓનો પ્રાકૃતિક પ્રવાહ નબળો પડી રહ્યો છે અને ઘણી જગ્યાએ સ્થિતિ ગંભીર થઈ રહી છે.
સિંધુના પાણીમાં કેમ થયો વધારો?
સિંધુ નદીના વહેણમાં 18 ટકાનો વધારો થયો છે. તેની પાછળનું કારણ હિમાલયી ગ્લેશિયરોનું પીગળવું અને કેટલાક વિસ્તારમાં વધુ વરસાદને માનવામાં આવે છે. રિસર્ચ પ્રમાણે ગંગાનો પ્રવાહ છેલ્લા 1300 વર્ષમાં સૌથી ઝડપે ઘટ્યો છે. તે કરોડો લોકોના પાણી અને ખેતી પર નિર્ભરતા માટે મોટો ખતરો બની શકે છે.
સિંધુ જળ સંધિ પર અસર?
1960ની સિંધુ જળ સંધિ પર ફેરફારની અસર પડી શકે છે. નદીના બદલાતા પ્રવાહથી બંને દેશોના જળ વિભાજન પર નવો પડકાર ઉભો થઈ શકે છે. પાણી ઘટવાથી પાકને અસર થઈ શકે છે. ખાસ કરી ગંગા બેસિનના રાજ્યોમાં ખેતી અને પાણીની ઉપલબ્ધતા પર દબાવ વધી શકે છે.
શું સમાધાન હોઈ શકે છે?
નિષ્ણાંતોનું કહેવું છે કે ઓછા પાણીવાળા પાકને પ્રોત્સાહન આપવું, ભૂજળની યોગ્ય જાળવણી અને વરસાદના પાણીનો સંગ્રહ જરૂરી છે. નદીઓ અને ભૂજળને એક સાથે વિચારી નીતિ બનાવવી પડશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે