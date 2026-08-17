/અચાનક હસવા અને રડવા લાગી છોકરીઓ, અમરાવતીની શાળામાં ભૂતનો ડર, હોસ્ટેલ છોડી ભાગી ગયા 600થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ

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અચાનક હસવા અને રડવા લાગી છોકરીઓ, અમરાવતીની શાળામાં 'ભૂત'નો ડર, હોસ્ટેલ છોડી ભાગી ગયા 600થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ

Amravati Ghost News: શાળામાં 'ભૂત' હોવાની અફવા એટલી ફેલાઈ ગઈ કે લગભગ 608 વિદ્યાર્થીઓએ ડરના માર્યા શાળા અને હોસ્ટેલ છોડીને ભાગી ગયા હતા.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 17, 2026, 11:51 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 11:51 AM IST
અચાનક હસવા અને રડવા લાગી છોકરીઓ, અમરાવતીની શાળામાં 'ભૂત'નો ડર, હોસ્ટેલ છોડી ભાગી ગયા 600થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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