ગુજરાત સહિત દેશમાં બંધ થઈ શકે છે હોટલ તથા રેસ્ટોરન્ટ, ઉદ્યોગો પર પણ પડશે અસર, ગેસની અછતે સંકટ વધાર્યું
LPG Gas Shortage in India: ઈરાન-ઇઝરાયલ જંગ વચ્ચે ગેસની સપ્લાય પર અસર પડી રહી છે. કોમર્શિયલ એલપીજી સિલિન્ડરની અચાનક અછતની અસર અનેક સેક્ટરો પર પણ પડી રહી છે. ગુજરાતમાં પણ હોટલ-રેસ્ટોરન્ટ્સ અને ઉદ્યોગો પર તેની અસર પડી રહી છે.
- મિડલ ઈસ્ટના તણાવની ભારતમાં સૌથી મોટી અસર
- ગેસની સપ્લાયમાં મુશ્કેલી, હોટલ-રેસ્ટોરન્ટ પર પડશે સૌથી અસર
- ગુજરાતમાં અનેક ઉદ્યોગો થઈ શકે છે બંધ
Iran-Israel War: અમેરિકા-ઈઝરાયલ અને ઈરાન વચ્ચે યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે. યુદ્ધને કારણે મિડલ ઈસ્ટમાં તણાવ વધી ગયો છે. તેની અસરને કારણે વૈશ્વિક સ્તર પર ક્રૂડ ઓયલની કિંમતો 100 ડોલર પ્રતિ બેરલને પાર પહોંચી ગઈ છે. મુંબઈ, ચેન્નઈ, હૈદરાબાદ અને બેંગલુરૂ જેવા મોટા શહેરોમાં બુકિંગ ગેસ કે એલપીજીના કોમર્શિયલ ઉપભોગકર્તા અને ગુજરાતના મોરબીમાં ટાઇલ્સ અને સિરામિક બનાવનારી ઈન્ડસ્ટ્રીને ગેસની અછતનો ડર લાગવા લાગ્યો છે.
ગેસ સિલિન્ડરોની અછત
સરકારે રિફાઇનર અને ફ્યુલ રિટેલર્સને પહેલા ઘરોમાં ગેસ સિલિન્ડર પહોંચાડવા માટે પ્રાથમિકતા આપવાનું કહ્યું છે. તેના કારણે હોટલો અને રેસ્ટોરન્ટ્સને મળનાર 19 કિલોના કોમર્શિયલ સિલિન્ડરોની સપ્લાયમાં કાપ મુકવામાં આવ્યો છે. તેવામાં મોટા શહેરોમાં કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડરોની અછત જોવા મળી રહી છે. કોમર્શિયલ એલપીજી સિલિન્ડરની અચાનક અછતે હોસ્પિટલ સેક્ટરને પણ ચિંતામાં મુકી દીધું છે.
મહારાષ્ટ્ર અને કર્ણાટકમાં રેસ્ટોરન્ટ એસોસિએશને ચેતવણી આપી છે કે જો સપ્લાય યોગ્ય ન થઈ તો થોડા દિવસમાં ભોજનની દુકાનો બંધ થઈ શકે છે. ઈન્ડસ્ટ્રીના પ્રતિનિધિઓનું કહેવું છે કે અછતની અસર મુંબઈ અને બેંગલુરૂમાં જોવા મળી રહી છે.
બંધ થવાની સ્થિતિમાં રેસ્ટોરન્ટ્સ
મીડિયા રિપોર્ટ્સ પ્રમાણે ઈન્ડિયા હોટલ્સ એન્ડ રેસ્ટોરન્ટ્સ એસોસિએશનના પ્રમુખ વિજય શેટ્ટીએ કહ્યુ કે અછત ઝડપથી ફેલાઈ રહી છે અને જલ્દી આ સેક્ટર ઠપ્પ થઈ શકે છે.
તેમણે કહ્યું- જો આ અછત યથાવત રહી તો આગામી બે દિવસમાં મુંબઈના બધા રેસ્ટોરન્ટ્સ બંધ કરી દેવામાં આવશે. તેમણે કહ્યું કે એસોસિએશને કેન્દ્રીય પેટ્રોલિયમ મંત્રી હરદીપ સિંહ પુરીને પત્ર લખ્યો છે અને મહારાષ્ટ્રના સિવિલ સપ્લાય મંત્રી છગન ભુજબલના સંપર્કમાં પણ છે. રેસ્ટોરન્ટ માલિકોનું કહેવું છે કે રવિવારથી કોમર્શિયલ એલપીજી સપ્લાયમાં ઘટાડો થયો છે, જ્યારે ઘરેલું સિલિન્ડરોની ડિલીવરી બુકિંગ બાદ બેથી આઠ દિવસમાં થઈ રહી છે.
ગુજરાતમાં પણ થશે અસર?
ગેસ સિલિન્ડરમાં અછતની અસર ગુજરાતમાં પણ થઈ શકે છે. ગુજરાતના મોટા શહેરોમાં હોટલ રેસ્ટોરન્ટો પર તેની અસર થઈ શકે છે. આ સિવાય મોરબીના સિરામિક અને ટાઈલ્સ ઉદ્યોગ પર તેની મોટી અસર થઈ શકે છે. જો ગેસની સપ્લાયમાં અછત યથાવત રહી તો ઘણા ઉદ્યોગો બંધ થઈ શકે છે. ગુજરાતમાં અનેક ઉદ્યોગો એવા છે જેને દરરોજ ગેસની જરૂર પડે છે, તેવામાં આ સંકટ આર્થિક નુકસાન કરાવી શકે છે.
