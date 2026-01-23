ગાઝિયાબાદ To ગુજરાત : 17 વર્ષ પહેલા ચોરાયેલી હાથિણીનું ગુજરાત કનેક્શન ખૂલ્યું, તપાસ માટે ટીમ દોડતી થઈ
Stolen Female Elephant Gujarat Connection : 17 વર્ષ પહેલા ચોરી થયેલી એક હાથિણીની ફરિયાદ પર પોલીસે કોઈ કાર્યવાહી ન કરી, તો માલિકે જાતે જ શોધ લગાવી. સુરાગ મળતા જ કોર્ટ પહોંચ્યો, ત્યારે હાથિણી શોધ માટે ગુજરાત આવશે ગાઝિયાબાદ પોલીસ
Trending Photos
Ghaziabad Police : ગાઝિયાબાદથી 17 વર્ષ પહેલા ચોરી થયેલી એક હાથિણીનું ગુજરાત કનેક્શન સામે આવ્યું છે. માલિકને સુરાગ મળતા જ તેણે કોર્ટના દરવાજા ખખડાવ્યા. જેના બાદ કોર્ટના આદેશને પગલે ગાઝિયાબાદ પોલીસ ગુજરાત આવશે.
દિલ્હીથી અડીને આવેલા ગાઝિયાબાદ જિલ્લામાં એક અનોખી ચોરીની ઘટના બની હતી, જેણે પોલીસની કામગીરી પર સવાલો કર્યા હતા. અહીં 17 વર્ષ પહેલા એક હાથિણીની ચોરી ઈથ હતી. જેની ફરિયાદ માટે માલિકે પોલીસના દરવાજા ખખડાવ્યા હતા. પરંતુ પોલીસ દ્વારા આ બાબતની કોઈ ગંભીર નોંધ લેવાઈ ન હતી. પરંતું બીજી તરફ, હાથિણીનો માલિક તેની શોધ માટે બેસી ન રહ્યો. તેણે આખા દેશમાં શોધ લગાવી હતી. આખરે તેને માલૂમ પડ્યું કે હાથિણી ક્યા છે અને તેણે ન્યાય માટે કોર્ટના દરવાજા ખખડાવ્યા છે. હવે આ હાથિણીને શોધવા માટે ગાઝિયાબાદ પોલીસ ગુજરાત આવશે.
વાત એમ છે કે, ગાઝિયાબાદા અસાલતપુરમાં રહેતા ગય્યૂર અલીએ વર્ષ 2000 માં બિહારના સોનપુર મેળામાંથી અઢી લાખની કિંમતમાં એક હાથિણી ખરીદી હતી. ગય્યુરના કહેવા અનુસાર, વર્ષ 2008 માં જાન્યુઆરીના મહિનામાં અચાનક હાથિણીની ચોરી થઈ હતી. તે સમયે તે પોલીસ સ્ટેશન ગયો હતો, પરંતું ત્યારે કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં આવી ન હતી.
પોલીસ તરફથી કોઈ મદદ ન મળતા ગય્યુરે જાતે જ હાથિણીની શોધ લગાવવાનું નક્કી કર્યું હતું. તેણે આખા દેશમાં શોધ ચલાવી હતી. જેમાં તેને જમ્મુ-કાશ્મીરથી મોટા અપડેટ માલૂમ પડ્યા. જે લોકોની પાસે હાથિણી હતી, તેઓએ ગય્યૂરને ધમકી આપીને ત્યાંથી ભગાડી દીધું હતું. તેના બાદ પીડિતે 6 ઓક્ટોબર, 2022 માં અદાલતના દરવાજા ખખડાવ્યા હતા. પરંતુ નીચલી અદાલતે તેની અરજી નકારી કાઢી હતી.
આ બાદ પીડિતે ફરીથી કોર્ટમાં અરજી કરી હતી. અદાલતના નિર્દેશ પર નીચલી અદાલતને અરજી દાખલ કરવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો. તેના બાદ જમ્મુ-કાશ્મીરના નરવાલ મંડીના નિવાસી લક્ષ્મણ અને લક્કીની વિરુદ્ધ કેસ કરવામાં આવ્યો.
પીડિતની ફરિયાદ અનુસાર, લક્ષ્મણ અને લકીને હાથિણીની સારસંભાળ માટે રાખવામાં આવ્યા હતા. થોડા સમય સુધી બંનેએ જવાબદારી સંભાળી હતી, પરંતુ બાદમાં હાથિણીને લઈને ફરાર થઈ ગયા હતા. પોલીસનું કહેવું છે કે, હાથિણીનો ચોરીનો કેસ 27 સપ્ટેમ્બર, 2025 ના રોજ અદાલતના આદેશ પર દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો. હવે તપાસમાં સામે આવ્યું કે, હાથિણી હાલ ગુજરાતના એક મોટા પાર્કમાં છે. હવે હાથિણીની શોધમાં ગાઝિયાબાદ પોલીસ ગુજરાત આવી શકે છે.
આ કેસની તપાસ કરી રહેલા શાલીમાર ગાર્ડન એસીપી અતુલ કુમાર સિંહે જણાવ્યું હતું કે, તપાસમાં નવો વળાંક આવ્યો છે. ચોરાયેલો હાથિણી હાલમાં ગુજરાતના એક મોટા પાર્કમાં હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. પીડિત ગાયુર અલીએ પણ આ માહિતીની પુષ્ટિ કરી છે. તપાસકર્તાએ હવે ઉચ્ચ અધિકારીઓ પાસેથી હાથીને શોધવા અને તપાસ કરવા માટે ગુજરાત જવાની પરવાનગી માંગી છે. પરવાનગી મળ્યા પછી અમારી પોલીસ ટીમ રવાના થશે. આ મામલો સમગ્ર વિસ્તારમાં ચર્ચાનો વિષય બની ગયો છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે