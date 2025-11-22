Prev
ભારતનું એકમાત્ર રાજ્ય જે કહેવાય છે 'મીઠાનો સમ્રાટ', અર્થવ્યવસ્થામાં પણ નોંધપાત્ર યોગદાન

જરા વિચારી જુઓ કે તમારા ભોજનમાં જો મીઠું ન હોય તો શું તમે તે ખાઈ શકશો? સ્વાદની મજા આવશે? સ્પષ્ટ છે કે જરાય નહીં આવે. મીઠા વગર તો ભોજનનું અસ્તિત્વ જ ન હોય. કરોડો ભારતીયોની રોજની રસોઈનો અસલ આધાર મીઠું છે. 

Nov 22, 2025

શું તમે જાણો છો કો ભારતમાં સૌથી વધુ મીઠા નું ઉત્પાદન ક્યાં થાય છે? સૌથી વધુ મીઠાના ઉત્પાદન થવાના કારણે તેને મીઠાનો સમ્રાટ પણ કહે છે. આ રાજ્યનું નામ છે આપણું ગરવી ગુજરાત. જી હા...દેશના કુલ મીઠાના ઉત્પાદનમાં 75થી 80 ટકાની ભાગીદારી એકલા ગુજરાતની છે. કચ્છ, સૌરાષ્ટ્ર, ભાવનગર, પોરબંદર અને સુરતના વિસ્તૃત કાંઠા વિસ્તારોમાં ફેલાયેલા મીઠાના અગરો દુનિયાના સૌથી મોટા મીઠા ઉત્પાદન બેલ્ટોમાં ગણાય છે. સૂકું હવામાન, ખુબ તડકો અને લાંબા દરિયાકાંઠાને કારણે ગુજરાતને મીઠા ઉત્પાદન માટે આદર્શ બનાવે છે. 

દુનિયામાં પણ સૌથી વધુ મીઠું નિકાસ ગુજરાત કરે
ભારતનું વાર્ષિક મીઠા ઉત્પાદન લગભગ 3 કરોડ ટન (30 મિલિયન ટન) આસપાસ ગણાય છે. તેમાંથી લગભગ 2.2 કરોડ ટન મીઠું ગુજરાત જ પેદા કરે છે. ઉત્પાદનનો આટલો મોટો હિસ્સો ઘરેલુ જરૂરિયાતો તો પૂરી કરે જ છે પરંતુ સાથે સાથે ભારતને દુનિયાના મુખ્ય મીઠા નિકાસકારોમાં પણ સામેલ કરે છે. ગુજરાતની આ રણનીતિક ક્ષમતા દેશના ખાદ્ય ઉદ્યોગ અને રસાયણ સેક્ટર માટે કરોડરજ્જુ સમાન છે. 

દેશના દરેક રાજ્યમાં ગુજરાતી મીઠાની બોલબાલા
ગુજરાતમાં ઉત્પાદિત મીઠું ઉત્તર ભારતના બજારોથી લઈને દક્ષિણ ભારતના પ્રોસેસિંગ યુનિટ્સ સુધી દેશના લગભગ દરેક રાજ્યમાં જાય છે. આ ઉપરાંત અહીંથી મીઠું બાંગ્લાદેશ, જાપાન, દક્ષિણ કોરિયા, વિયેતનામ, ઈન્ડોનેશિયા અને મધ્ય પૂર્વના દેશોને પણ નિકાસ કરાય છે. મીઠાની સાથે સાથે સોડા એશ, ક્લોરીન, અને ડિટર્જન્ટ ઈન્ડસ્ટ્રીમાં ઉપયોગમાં લેવાતું ઔદ્યોગિક મીઠું પણ અહીંથી મોટા પાયે મોકલવામાં આવે છે. 

રાજ્યને દર વર્ષે મળે છે કરોડોની રેવન્યૂ
મીઠાનો ઉદ્યોગ ગુજરાતની અર્થવ્યવસ્થામાં મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપે છે. અનુમાન છે કે મીઠું ઉત્પાદન અને તે સંલગ્ન ઉદ્યોગોથી ગુજરાતને દર વર્ષે હજારો કરોડ રૂપિયાના પ્રત્યક્ષ પરોક્ષ રાજસ્વ મળે છે. તે સંલગ્ન પરિવહન, પેકેજિંગ, પ્રોસેસિંગ અને નિકાસ ક્ષેત્ર પણ મજબૂત હોય છે. ગુજરાતનો મીઠાનો વેપાર ફક્ત ખાણો કે અગરો પૂરતું મર્યાદિત નથી સ હવે તો તે એક વિશાળ આર્થિક નેટવર્ક બની ચૂક્યું છે. 

લાખો પરિવારોની ચાલે છે રોજી રોટી
રોજગારની રીતે જોઈએ તો પણ ગુજરાતની કાયા પલટ કરનારી ઈન્ડસ્ટ્રી છે. કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્રના મોટા ભાગોમાં કામ કરતા એકથી દોઢ લાખ મજૂરો સીધી રીતે મીઠા ઉત્પાદન સાથે જોડાયેલા છે. આ ઉપરાંત ટ્રક ડ્રાઈવર, મશીન ઓપરેટર, મજૂર પરિવાર, પોર્ટ કર્મચારી અને માર્કેટિંગ-લોજિસ્ટિક સેક્ટરના લોકો પણ આ ઉદ્યોગ પર નિર્ભર છે. મૌસમી ઉત્પાદન સમયે મજૂરોની સંખ્યા વધી જાય છે. ગામડા-કસ્બાની સ્થાનિક અર્થવ્યવસ્થા તેનાથી ચાલતી રહે છે. 

કેવી રીતે થાય છે સફેદ મીઠાનું ઉત્પાદન?
મીઠાના ઉત્પાદનની પ્રક્રિયા જેટલી સરળ દેખાય છે એટલી જ મહેનત અને ધૈર્યવાળી હોય છે. સમુદ્રના પાણીને લાંબા લાંબા અગરોમાં ભરીને સૂરજની ગરમીથી ધીરે ધીરે સૂકવવામાં આવે છે. પાણીની વરાળ બન્યા બાદ સપાટી પર ક્રિસ્ટલ બનવા લાગે છે જેને મજૂરો ભેગું કરે છે. ત્યારબાદ મીઠાને ધોઈને, સૂકવીને તથા છાંટીને બજારમાં મોકલવામાં આવે છે. અગરોમાં ફેલાયેલા સફેદ ક્રિસ્ટલ જોવામાં ભલે સુંદર લાગતા હોય પરંતુ તેને તૈયાર  કરવામાં મહિનાઓની મહેનત અને અનુકૂળ હવામાનની જરૂર પડે છે. 

દેશની અર્થવ્યવસ્થામાં ગુજરાતી મીઠું
બધુ મળીને ગુજરાતનું મીઠું ભારતના રસોડાઓમાં જ નહીં પરંતુ ઉદ્યોગ, વેપાર અને આર્થિક વિકાસનો પણ આધાર છે. જો આ રાજ્ય મીઠા ઉત્પાદનમાંથી હાથ ખેંચી લે તો માત્ર સ્વાદ જ બગડશે એવું નહીં પરંતુ દેશના અનેક ઉદ્યોગો અને રોજગાર સ્ત્રોતો ઉપર પણ અસર પડશે. આથી એવું કહેવાય છે કે ગુજરાતનું મીઠું ફક્ત ખાવામાં જ નહીં પરંતુ ભારતની અર્થવ્યવસ્થામાં પણ ભળેલું છે. 

