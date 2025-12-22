ગીઝરનો ઉપયોગ કરનારા સાવધાન ! પતિ-પત્નીનું મોત... ભૂલથી પણ ન કરો આ ભૂલ
Geyser User: હાલ દેશમાં ભારે ઠંડી પડી રહી છે, ત્યારે મોટા ભાગના લોકો ગરમ પાણી કરવા માટે ગીઝરનો ઉપયોગ કરતા હોય છે, ત્યારે ગીઝરનો એક ભયાનક કિસ્સો સામે આવ્યો છે. ગીઝરના કારણે એક દંપત્તીનું નિધન થયું છે. એક વસાહતમાં ગીઝરથી એક સરકારી કર્મચારી અને તેની પત્નીનું મોત થયું. સોમવારે એક પોલીસ અધિકારીએ આ માહિતી આપી.
Geyser User: ઉત્તર પ્રદેશના પીલીભીત જિલ્લાની એક વસાહતમાં ગીઝરમાંથી ગેસ લીક થવાથી એક સરકારી કર્મચારી અને તેની પત્નીનું ગૂંગળામણથી મૃત્યુ થયું. એક પોલીસ અધિકારીએ સોમવારે આ માહિતી આપી.
બાથરૂમમાં પતિ-પત્નીના મૃતદેહ મળી આવ્યા
અધિક પોલીસ અધિક્ષક વિક્રમ દહિયાએ જણાવ્યું કે ગુરુકુલ પુરમ વિસ્તારમાં એક ઘરની અંદર બાથરૂમમાં પતિ-પત્નીના મૃતદેહ મળી આવ્યા હોવાની માહિતી મળ્યા બાદ, પોલીસ ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી અને બાથરૂમનો દરવાજો તોડીને મૃતદેહો બહાર કાઢ્યા.
જિલ્લા ગ્રામીણ વિકાસ એજન્સીમાં કર્મચારી
તેમણે કહ્યું કે મૃતકોની ઓળખ હરજિંદર (42) અને તેની પત્ની રેણુ સક્સેના (40) તરીકે થઈ છે. અધિકારીએ જણાવ્યું કે હરજિંદર વિકાસ ભવનમાં સ્થિત જિલ્લા ગ્રામીણ વિકાસ એજન્સીમાં વર્ગ IV નો કર્મચારી હતો. દહિયાએ જણાવ્યું કે પડોશીઓની પૂછપરછ કરતાં જાણવા મળ્યું કે રેણુનો હાથ તાજેતરમાં જ તૂટી ગયો હતો અને હરજિંદર તેની સંભાળ રાખી રહ્યો હતો.
બાથરૂમમાં તેની પત્નીને સ્નાન કરાવી રહ્યો હતો
તેમણે કહ્યું કે રવિવારે મોડી સાંજે હરજિંદર બાથરૂમમાં તેની પત્નીને સ્નાન કરાવી રહ્યો હતો, અને એવી શંકા છે કે ગીઝરમાંથી નીકળતા ગેસને કારણે બાથરૂમમાં ઓક્સિજનનો અભાવ થયો હતો, જેના કારણે તેમના મૃત્યુ થયા હતા. અધિકારીએ જણાવ્યું કે બંને મૃતદેહોને પોસ્ટમોર્ટમ તપાસ માટે મોકલવામાં આવ્યા છે.
