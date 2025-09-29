Prev
રાતના અંધારામાં ગરબા રમીને પરત ફરેલી એકલી યુવતીને જોઈ રેપિડો રાઈડરે જે કર્યું, તેના વખાણ આખા દેશમાં થયા!

Girl Applauds Rapido Rider Video: ગરબા નાઈટ પછી એક છોકરી એકલી સુમસાન રસ્તા પર ઉભી હતી. રેપિડો રાઈડરે જે કર્યું તે તેના ઉછેર વિશે ઘણું બધું કહી જાય છે!

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Sep 29, 2025, 01:24 PM IST

Trending News ; ગરબા નાઈટ પરથી પરત ફરેલી એક યુવતી એકલી હતી, ત્યારે રેપિડો રાઈડરે તેની મદદ કરી. યુવતીએ રેપિડો રાઈડરની મદદ વિશે શેર કરેલા વીડિયો બાદ હવે ઈન્ટરનેટ યુઝર્સ આ રાઈડરની પ્રશંસા કરી રહ્યાં છે. 

હાલ એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો છે, અને લોકો તેની પ્રશંસા કરી રહ્યાં છે. ગરબા નાઈટ પરથી પરત ફરતી એક છોકરી તેના ફ્લેટમેટની રાહ જોઈ રહી હતી. મોડી રાત્રે સુમસાન રસ્તા પર છોકરીને એકલી જોઈને, રેપિડો રાઈડરે તેની મદદ કરી, આ જોઈ દરેક ઈન્ટરનેટ યુઝર તેની પ્રશંસા કરી રહ્યાં છે. છોકરીએ એક વીડિયો પણ બનાવ્યો, જે સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો છે.

સામાજિક જીવનમાં વ્યક્તિનું વર્તન તેમના ઉછેરને પ્રતિબિંબિત કરે છે. રાત્રિના અંધારામાં એકલી છોકરીને જોઈને, રેપિડો રાઈડરે જે કર્યું તે ફક્ત એક સજ્જન વ્યક્તિ જ કરી શકે છે. સામાન્ય રીતે, રેપિડો રાઈડર્સ તેમની રાઈડ પૂરી કરે છે અને તરત જ સ્થળ છોડી દે છે. પરંતુ જ્યારે કોઈ છોકરી મોડી રાત્રે ગરબા નાઈટ પરથી પાછી આવે છે, ત્યારે તેની પાસે તેના ફ્લેટની ચાવી હોતી નથી. તેને એકલી છોડવાને બદલે, રેપિડો રાઈડર તેની સાથે રહે છે. આવી સ્થિતિમાં, રેપિડો રાઈડર તેની મદદ કરે છે. તે એટલી પ્રભાવિત થઈ છે કે તે તરત જ એક વીડિયો બનાવે છે અને તેના વખાણ કરવાનું શરૂ કરે છે. આ વીડિયો હવે ઓનલાઈન વાયરલ થઈ ગયો છે, જેના પર અસંખ્ય ટિપ્પણીઓ આવી રહી છે.

 

— Sakshi (@333maheshwariii) September 26, 2025

રાતનો સમય છે...
વીડિયોમાં યુવતી કહી રહી છે કે, ‘હું હમણાં જ ગરબા નાઈટથી પાછી આવી છું, અને મારી પાસે મારા ફ્લેટની ચાવી નથી, અને તમે જોઈ શકો છો કે વાતાવરણ ખૂબ જ શાંત થઈ ગયું છે. લગભગ મધ્યરાત્રિ થઈ ગઈ છે, અને હું રાહ જોઈ રહી હતી. પરંતુ રેપિડો ડ્રાઇવરે કહ્યું, 'મેડમ, હું તમારા મિત્રની આવવા સુધી તમારી સાથે રહીશ. ચિંતા ના કરો.’

આ ખરેખર એક અદ્ભુત વાત છે. કારણ કે માનવતા હજુ પણ જીવંત છે. આ ટૂંકી, 22-સેકન્ડની ફૂટેજ આ સાથે સમાપ્ત થાય છે. પરંતુ રેપિડો ડ્રાઇવરની માનવતા જોઈને, દરેક વ્યક્તિ તેના ચાહક બની જાય છે, અને વપરાશકર્તાઓ આ વાયરલ વીડિયો પર ઉત્સાહપૂર્વક પ્રતિક્રિયા આપી રહ્યા છે.

રસ્તો ઓછો એકલો લાગ્યો!
આ વિડિઓ પોસ્ટ કરતી વખતે, @333maheshwariiii નામના X વપરાશકર્તાએ લખ્યું- 'તમારા કારણે, તે રસ્તો ઓછો એકલો લાગ્યો.' આ હેન્ડલ ઉપરાંત, આ વિડિઓ ઇન્સ્ટાગ્રામથી લઈને Reddit અને X સુધીના ઘણા હેન્ડલ દ્વારા શેર કરવામાં આવી છે. તેને લાખો વ્યૂઝ અને ઘણી સારી પ્રતિક્રિયાઓ મળી છે.

સજ્જનો આ રીતે છે...
યુઝર્સ ટિપ્પણી વિભાગમાં રેપિડો વાળાના આ વીડિયો પર ઉત્સાહપૂર્વક પ્રતિક્રિયા આપી રહ્યા છે. એક યુઝરે લખ્યું- આવી વસ્તુઓ વિશ્વાસ પુનઃસ્થાપિત કરે છે. જ્યારે આપણે કેબ ડ્રાઇવરો વિશે મોટે ભાગે નકારાત્મક વાતો સાંભળીએ છીએ અને જોઈએ છીએ, ત્યારે સકારાત્મક વાતો પોસ્ટ કરવી ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. બીજા યુઝરે કહ્યું કે આજની દુનિયામાં તેમના જેવો સારો માણસ મળવો મુશ્કેલ છે.

