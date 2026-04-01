Gas Cylinder Price Hike: 19 કિલોના કોર્મશિયલ ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં 195 રુપિયાનો વધારો, નાના ધંધાર્થીઓને મોટો ઝટકો

Commercial LPG Price Hike: મિડલ ઈસ્ટના સંઘર્ષની અસર ધીરે ધીરે ભારત પર વર્તાઈ રહી છે. 1 એપ્રિલ 2026 ના રોજથી કોર્મશિયલ એલપીજી સિલિન્ડરના ભાવમાં 195 રુપિયાનો વધારો ઝીંકાયો છે. નવા ભાવ આજથી જ લાગુ થઈ ચુક્યા છે. આ ભાવ વધારો નાના ધંધાર્થીઓ માટે મોટો ઝટકો છે.

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Apr 01, 2026, 10:18 AM IST
Commercial LPG Price Hike Today:  ઈરાન, ઈઝરાયલ અને અમેરિકા વચ્ચે ચાલતા યુદ્ધની અસર હવે લોકો પર થવા લાગી છે. જીવન જરૂરીયાતની વસ્તુઓની શોર્ટેજ તો નથી પણ તેના ભાવમાં વધારો થવા લાગ્યો છે. જેનો સૌથી મોટો ઝટકો છે 1 એપ્રિલ 2026 થી 19 કિલોના કોર્મશિયલ ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં 195.50 રુપિયાનો વધારો કરી દેવામાં આવ્યો છે. આ વધારા પછી કોર્મશિયલ ગેસ સિલિન્ડરના ભાવ 2000 ને પાર થઈ જશે.

નાના ધંધાર્થીઓ પર મોંઘવારીનો માર

મિડલ ઈસ્ટના સંઘર્ષની અસર નાના ધંધાર્થીઓની સાથે સામાન્ય લોકો પર મોંઘવારીના માર તરીકે પડી રહી છે. આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે કાચા તેલની કીંમતો વધી જતા કંપનીઓએ કોર્મશિયલ એલપીજી સિલિન્ડરના ભાવમાં 195.50 રુપિયાનો વધારો કરી દીધો છે. આ ભાવ વધારો 1 એપ્રિલ 2026 થી દેશભરમાં લાગુ થઈ જશે. જો કે હજુ સુધી ઘરેલુ ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં વધારો નથી થયો. 

કોર્મશિયલ ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં 195.50 રુપિયાનો વધારો

કોર્મશિયલ ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં 195.50 રુપિયાનો વધારો થતાં ખાણીપીણીના નાના-મોટા ધંધાર્થીઓની ચિંતા વધી છે. કારણ કે આ ભાવ વધારા પછી સિલિન્ડરના ભાવ 2000 રુપિયાથી વધી જશે. તેલ કંપની દ્વારા જાહેર કરેલા ભાવ અનુસાર દિલ્હીમાં 19 કિલોના ગેસ સિલિન્ડરના ભાવ હવે 2075.50 થઈ ગઈ છે. મહત્વપૂર્ણ છે કે આ પહેલા 1 માર્ચે પણ કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં 114 રુપિયાનો વધારો થયો હતો. 

19 કિલો ગેસ સિલિન્ડરના નવા ભાવ

1 એપ્રિલ 2026 થી દેશભરમાં ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં જે વધારો લાગુ થયો છે ત્યારબાદ દેશના મેટ્રો શહેરોમાં કોર્મિશયલ ગેસ સિલિન્ડરના નવા ભાવ નીચે દર્શાવ્યા અનુસાર રહેશે.

દિલ્હી 2078.50 રુપિયા
કલકત્તા 2208 રુપિયા
મુંબઈ 2031 રુપિયા
ચેન્નઈ 2246.50 રુપિયા

જેટ ફ્યૂલમાં અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો વધારો

ઉલ્લેખનીય છે કે ઈંડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન સહિતની સરકારી તેલ કંપનીઓ દર મહિનાની પહેલી તારીખે આંતરરાષ્ટ્રીય બેંચમાર્ક અને એક્સચેન્જ રેટના આધારે ATF અને LPG ના ભાવમાં ફેરફાર કરે છે. આજે 1 અપ્રિલ 2026 ના રોજ જે નવા રેટ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે તેમાં કોર્મશિયલ ગેસ સિલિન્ડરના ભાવ ઉપરાંત ATF રેટ પણ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. ATF એટલે કે એવિએશન ટર્બાઈન ફ્લૂ જેને સામાન્ય ભાષામાં જેટ ફ્યૂલ કહેવામાં આવે છે તેમાં પણ અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો વધારો થયો છે. એટીએફની કીંમતો 2 લાખને પાર થઈ ચુકી છે. 

ડોમેસ્ટીક એરલાઈન્સ માટે ફ્યૂલનો નવો રેટ

દિલ્હી - 207341.22 
કલકત્તા - 205955.33
મુંબઈ - 194968.67
ચેન્નઈ - 214597.66

જેટ ફ્યુલના ભાવમાં થયેલા તોતિંગ વધારા પછી ડોમેસ્ટિક ફ્લાઈટના ભાડામાં પણ વધારો થાય તો નવાઈ નહીં. 
 

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

