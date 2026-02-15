Prev
લોરેન્સ બિશ્નોઈની ક્રાઈમ કુંડળી : કોલેજથી સાબરમતી જેલ સુધીની કહાની, કેટલા દેશોમાં ફેલાયેલો છે લૉરેન્સનો કારોબાર?

Lawrence Bishnoi Crime Kundali : ગેંગસ્ટર લૉરેન્સ બિશ્નોઈના નિશાને હંમેશા બોલીવુડ સ્ટાર્સ કેમ હોય છે? સલમાન ખાન સાથે કેમ છે લૉરેન્સને દુશ્મની? કેટલા દેશોમાં ફેલાયેલો છે લૉરેન્સનો કારોબાર? ચલો જાણીએ આ સવાલનો જવાબ
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Feb 15, 2026, 10:47 AM IST
  • એક પોલીસ કર્મચારીના પુત્રએ ગુનાની દુનિયાનો રસ્તો પકડ્યો
  • સલમાન ખાનની હત્યા કરવાની વાત લોરેન્સ બિશ્નોઈ ખુલ્લેઆમ કરી ચુક્યો છે
  • કોમેડિયન કપિલ શર્મા અને સિંગર એપી ધિલ્લોન સલમાન ખાન સાથેના સંબંધોનું પરિણામ ભોગવી ચુક્યા છે

લોરેન્સ બિશ્નોઈની ક્રાઈમ કુંડળી : કોલેજથી સાબરમતી જેલ સુધીની કહાની, કેટલા દેશોમાં ફેલાયેલો છે લૉરેન્સનો કારોબાર?

Crime News ; કોઈ એને બીજો દાઉદ કહી રહ્યા છે, તો કોઈ તેને અપરાધની દુનિયાનો નવો ગોડ ફાધર. આમ તો તે અત્યારે અમદાવાદની સાબરમતી જેલમાં બંધ છે પણ તેના નામનો ખૌફ આખા દેશમાં છે. એનું નામ લઈને આવેલો ફોન ભલભલાને ધ્રુજાવી દે છે. અને હવે તેના નિશાને છે બોલીવુડ સ્ટાર્સ. છેલ્લા બે અઠવાડિયામાં 3 બોલીવુડ સ્ટાર્સને જેના નામે ધમકી મળી ચુકી એવો આ અપરાધી કોણ છે અને શું છે તેના મનસૂબા. જુઓ આ ખાસ રિપોર્ટમાં.

  • જાણીતા નેતા બાબા સિદ્દીકીની હત્યા...
  • સિંગર સિદ્ધુ મુસેવાલાની હત્યા...
  • અભિનેતા સલમાન ખાનને મળી ધમકી...
  • ડાયરેક્ટર રોહિત શેટ્ટીના ઘરે ફાયરિંગ...
  • ધુરંધર સ્ટાર રણવીર સિંહ પાસેથી માંગી ખંડણી...
  • કપિલ શર્માના કાફે પર થયું ફાયરિંગ....
  • સિંગર બી પ્રાકને ધમકી આપી ખંડણી માંગી...

પોલીસ કર્મચારીના પુત્રએ ગુનાની દુનિયાનો રસ્તો પકડ્યો 
આ તમામ એવી ઘટનાઓ છે, જે છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ચર્ચામાં આવી છે અને લોકોમાં તેના કારણે દહેશત ઉભી થઈ છે. આ ઘટનાઓ વચ્ચે ભલે સીધો કોઈ સંબંધ ન લાગે પરંતુ આ તમામ ઘટના પાછળ જવાબદાર તરીકે એક જ વ્યક્તિ કે તેની ગેંગનું નામ આવે છે..એ છે, અમદાવાદની સાબરમતી જેલમાં બંધ લોરેન્સ બિશ્નોઈ. .33 વર્ષનો આ યુવાન છેલ્લા 2 થી 3 વર્ષમાં જાણે ક્રાઈમ કિંગ બની ગયો હોય એમ ચર્ચામાં છે. એક પોલીસ કર્મચારીના પુત્રએ ગુનાની દુનિયાનો રસ્તો પકડ્યો અને હવે તે આ દુનિયામાં ખૂબ આગળ નીકળી ચુક્યો છે.

વર્ષ 2024ના ઓક્ટોબર મહિનામાં NCP નેતા બાબા સિદ્દીકીની અચાનક હત્યા કરી દેવામાં આવી અને આખા દેશમાં ખળભળાટ મચી ગયો. સૌ કોઈને મોટો ઝટકો તો ત્યારે લાગ્યો જ્યારે તેની પાછળ લૉરેન્સ બિશ્નોઈ ગેંગનો હાથ હોવાનું સામે આવ્યું. અને આ યુવાન અપરાધી ચર્ચામાં આવી ગયો.

કોલેજમાં ગોલ્ડી બ્રાર સાતે મુલાકાત થઈ
લૉરેન્સ બિશ્નોઈને જન્મ પંજાબના ફઝિલ્કામાં થયો હતો. લોરેન્સનું સાચું નામ સતવિંદર સિંહ છે. લોરેન્સના પિતા હરિયાણા પોલીસમાં હતા. લોરેન્સની અપરાધી દુનિયા સાથેનો સંબંધ તેના વિદ્યાર્થી કાળથી જ સ્થપાયો હતો. કોલેજ કાળ દરમિયાન તેની મુલાકાત ગોલ્ડી બરાર સાથે થઈ હતી. વિદ્યાર્થી જીવનના અંત તરફ હતો ત્યારે તેના પર હત્યાના પ્રયાસનો પ્રથમ કેસ દાખલ થયો હતો.

8000 શુટરનું નેટવર્ક ઉભુ કર્યું 
કોલેજ કાળની આ ઘટના બાદ લોરેન્સ બિશ્નોઈએ પાછું ફરીને નથી જોયું. 12 વર્ષથી જેલમાં બંધ આ ગેંગસ્ટરે આખી દુનિયામાં 800થી વધુ શૂટર્સનું નેટવર્ક ઉભું કરેલું છે. તે ધારે તો કોઈ મોટા સ્ટારના ઘરે ફાયરિંગ કરાવી દે, કોઈને ધમકીભર્યો કૉલ કરી દે અને કોઈને મેસેજ કરીને ખંડણી માંગી લે. સિદ્ધૂ મુસેવાલાથી લઈને સલમાન ખાન સુધીના લોકોને લોરેન્સે નિશાન બનાવ્યા છે. 

સલમાન સાતે હરણ કેસમાં ખુન્નસ છે 
સલમાન ખાનની હત્યા કરવાની વાત લોરેન્સ બિશ્નોઈ ખુલ્લેઆમ કરી ચુક્યો છે. કાળા હરણ કેસ બાબતે લોરેન્સને સલમાન સામે સામે ખુન્નસ છે. તેણે સલમાનના ઘરે ફાયરિંગ કરાવ્યું છે અને તેના પિતાને ધમકી આપતી ચિઠ્ઠી પણ લખી છે. એટલું જ નહીં સલમાન સાથે જેમને નજીકના સંબંધો છે એવા લોકોને પણ તે ટાર્ગેટ કરી છે

લોરેન્સે કોને કોને ધમકી આપી?
કોમેડિયન કપિલ શર્મા અને સિંગર એપી ધિલ્લોન સલમાન ખાન સાથેના સંબંધોનું પરિણામ ભોગવી ચુક્યા છે. કપિલ શર્માના કેનેડાના કાફે પર લોરેન્સની ગેંગે ફાયરિંગ કરાવ્યું હતું. તો સિંગર એપી ધિલ્લોનના કેનેડાના ઘર પર 14 રાઉન્ડ ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યું હતું. એપી ધિલ્લોને સલમાન ખાન સાથે કામ કર્યું હોવાથી ફાયરિંગ કરાવાયું હતું. આ વર્ષની શરૂઆતમાં જ સિંગર બી પ્રાકરને ધમકી આપીને 10 કરોડની ખંડણી માંગી હતી.  લોરેન્સે છેલ્લા 15 દિવસમાં બોલીવુડ સેલિબ્રટિઝની ઊંઘ હરામ કરી દીધી છે. રોહિત શેટ્ટીના ઘર પર થયેલા ફાયરિંગ, રણવીર સિંહ પાસેથી માંગવામાં આવલી ખંડણી અને સલમાન ખાનના બનેવી આયુષને ખંડણીનો ઈમેઈલ મોકલવા પાછળ લોરેન્સનો હાથ હોવાનું માનવામાં આવે છે.

અમેરિકા, કેનેડામાં પણ નેટવર્ક
ફરી ચર્ચામાં આવેલા લોરેન્સનું સામ્રાજ્ય ભારતની સાથે અમેરિકા અને કેનેડામાં પણ ફેલાયેલું છે. રશિયા અને પૂર્વી એશિયાના દેશોમાં પણ તેની ઉપસ્થિતિ હોવાનું કહેવામાં આવે છે. કહેવામાં તો એવું પણ આવે છે કે, લોરેન્સ ગેંગની કુલ સંપત્તિ 1 હજાર કરોડને પાર થઈ ગઈ છે. લોરેન્સના ભવિષ્યના પ્લાન શું છે અને હવે તેના નિશાને કોણ છે એ તો ખબર નથી..પરંતુ તેનો વધતો પ્રભાવ ખતરાની ઘંટડી સમાન ચોક્કસથી છે.
 

crime newslawrence bishnoiGangsterગેંગસ્ટરક્રાઈમ સમાચારલોરેન્સ બિશ્નોઈ

