/અચાનક હસવા અને રડવા લાગી છોકરીઓ, અમરાવતીની શાળામાં ભૂતનો ડર, હોસ્ટેલ છોડી ભાગી ગયા 600થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ

Amravati Ghost News: અમરાવતી જિલ્લાના મેલઘાટ વિસ્તારમાંથી અંધશ્રદ્ધા અને ભયનો એક ચોંકાવનારો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. ધારણી તાલુકાના ડોમામાં આદિવાસી આશ્રમ શાળામાં ભૂત હોવાની અફવાઓ એટલી ફેલાઈ ગઈ કે અંદાજે 608 વિદ્યાર્થીઓ ડરના માર્યા શાળા અને છાત્રાલય છોડીને પોતાના ઘરે પાછા ફર્યા.
આરોગ્ય એક્સપર્ટએ સ્પષ્ટતા કરી છે કે આ ભૂતપ્રેતનો કેસ નથી, પરંતુ સામૂહિક ઉન્માદનો માનસિક કેસ છે. આ ઘટનાને ગંભીરતાથી લેતા, મહારાષ્ટ્ર અંધશ્રદ્ધા નિર્મૂલન સમિતિ (ANIS) અને આરોગ્ય વિભાગની ટીમો છેલ્લા ત્રણ દિવસથી મેલઘાટમાં કેમ્પિંગ કરી રહી છે. ભય દૂર કરવા અને વિદ્યાર્થીઓને શાળાએ પાછા લાવવા માટે યુદ્ધના ધોરણે કાઉન્સેલિંગ હાથ ધરવામાં આવી રહ્યું છે.
મેલઘાટની આશ્રમ શાળાઓમાં સમસ્યાઓ સતત ચાલુ છે. તાજેતરમાં એક શાળામાં ફૂડ પોઇઝનિંગનો એક કેસ નોંધાયો હતો, અને હવે ડોમાની આદિવાસી આશ્રમ શાળામાં અંધશ્રદ્ધા ફેલાઈ ગઈ છે. લગભગ સાતથી આઠ દિવસ પહેલા, છાત્રાલયમાં રહેતી 15 થી 16 વિદ્યાર્થીનીઓ અચાનક જોરથી હસવા અને રડવા લાગી. કેટલાક લોકોએ દાવો કર્યો કે તેઓ પાયલના રણકારનો અવાજ સાંભળી શકે છે.
છોકરીઓમાં ભૂતો હોવાની અફવાઓ
જ્યારે છાત્રાલયના અધિક્ષક ઉજ્જવલા ઇંગલેને આ વાતની જાણ થઈ, ત્યારે તેમણે તરત જ મુખ્ય શિક્ષકને જાણ કરી. જોકે, બીજા જ દિવસે ગામમાં અફવાઓ ફેલાઈ ગઈ કે છોકરીઓમાં ભૂત છે. આ અફવાએ એવો ગભરાટ ફેલાવ્યો કે 300થી વધુ વિદ્યાર્થીનીઓ છાત્રાલય છોડીને પોતાના ગામોમાં ભાગી ગઈ, જેમાંથી મોટાભાગની એકતાઈ ગામની હતી.
'માસ હિસ્ટેરિયા' કહે છે તેને ડોક્ટરો
પરિસ્થિતિની ગંભીરતાને ઓળખીને, આરોગ્ય વિભાગની એક ટીમ તાત્કાલિક શાળામાં પહોંચી. તબીબી તપાસ પછી, ડોકટરોએ પુષ્ટિ આપી કે તે ભૂત કે શૈતાની કબજો નથી, પરંતુ 'સામૂહિક માનસિક બીમારીનું એક સ્વરૂપ છે, એક પ્રકારની માનસિક સ્થિતિ જેનો સંપૂર્ણપણે ઉપચાર કરી શકાય છે. ડોકટરો કહે છે કે દુનિયામાં ભૂત જેવી કોઈ વસ્તુ નથી, તે સંપૂર્ણપણે એક અફવા અને અંધશ્રદ્ધા છે.
બાળકોના શિક્ષણ પર કોઈ અસર ન પડે તે માટે, મહારાષ્ટ્ર અંધશ્રદ્ધા વિરોધી સમિતિ (ANIS)ના કાર્યકરો મેદાનમાં ઉતર્યા છે. ANISના વરિષ્ઠ સભ્યો નંદિની જાધવ (પુણે), રામભાઉ ડોંગરે (નાગપુર), પ્રવીણ દેશમુખ (મુંબઈ) અને જિલ્લા પ્રમુખ હરીશ કેદારના નેતૃત્વ હેઠળ, કાર્યકરો છેલ્લા ત્રણ દિવસથી મેલઘાટના દૂરના વિસ્તારોમાં પહોંચી રહ્યા છે.
કાઉન્સેલિંગ પછી શાળાએ પાછા ફરવા માટે તૈયાર છોકરીઓ
ભારે વરસાદ અને ખરાબ રસ્તાઓ છતાં, સમિતિના સભ્યો પંચડોંગરી, ખાડીમલ, ચુંખારી અને એકતાઈ જેવા ગામોમાં વિદ્યાર્થીઓનું કાઉન્સેલિંગ કરી રહ્યા છે. સકારાત્મક પરિણામો આવી રહ્યા છે. કાઉન્સેલિંગ મેળવનાર એકતાઈ ગામની 6 છોકરીઓ હવે શાળાએ પાછા ફરવા માટે તૈયાર છે. ખાડીમલમાં પણ, વિદ્યાર્થીઓ સાથે તેમના ડરને દૂર કરવા માટે ચર્ચાઓ થઈ રહી છે. સમિતિ અને શાળા વહીવટીતંત્ર સંયુક્ત રીતે બાળકોને ડર્યા વિના શાળાએ પાછા ફરવા અને તેમનું શિક્ષણ પૂર્ણ કરવા માટે અપીલ કરી રહ્યા છે.