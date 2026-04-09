LPG Crisis: યુદ્ધવિરામ પછી પણ સસ્તા નહીં થાય ગેસ અને પેટ્રોલ-ડિઝલ... જાણો ક્યારે મળશે રાહત ?
LPG Crisis: ઈરાનમાં યુદ્ધ વિરામ પછી લોકો આશા રાખી રહ્યા છે કે ભારતમાં જે બાટલાઓ ટાઈમપર નથી મળી રહ્યા તેમજ જે પેટ્રોલ-ડિઝલના ભાવમાં વધારો થયો છે, તેમાંથી ક્યારે રાહત મળશે, તેના પર એક્સપર્ટે જણાવ્યું છે.
LPG Crisis: 8 એપ્રિલે ઈરાન યુદ્ધમાં યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે યુદ્ધવિરામની જાહેરાત કર્યા પછી, એવી આશા હતી કે તેલ અને ગેસના ભાવમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થશે. જો કે, શરૂઆતની રાહત છતાં, વાસ્તવિકતા અલગ છે. એક્સપર્ટ કહે છે કે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ખુલ્યા પછી પણ, ભાવ તાત્કાલિક સામાન્ય નહીં થાય, અને અછત દૂર થવામાં મહિનાઓ લાગી શકે છે.
યુદ્ધવિરામ પછી ભાવ ઘટ્યા, પરંતુ સંપૂર્ણ રાહત નહીં
યુદ્ધવિરામની જાહેરાત પછી વૈશ્વિક ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ ઘટ્યા હતા. બ્રેન્ટ ક્રૂડ આશરે 15-16 ટકા ઘટીને લગભગ 93.73 ડોલર પ્રતિ બેરલ થયું હતું, જે અગાઉ 110-120 ડોલર સુધી પહોંચ્યું હતું. વેસ્ટ ટેક્સાસ ઇન્ટરમીડિયેટ (WTI) પણ લગભગ 94.52 ડોલર પર આવી ગયું.
કુદરતી ગેસના ભાવમાં પણ આશરે 5 ટકા ઘટાડો થયો હતો, પરંતુ ભારતમાં તેની અસર મર્યાદિત હોય તેવું લાગે છે. વાણિજ્યિક LPG કંઈક અંશે સસ્તું થયું છે, જ્યારે સ્થાનિક સિલિન્ડરના ભાવમાં હજુ સુધી કોઈ નોંધપાત્ર રાહત જોવા મળી નથી.
અછત પૂરી થઈ નથી, પુરવઠા શૃંખલાઓ હજુ પણ પ્રભાવિત
એક્સપર્ટના મતે, આ ઘટાડો ફક્ત પ્રારંભિક રાહત છે. વાસ્તવિક સમસ્યા પુરવઠા શૃંખલામાં રહેલી છે, જે યુદ્ધથી ગંભીર રીતે પ્રભાવિત થઈ છે. પર્સિયન ગલ્ફમાં ઘણા તેલ અને ગેસ ક્ષેત્રો, રિફાઇનરીઓ અને સ્ટોરેજ પ્લાન્ટ્સને નુકસાન થયું છે.
ખાસ કરીને, કતરનું રાસ લાફાન ગેસ હબ, જે વૈશ્વિક LNG પુરવઠાનો મોટો હિસ્સો પૂરો પાડે છે, તે હાલમાં સંપૂર્ણ ક્ષમતા પર કામ કરી શકતું નથી. પરિણામે, ભારત જેવા દેશોમાં અછત ચાલુ રહી શકે છે, જે મધ્ય પૂર્વમાંથી તેમની LPG જરૂરિયાતોનો 60 ટકા પૂર્ણ કરે છે.
હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ખુલ્યા પછી પણ સમસ્યાઓ કેમ ચાલુ?
હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ખુલવું એ એક સકારાત્મક પગલું છે, પરંતુ તે તાત્કાલિક સમગ્ર સિસ્ટમને ફરી કાર્ય કરતી કરી શકશે નહીં. યુદ્ધને કારણે પાઇપલાઇન્સ, તેલના કુવાઓ અને રિફાઇનરીઓને નુકસાન થયું છે. રસ્તામાં હજારો ટેન્કર ફસાયેલા છે, અને ઘણી જગ્યાએ સમારકામ બાકી છે. ઉર્જા એજન્સીઓ અનુસાર, ઉત્પાદન ફરી શરૂ કરવામાં અને બેકલોગને સાફ કરવામાં લાંબો સમય લાગશે. આ જ કારણ છે કે કિંમતોમાં રિસ્ક પ્રીમિયમ રહેશે.
સંપૂર્ણ રાહત ક્યારે પ્રાપ્ત થશે?
એક્સપર્ટનો અંદાજ છે કે તેલ અને ગેસનો પુરવઠો સંપૂર્ણપણે સામાન્ય થવામાં ત્રણથી છ મહિના કે તેથી વધુ સમય લાગી શકે છે. જ્યારે કેટલાક ઉત્પાદન ટૂંક સમયમાં ફરી શરૂ થઈ શકે છે, ત્યારે સમગ્ર સપ્લાય ચેઇનને પુનઃસ્થાપિત કરવામાં સમય લાગશે. અહેવાલો સૂચવે છે કે ટેન્કરોમાં ફસાયેલા લાખો બેરલ તેલને એશિયન બજારો સુધી પહોંચવામાં અઠવાડિયા લાગી શકે છે. કતાર અને યુએઈમાં પ્લાન્ટનું સમારકામ પણ એક લાંબી પ્રક્રિયા છે.
