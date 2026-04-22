બુલાતી હૈ મગર જાને કા નહીં... યુવતીએ પહેલા BFને ઘરે બોલાવ્યો, આંખો પર બાંધી પટ્ટી અને પછી ભયાનક કાવતરાને આપ્યો અંજામ
Murder in Bengaluru: બેંગલુરુમાં એક ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે જ્યાં એક 27 વર્ષીય યુવતીએ તેના બોયફ્રેન્ડને લગ્નની ના પાડવા બદલ આંખે પટ્ટી બાંધી, ખુરશી સાથે જકડીને જીવતો સળગાવી દીધો હતો. જાણો સમગ્ર ઘટના વિશે વિગતવાર.
- બેંગલુરુમાં યુવતીએ BFને ઘરે બોલાવી મોતને ઘાટ ઉતાર્યો
- સંબંધોમાં શંકાએ લીધો યુવાનનો જીવ
- પ્લાનિંગ જોઈ પોલીસ પણ ચોંકી ઉઠી
Murder in Bengaluru: બેંગલુરુથી એક અત્યંત સનસનીખેજ અને હૃદય કંપાવી દે તેવી ઘટના સામે આવી છે, જ્યાં એક યુવતીએ તેના જ બોયફ્રેન્ડની નિર્મમતાથી હત્યા કરી નાખી. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, આરોપી મહિલાએ તેના પ્રેમીને ઘરે બોલાવ્યો, તેની આંખો પર પટ્ટી બાંધી તેને ખુરશી સાથે બાંધી દીધો અને ત્યારબાદ તેને જીવતો સળગાવી દીધો. આ ઘટનાએ સમગ્ર વિસ્તારમાં ફફડાટ ફેલાવી દીધો છે અને સંબંધોમાં વધતી હિંસા અંગે ગંભીર સવાલો ઉભા કર્યા છે.
સંબંધોમાં ખટાશ અને શંકા
રિપોર્ટ અનુસાર, બન્નેની ઉંમર આશરે 27 વર્ષ હતી અને તેઓ એક જ ટેલિકોમ સ્ટોરમાં કામ કરતા હતા. બન્ને છેલ્લા એક વર્ષથી રિલેશનશિપમાં હતા, પરંતુ છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી યુવતીને લાગતું હતું કે તેનો બોયફ્રેન્ડ તેને નજરઅંદાજ કરી રહ્યો છે અને લગ્નથી બચી રહ્યો છે. આ વાતથી નારાજ થઈને તેણે આ ભયાનક કાવતરાને અંજામ આપવાની યોજના બનાવી હતી.
વિદેશી સ્ટાઈલમાં પ્રપોઝ કરવાનું બહાનું
ઘટનાના દિવસે મહિલાએ તેના બોયફ્રેન્ડને ઘરે બોલાવ્યો જ્યારે ઘરે અન્ય કોઈ હાજર નહોતું. પહેલા બન્ને વચ્ચે સામાન્ય વાતચીત થઈ, પછી તેણે યુવકની આંખો પર પટ્ટી બાંધી દીધી અને તેને ખુરશી સાથે બાંધવાનું શરૂ કર્યું. જ્યારે યુવકે વિરોધ કર્યો તો મહિલાએ કહ્યું કે, તે તેને વિદેશમાં ચાલી રહેલા ટ્રેન્ડ અનુસાર 'સરપ્રાઈઝ પ્રપોઝલ' આપવાની છે. આ પછી તેણે અગાઉથી લાવેલું જ્વલનશીલ પ્રવાહી તેના પર રેડ્યું અને આગ લગાવી દીધી.
પોલીસે કાર્યવાહી હાથ ધરી
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, આરોપી મહિલાએ આ આખી ઘટનાને કેમેરામાં રેકોર્ડ પણ કરી અને યુવકને સળગતો જોતી રહી. થોડા સમય બાદ યુવકનું ઘટનાસ્થળે જ મોત નીપજ્યું. પોલીસે મહિલાની ધરપકડ કરી લીધી છે અને પૂછપરછ દરમિયાન તેણે પોતાનો ગુનો કબૂલી લીધો છે. અધિકારીઓનું કહેવું છે કે, હત્યાનું કારણ પ્રેમ સંબંધોમાં તણાવ અને ઉપેક્ષાની લાગણી હતી. ઇન્ટરનેટ યુઝર્સ પણ આ ઘટના વિશે ખૂબ ચર્ચા કરી રહ્યા છે અને અનેક પ્રતિક્રિયાઓ આપી રહ્યા છે.
