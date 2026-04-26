બદલાઈ જશે ગેસ સિલિન્ડર બુક કરવાના નિયમો ? 1 મેથી આ ફેરફારો લાગુ કરવાની તૈયારી
New Cylinder Booking Rules : મિડલ ઈસ્ટમાં હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ થવાના કારણે ક્રૂડ ઓઇલ અને ગેસનો પુરવઠો ખોરવાઈ રહ્યો છે. પરિણામે નજીકના ભવિષ્યમાં દેશમાં રાંધણ ગેસનું સંકટ વધુ ઘેરું બની શકે છે. પ્રવર્તમાન પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને ત્રણેય ઓઈલ કંપનીઓએ સિલિન્ડર બુકિંગ માટેના નિયમોમાં ફેરફાર કરવાની યોજના બનાવી છે, જે 1 મેથી અમલમાં આવે તેવી શક્યતા છે.
- ઓઈલ કંપનીઓ સિલિન્ડર બુકિંગ નિયમોમાં કરી શકે છે ફેરફાર
- ગેસના ભાવ અને પોલિસીમાં ફેરફાર 1 મેથી અમલમાં આવી શકે છે
- OTP-આધારિત ડિલિવરી સિસ્ટમ પણ કાયમી બનાવી શકાય છે
New Cylinder Booking Rules : દેશની ત્રણ ઓઈલ કંપનીઓ ઇન્ડેન, ભારત ગેસ અને એચપી ગેસ હાલમાં નવા નિયમો પર ચર્ચા કરી રહી છે. જો આ નવા નિયમો લાગુ કરવામાં આવે છે, તો તે દર મહિને ગેસ સિલિન્ડર બુક કરવા અને ડિલિવરીને અસર કરી શકે છે. તેથી ભારતીય નાગરિકોને આ નવા સિલિન્ડર બુકિંગ નિયમો માટે તૈયાર રહેવું પડશે.
દર મહિને ગેસના ભાવ બદલાશે
ગેસના ભાવ અને પોલિસીમાં ફેરફાર 1 મેથી અમલમાં આવી શકે છે. ગેસના ભાવ મહિનાના પહેલા દિવસે બદલી શકે છે. વધુમાં સિલિન્ડર બુકિંગ વચ્ચેનો અંતરાલ લંબાવી શકાય છે. નવા નિયમો હેઠળ જો તે 1 મે, 2026થી લાગુ કરવામાં આવે તો સિલિન્ડર બુકિંગ વચ્ચે 25 દિવસનો ફરજિયાત અંતર લાગુ કરી શકાય છે.
OTP-આધારિત ડિલિવરી સિસ્ટમ
OTP-આધારિત ડિલિવરી સિસ્ટમ પણ કાયમી બનાવી શકાય છે. આનો અર્થ એ થયો કે, 1 મે, 2026થી જ્યારે પણ સિલિન્ડર ડિલિવરી માટે મોકલવામાં આવશે, ત્યારે ગ્રાહકના રજિસ્ટર્ડ મોબાઇલ નંબર પર એક OTP મોકલવામાં આવશે. ગ્રાહક ડિલિવરી કર્મચારીઓને આ ચોક્કસ કોડ આપ્યા પછી જ સિલિન્ડર તેમને સોંપવામાં આવશે. જો આ પ્રક્રિયાનું પાલન કરવામાં નહીં આવે એટલે કે, જો કોડ આપવામાં નહીં આવે તો ગેસ સિલિન્ડર ડિલિવર કરવામાં આવશે નહીં.
ભારત અમેરિકાથી ખરીદી રહ્યું છે વધારાનો LPG
એવા અહેવાલ છે કે, ક્રૂડ ઓઈલના પુરવઠામાં વિક્ષેપને પગલે રાજ્ય સંચાલિત ઓઈલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ (OMCs) અમેરિકામાંથી વધારાનો LPG ખરીદી રહી છે, આ શિપમેન્ટ માટે ડિલિવરી જૂન અને જુલાઈ મહિનામાં આવવાની અપેક્ષા છે. ભારતને દરરોજ આશરે 80,000 ટન LPGની જરૂર પડે છે. જ્યારે દેશ હાલમાં સ્થાનિક સ્તરે દરરોજ 46,000 ટન LPGનું ઉત્પાદન કરે છે, તે બાકીની માંગને પહોંચી વળવા માટે આયાત પર આધાર રાખે છે.
આરબ રાષ્ટ્રોમાંથી 90% આયાત
પહેલાં ભારત તેના લગભગ 90% એલપીજી ગલ્ફ દેશો (જેમ કે યુએઈ, કતાર, સાઉદી અરેબિયા, વગેરે)માંથી મેળવતું હતું. જોકે, વ્યૂહાત્મક પરિવર્તનમાં, સરકારે હવે રસોઈ ગેસ આયાત કરવા માટે તેના સ્ત્રોતો છે. ભારત હવે ફક્ત આરબ રાષ્ટ્રો પાસેથી જ નહીં પરંતુ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ, નોર્વે, કેનેડા, અલ્જેરિયા અને રશિયામાંથી પણ એલપીજી ખરીદે છે. સપ્લાયર દેશોની યાદી જે પહેલા 10 હતી, હવે તે 15 દેશની થઈ ગઈ છે.
કેન્દ્ર સરકારના જણાવ્યા અનુસાર, આશરે 8,00,000 ટન એલપીજી આયાત કરવામાં આવ્યો છે. તાજેતરમાં 10 કાર્ગો જહાજો હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પાર કરીને ભારતમાં પહોંચ્યા આમાંથી નવ જહાજો રસોઈ ગેસ વહન કરતા હતા. ભારત સરકાર જનતાને સ્થળ ખરીદી પસંદ કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરી રહી છે. સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો આમાં જરૂરિયાત ઊભી થાય ત્યારે બજારમાંથી તાત્કાલિક ગેસ ખરીદવાનો સમાવેશ થાય છે. એક પ્રથા જે વર્તમાન પરિસ્થિતિમાં આવશ્યક બની ગઈ છે.
